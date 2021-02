Mamy ponad 12 tysięcy nowych potwierdzanych zakażeń koronawirusem - potwierdziło już o poranku Ministerstwo Zdrowia. To spory skok zakażeń - jeszcze wczoraj mieliśmy ich o połowę mniej.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

12 160 to liczba nowych potwierdzonych przed Ministerstwo Zdrowia w środę zakażeń. To duży wzrost, przypomnijmy - jeszcze wczoraj resort informował o 6 310 nowych przypadkach . Dzisiejsza liczba zakażeń jest najwyższą od 7 stycznia.

Od dawna mówi się, że środowe dane są najbardziej miarodajne. Nie ma już w tych raportach widocznego "efektu weekendu" - z pełną mocą działają już wszystkie laboratoria, wykonujące testy na obecność koronawirusa.

Dziś poznamy decyzje ws. obostrzeń

Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić dziś szczegółowe nowe zasady dotyczące obostrzeń związanych z epidemią Covid-19.



Rzecznik rządu Piotr Müller pytany dziś w Polsat News, czy należy spodziewać się "przykręcenia śruby", jeśli chodzi o restrykcje odparł, że bez wątpienia sytuacja epidemiczna jest trudniejsza niż 2 tygodnie temu. W związku z tym takiego kierunku możemy się spodziewać - stwierdził.

Rząd ma wprowadzić nakaz zakrywania twarzy maseczką ochronną: obojętnie czy chirurgiczną, czy zwykłą materiałową. Nie będzie już możliwe chronienie się przed koronawirusem jedynie przyłbicą, chustką albo szalikiem.

Jak ustalili reporterzy RMF FM, rząd rozważa też regionalizację obostrzeń. Miałaby polegać na tym, że nowe ograniczenia zostaną wprowadzone tam, gdzie zakażeń jest teraz najwięcej. W tych regionach, gdzie sytuacja jest najgorsza, najpoważniej rozważanym scenariuszem jest wprowadzenie ograniczeń w handlu, sporcie i kulturze.



Pytany w Polsat News o kwestie regionalizacji obostrzeń Müller odparł, że w ostatnich dwóch dniach wariant regionalizacji był bardzo poważnie branym pod uwagę. Dzisiaj o godz. 10 posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ostatnie dyskusje w tym zakresie - dodał.

Jak informuje Krzysztof Berenda, stoki pozostaną otwarte, o ile oczywiście pogoda na to pozwoli. To właśnie pogoda i podnosząca się temperatura skłoniła rząd do niezamykania stoków narciarskich. Ministrowie liczą na to, że wiele osób po prostu z wyjazdów narciarskich zrezygnuje.

JAKIE OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ OD 12 LUTEGO? Sprawdź listę>>>



Najwięcej ograniczeń w Warmińsko-Mazurskiem?

Propozycja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego jest taka, by już od soboty wprowadzić na Warmii i Mazurach zamknięcie szkół i hoteli. Być może także także handlu i sportu.

Ma to na razie dotyczyć tylko tego jednego regionu, bo tam sytuacja jest najgorsza. Będzie jeszcze dyskusja o podobnych ograniczeniach w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Mazowsze, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Lubuskie - tam zakażeń jest najwięcej

We wtorek było w Polsce 6310 zakażeń koronawirusem . Najwięcej:





na Mazowszu - 1028

w Warmińsko-Mazurskiem - 725

na Pomorzu - 515.

Jednak największy dzienny wzrost zakażeń dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-mazurski sanepid przebadał losowo wybrane 24 próbki osób zakażonych koronawirusem w kierunku wariantu wirusa. Okazało się, że 70 proc. próbek to angielska odmiana koronawirusa - poinformował warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko. W jego ocenie może to mieć wpływ na wysoką ilość zakażeń utrzymujących się od wielu dni w regionie.