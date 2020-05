236 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyją trzy kolejne osoby. W sumie zakażenie wykryto u 14 242 osób. Nie żyje 700 osób. W Polsce od wczoraj działają m.in. galeria handlowe, hotele, niektóre instytucje kultury. Od 6 maja działalność mają wznowić żłobki i przedszkola. Część samorządowców przyznaje jednak, że do tego czasu nie zdąży przygotować placówek.

WTORKOWE STATYSTYKI

Walkę z koronawirusem wygrało już 4 280 osób.





NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

236 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyją trzy kolejne osoby. W sumie w Polsce zakażenie wykryto u 14 242 osób. Nie żyje 700 osób.





POLSKA NAJNOWSZE DANE

Ponad 2,7 tys. osób hospitalizowanych pod kątem koronawirusa, ponad 4,2 tys. wyzdrowiało - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.



Na kwarantannie przebywa 100 765 osób, a pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 17 291 osób.



Według ostatnich danych przekazanych przez resort zakażenie wykryto u 14 006 osób. Nie żyje 698 osób.





10:35 NA CO POWINNI PRZYGOTOWAĆ SIĘ RODZICE?

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili wprowadzenie w Polsce drugiego etapu łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Już od środy 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Jakie zasady będą obowiązywać tych, którzy zdecydowali się wznowić działalność?

10:30 MINISTER ZDROWIA O KORONAWIRUSIE

Podejrzewam, że w Polsce zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ok. 20-30 tys. osób - oszacował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u ponad 14 tys. osób.



Minister w TVN24 był pytany, jaka może być rzeczywista skala zachorowań na COVID-19 w Polsce.



"U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste" - powiedział minister.



Minister poinformował, że szacuje się, że obecnie w Polsce osoba zakażona zaraża kolejną jedną osobę.



"To oznacza, że szybko wyłapujemy osoby chore, na tym polega kontrola epidemii. Te 16 tys. testów (w ciągu dnia - PAP), które było przed majówką, wyłapało raptem kilkaset (zakażonych) osób. Czyli naprawdę ta pula wirusa nie jest aż tak dramatycznie duża w Polsce" - powiedział Szumowski.





09:34 NA KWARANTANNIE Z PROMILAMI

Zatrzymany w Białej Rawskiej (woj. łódzkie) 33-latek od razu oświadczył policjantom, że nie zamierza przestrzegać zasad kwarantanny. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie - poinformowała sierż. sztab. Małgorzata Lewandowska.



Policjanci zauważyli że jeden z mieszkańców nie zakrywa nosa i ust maseczką. Okazało się, że 33-latek złamał zasady kwarantanny. Mężczyzna oświadczył policjantom, że jest zdrowy i nie będzie się poddawał ani przymusowej izolacji ani nosił maseczki. Został zatrzymany.



33-letni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który przyjechał do Białej Rawskiej na spotkanie z kolegami, był pijany. Stwierdzono u niego ponad 2 promile alkoholu.



Policjanci odwieźli mężczyznę do domu, gdzie miał odbywać kwarantannę. O sytuacji poinformowano służby sanitarne.

09:30 ODMRAŻANIE TURYSTYKI

Jak i czym sprzątane są pokoje, jakie środki dezynfekujące są dostępne i czy da się zachować dystans od innych lokatorów - to najczęstsze pytania do właścicieli obiektów hotelowych w Polsce. Liczba zapytań i rezerwacji zdecydowanie ruszyła po ogłoszeniu przez rząd odmrożenia turystyki - wynika z raportu platformy Noclegi.pl.





09:22 WĘGRY

Dwanaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto tylko 30 nowych zakażeń koronawirusem.



Łączna liczba zgonów na Covid-19 wynosi na Węgrzech 363, zaś wszystkich stwierdzonych zakażeń - 3065. Najnowszy przyrost dobowy stwierdzonych zakażeń jest najniższy od 25 kwietnia.



Nieco spadła też liczba osób leczonych w szpitalach. Jest ich obecnie 982, przy czym 55 oddycha przy pomocy respiratora. Dotąd 709 osób uznano za wyleczone.



Na kwarantannie domowej przebywa obecnie niemal 10,5 tys. osób.





08:55 CORAZ WIĘKSZY RUCH NA GRANICACH

12 tysięcy osób skontrolowała tylko w poniedziałek straż graniczna na przejściach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą - informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. To prawie trzy razy więcej niż w poniedziałek tydzień temu.



Wczoraj granicę wewnętrzną Unii Europejskiej przekroczyło więcej osób niż podczas majówki. W poprzedni poniedziałek strażnicy skontrolowali niespełna 4,5 tysiąca osób.

To natężenie ruchu to efekt zniesienia obowiązku kwarantanny dla pracowników transgranicznych. Wiele osób po raz pierwszy od ponad miesiąca mogło wczoraj dojechać do pracy lub wrócić z niej do domu i rodzin.





08:44 BIAŁORUŚ

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła zaniepokojenie w związku z planowaną na 9 maja defiladą wojskową w Mińsku. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że - mimo epidemii - odwołanie Parady Zwycięstwa nie jest możliwe.



Jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi negatywnymi konsekwencjami przeprowadzenia takiego masowego przedsięwzięcia w czasie epidemii - powiedział w poniedziałek agencji BiełaPAN przedstawiciel białoruskiego biura WHO Batyr Bierdykłyczew.



"Szczególnie martwi nas możliwy udział osób starszych, wśród których odnotowano ciężki przebieg (zakażenia koronawirusem - PAP) i wysoki współczynnik śmiertelności (na skutek) infekcji" - podkreślił.



Przedstawiciel WHO przypomniał, że odwołanie imprez masowych było kluczową rekomendacją misji ekspertów jego organizacji, która przebywała na Białorusi na początku kwietnia.





08:38 ŚLUBÓW CORAZ MNIEJ

Narzeczeni odwołują śluby. Około dwie trzecie par zmieniło termin uroczystości zarówno w Urzędach Stanu Cywilnego, jak i w kościołach - wynika z danych USC.



"Szacujemy, że około 60-70 proc. par zmieniło lub zrezygnowało z pierwotnie wyznaczonej daty ślubu" - oceniła rzecznik ratusza Karolina Gałecka.



Według danych z Urzędów Stanu Cywilnego w kwietniu w Warszawie zawarto 172 małżeństwa. 136 par stanęło na ślubnym kobiercu w salach USC, 36 ślubowało sobie miłość przed ołtarzami w kościołach zawierając tzw. ślub konkordatowy. Natomiast w plenerze nie odbyła się żadna uroczystość.



W kwietniu ubiegłego roku w stolicy odbyło się 326 ceremonii ślubnych. Spośród nich 227 małżeństw zawarto w salach ślubów USC, 10 w plenerze, a 89 to śluby konkordatowe.



"Młode pary dotychczas odwoływały uroczystości przypadające w maju i czerwcu. Nowożeńcy pozostają na razie przy datach ślubów przypadających w wakacje i później" - przekazała Gałecka.





08:15 CO Z KREDYTAMI?

Z informacji NBP wynika, że wszystkie banki działające w Polsce sygnalizują, że będą mniej chętnie udzielać kredytów. Zaostrzone mają zostać warunki zarówno kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, jak tych dla firm.





07:55 CO PLANUJE POLSKI BIZNES?

W związku z zamrażaniem gospodarki po wykryciu w Polsce koronawirusa 12 procent firm zwolniło pracowników - wynika z opublikowanego dziś raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdecydowały się na to przede wszystkim duże i średnie firmy. Głównie z branży handlowej np. sklepy odzieżowe.





07:35 DROŻSZE WAKACJE?

Polacy boją się koronawirusa, ale myślą o wypoczynku - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Ceny są na razie takie same jak rok temu - zauważa dziennik i dodaje, że właściciele obiektów nie ukrywają, że będą chcieli je podnieść.





07:15 CELEBRIAN BIZNES?

Rozwijany od kilku miesięcy przez rodzinę Cebrian biznes "szybkich rozwodów" stał się, według właścicieli tego biznesu, atrakcyjnym przedsięwzięciem w czasie epidemii koronawirusa. Hiszpańska kancelaria prawna Cebrian oferuje "koronarozwody" w 24 godziny zmęczonym sobą małżonkom.





07:00 LAMY NAM POMOGĄ?

Podawana do oskrzeli kombinacja nanoprzeciwciał wytwarzanych przez organizm lamy mogłaby chronić przed atakiem SARS-CoV-2. O pracach naukowców szukających leku na infekcję wywołaną koronawirusem informuje pismo "Cell".





06:11 WŁOCHY

"Perspektywy są katastrofalne" - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.



05:55 CZECHY

Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną połączenia autobusowe z zagranicą.





05:34 USA

W ciągu minionej doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1015 - wynika z bilansu ogłoszonego przez Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy 24-godzinny przyrost od miesiąca.



Od początku epidemii w USA odnotowano 68 689 zgonów osób, które zachorowały na Covid-19.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 1 mln 180 tys. testów na obecność koronawirusa, które potwierdziły zakażenie. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 23 tys. Od kilku tygodni dobowy przyrost nowych wykrytych przypadków oscyluje w granicach od 20 do 30 tys.



Łącznie w USA wykonano ponad 7,2 mln testów. Z tej liczby ponad milion przypada na stan Nowy Jork, epicentrum epidemii. Na Covid-19 zmarło tu dotychczas 24 999 osób.