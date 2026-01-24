Śnieg, wiatr i drogowy paraliż. Ingrid uderzyła z pełną siłą w Hiszpanię i Portugalię - ponad tysiąc ciężarówek utknęło na autostradach, setki dróg zostało zamkniętych, a władze wydały czerwone alerty z ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami śniegu i huraganowym wiatrem. To dopiero początek pogodowego chaosu na Półwyspie Iberyjskim.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na północnym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego, gdzie intensywne opady śniegu, zawieje i oblodzenia doprowadziły do zamknięcia dróg oraz opóźnień w transporcie kolejowym.

W hiszpańskiej Galicji wydano czerwone ostrzeżenia meteorologiczne w związku z intensywnymi opadami śniegu i bardzo silnym wiatrem. Porywy osiągały tam prędkość nawet 160 km/h, co zmusiło władze do ogłoszenia najwyższego, czerwonego alertu.

Jak informuje dziennik "El Pais", ponad 1000 ciężarówek utknęło na drogach w prowincjach Leon i Zamora. Burza Ingrid dotarła na Półwysep Iberyjski w piątek i od tego momentu paraliżuje transport.

Hiszpańska Obrona Cywilna podkreśla, że priorytetem służb jest bezpieczeństwo ludzi: "Podczas tych intensywnych dni patrole ruchu drogowego i bezpieczeństwa publicznego koncentrują swoje zasoby na reagowaniu na incydenty drogowe, przede wszystkim zaś na unikaniu niebezpiecznych sytuacji dla ludzi".

Burza śnieżna w Hiszpanii. Setki dróg nieprzejezdnych

Huragan Ingrid sparaliżował 160 dróg w całej Hiszpanii, w tym 11 kluczowych tras wchodzących w skład głównej sieci komunikacyjnej kraju.

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) ogłosiła zamknięcie m.in.: CA-6105 i A-2175; CO-4207 w Kordobie; CC-146 w Caceres oraz GC-606 na Gran Canarii. 

Utrudnienia zgłaszane są również w Aragonii (A-21, A-22 i A-23), Galicji (A-52 w Ourense i AG-53 w Pontevedrze) oraz w Kastylii-La Manchy na autostradzie A-2 w rejonie Guadalajary.

Część kierowców ciężarówek spędziła noc na autostradach w Kastylii, Leon i Galicji. Według DGT, informacje o wznowieniu przejazdów pojawiły się w sobotę o godz. 10:06 na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Problemy na kolei i w kurortach, zamknięte parki

W Galicji opóźnienia notuje również kolej. Pociąg dużych prędkości AVE jadący do Madrytu miał nawet godzinne opóźnienie z powodu oblodzenia elementów infrastruktury w rejonie Taboadela (Ourense).

Z kolei w Andaluzji ośrodek narciarski Sierra Nevada przesunął otwarcie tras na godz. 9:30. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, powodem były śnieg, silny wiatr, gęsta mgła oraz prace związane z usuwaniem lodu. Zamknięto m.in. obszary Veleta, Laguna i Loma de Dilar z powodu bardzo wysokiego ryzyka lawinowego.

W stolicy Hiszpanii władze wdrożyły środki zapobiegawcze. Na podstawie prognoz Państwowej Agencji Meteorologicznej (AEMET) zamknięto kilka parków miejskich, w tym El Retiro, El Capricho, Juan Carlos I czy Quinta de Los Molinos.

Hiszpańskie stowarzyszenie handlowe ASEDAS ostrzega, że problemy transportowe mogą doprowadzić do niedoborów w dostawach do supermarketów w północno-zachodniej części kraju.

Trudna sytuacja również w Portugalii

W Portugalii burza Ingrid również zbiera żniwo. Na północy kraju śnieg sparaliżował autostradę A24, a na A32 doszło do karambolu, w którym rannych zostało pięć osób. Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych pozamykano szkoły, a w regionach takich jak Braga, Viana do Castelo czy Guarda brakuje wystarczającej liczby pługów śnieżnych.

Synoptycy ostrzegają, że Ingrid jeszcze w ten weekend może powodować kolejne utrudnienia.