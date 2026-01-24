Śnieg, wiatr i drogowy paraliż. Ingrid uderzyła z pełną siłą w Hiszpanię i Portugalię - ponad tysiąc ciężarówek utknęło na autostradach, setki dróg zostało zamkniętych, a władze wydały czerwone alerty z ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami śniegu i huraganowym wiatrem. To dopiero początek pogodowego chaosu na Półwyspie Iberyjskim.

Ingrid paraliżuje Hiszpanię, fot. X/ tomas friedmann / Shutterstock

Najtrudniejsza sytuacja panuje na północnym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego, gdzie intensywne opady śniegu, zawieje i oblodzenia doprowadziły do zamknięcia dróg oraz opóźnień w transporcie kolejowym.

W hiszpańskiej Galicji wydano czerwone ostrzeżenia meteorologiczne w związku z intensywnymi opadami śniegu i bardzo silnym wiatrem. Porywy osiągały tam prędkość nawet 160 km/h, co zmusiło władze do ogłoszenia najwyższego, czerwonego alertu.

Jak informuje dziennik "El Pais", ponad 1000 ciężarówek utknęło na drogach w prowincjach Leon i Zamora. Burza Ingrid dotarła na Półwysep Iberyjski w piątek i od tego momentu paraliżuje transport.

Hiszpańska Obrona Cywilna podkreśla, że priorytetem służb jest bezpieczeństwo ludzi: "Podczas tych intensywnych dni patrole ruchu drogowego i bezpieczeństwa publicznego koncentrują swoje zasoby na reagowaniu na incydenty drogowe, przede wszystkim zaś na unikaniu niebezpiecznych sytuacji dla ludzi".

Burza śnieżna w Hiszpanii. Setki dróg nieprzejezdnych

Huragan Ingrid sparaliżował 160 dróg w całej Hiszpanii, w tym 11 kluczowych tras wchodzących w skład głównej sieci komunikacyjnej kraju.

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) ogłosiła zamknięcie m.in.: CA-6105 i A-2175; CO-4207 w Kordobie; CC-146 w Caceres oraz GC-606 na Gran Canarii.