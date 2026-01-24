Burza śnieżna w USA. Alert dla 200 mln Amerykanów

Część mediów określa nadchodzące zjawisko mianem "monster storm" - potężnej zimowej burzy, która może przynieść masowe przerwy w dostawach prądu.

Według Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) obszary, na których może spaść ponad 30 cm śniegu, rozciągają się od Kolorado przez Wirginię Zachodnią i stan Nowy Jork aż po Boston.

Skutki burzy już są odczuwalne w transporcie lotniczym - odwołano w USA już ponad 10 tys. lotów.

Jak informuje stacja CBS News, co najmniej 18 stanów ogłosiło stan wyjątkowy, a 9 zdecydowało się na uruchomienie Gwardii Narodowej. Narodowa Służba Meteorologiczna ostrzega: "Poważna, zimowa burza śnieżna przyniesie rozległe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu od południowych Gór Skalistych po Nową Anglię".

W swojej najnowszej prognozie NWS podaje, że należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej oraz połamanych drzew.

Meteorolodzy zwracają też uwagę na wyjątkowo niskie temperatury i porywisty wiatr.

W Kanadzie nawet -45 st. C

Ekstremalne mrozy dotkną także Kanadę. W środkowo-południowej części kraju, w Winnipeg, dzienne temperatury mają spaść do około -25 st. C. Kanadyjska służba meteorologiczna ostrzega jednak, że ze względu na silny wiatr temperatura odczuwalna może lokalnie spaść nawet do -45 st. C.

Służby apelują o ograniczenie podróży, śledzenie komunikatów pogodowych i przygotowanie się na długotrwałe utrudnienia.