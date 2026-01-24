Polska placówka dyplomatyczna w Waszyngtonie wydała pilne ostrzeżenie dla Polonii oraz polskich turystów przebywających w Stanach Zjednoczonych. W związku z nadciągającą potężną śnieżycą apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. "Uważajcie na siebie" - podkreśla w rozmowie z RMF FM Bogdan Klich, chargé d’Affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie.
W najbliższych godzinach potężna burza śnieżna uderzy w ponad 30 amerykańskich stanów. W kilkunastu z nich ogłoszono stan zagrożenia lub stan wyjątkowy. Skutki ekstremalnej pogody może odczuć ponad 200 mln ludzi.
Prognozy meteorologiczne wskazują, że na rozległym obszarze - od północnego Teksasu, przez Oklahomę, Kansas i dolinę Missisipi, aż po wybrzeża środkowego Atlantyku i południową Nową Anglię - spodziewane są intensywne opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu. W niektórych regionach może spaść nawet do 60 cm śniegu, a w Appalachach prognozy mówią o jeszcze większych sumach opadów.