Policja zatrzymała w sobotę mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb pod adresem Prezydenta Krakowa oraz jego zastępcy. 50-latek został ujęty w jednej z miejscowości województwa mazowieckiego i trafił do policyjnego aresztu.

Mieszkaniec woj. mazowieckiego groził w internecie prezydentowi Krakowa (zdjęcie ilustracyjne) / ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / Shutterstock

Policja zatrzymała 50-latka za groźby wobec prezydenta Krakowa.

Groźby zostały opublikowane na portalu społecznościowym.

Mężczyzna trafił do aresztu i odpowie za swoje czyny.

Internetowe groźby pod adresem Aleksandra Miszalskiego

22 stycznia funkcjonariusze z krakowskiej komendy miejskiej otrzymali zgłoszenie dotyczące wpisu na jednym z portali społecznościowych. W jego treści znalazły się groźby skierowane wobec prezydenta Krakowa oraz jego zastępcy.

Policjanci natychmiast przystąpili do identyfikacji autora. Śledczy ustalili, że za wpis odpowiada 50-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego.

"Po uzyskaniu tej informacji, na zlecenie krakowskich śledczych, funkcjonariusze jednej z jednostek województwa mazowieckiego zatrzymali dzisiaj mężczyznę" - poinformowały w sobotę służby.

Mieszkaniec Mazowieckiego odpowie za swoje czyny

Obecnie zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie. Jak zapowiadają mundurowi, w najbliższym czasie zostanie doprowadzony przed prokuraturę, gdzie "zostanie rozliczony za swoje zachowanie".

Służby przypominają, że wszelkie groźby kierowane w internecie są traktowane bardzo poważnie.

"Policjanci cały czas monitorują przestrzeń internetową i będą reagować i wyciągać konsekwencje wobec osób łamiących przepisy prawa" - podkreślają funkcjonariusze.