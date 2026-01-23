W nocy z czwartku na piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie wycofał zaproszenie dla premiera Kanady Marka Carneya do udziału w nowo powstałej Radzie Pokoju. Decyzja, ogłoszona publicznie bez podania przyczyny, wywołała szerokie komentarze na arenie międzynarodowej i rzuciła cień na relacje amerykańsko-kanadyjskie.

Donald Trump wycofał zaproszenie dla premiera Kanady Marka Carneya do Rady Pokoju.

Decyzja została ogłoszona w serwisie Truth Social, bez podania przyczyny.

W nocy z czwartku na piątek świat obiegła informacja o niespodziewanej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. W krótkim komunikacie opublikowanym w serwisie Truth Social, Trump poinformował premiera Kanady Marka Carneya o wycofaniu zaproszenia do udziału w Radzie Pokoju - nowym, prestiżowym gremium mającym współpracować przy rozwiązywaniu globalnych konfliktów.

Prezydent USA nie podał powodu swojej decyzji, ograniczając się do oficjalnego podziękowania za uwagę.

Rada Pokoju

Rada Pokoju została zainaugurowana przez Donalda Trumpa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Według zapowiedzi gremium to ma zrzeszać liderów państw i współpracować w zakresie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. Trump podkreślał, że jest to najbardziej prestiżowa rada liderów, jaka kiedykolwiek powstała.

Zaproszenie do udziału w Radzie otrzymał między innymi premier Kanady Mark Carney. Jednak już kilka dni później, po publicznym wystąpieniu Carneya w Davos, zaproszenie zostało niespodziewanie wycofane.

Przemówienie Carneya i reakcje światowych mediów

W swoim przemówieniu na forum w Davos Mark Carney odniósł się krytycznie do obecnej sytuacji geopolitycznej. Zwrócił uwagę na załamanie dotychczasowego porządku światowego oraz wykorzystywanie przez mocarstwa ekonomicznej integracji jako narzędzia nacisku. Podkreślił również, że państwa średniej wielkości, takie jak Kanada, nie są bezsilne i mogą budować własne sojusze, by przeciwstawiać się dominacji silniejszych graczy.

Wystąpienie Carneya odbiło się szerokim echem w światowych mediach, wywołując liczne komentarze i analizy dotyczące przyszłości międzynarodowej współpracy oraz roli Kanady na arenie globalnej.

Kontrowersje wokół kosztów członkostwa

W niedzielę premier Carney potwierdził, że otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju od prezydenta Trumpa. Zaznaczył jednak, że Kanada nie zamierza płacić za stałe miejsce w tym gremium. Według nieoficjalnych informacji koszt członkostwa miał wynosić ponad miliard dolarów. Odmowa opłacenia tej kwoty mogła być jednym z powodów wycofania zaproszenia, choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone.