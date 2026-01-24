​Domen Prevc w niemieckim Oderstdorfie triumfował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Słoweniec zdobył pierwszy indywidualny medal w imprezie tej rangi. Wcześniej wywalczył trzy - dwa złote i srebrny - w konkursach drużynowych. Jedynym reprezentantem Polski, którego w sobotę oglądaliśmy w Oberstdorfie, był Piotr Żyła.

Domen Prevc / JIJI PRESS JIJI PRESS / PAP

Domen Prevc został mistrzem świata w lotach narciarskich - w czterech skokach zgromadził 905,4 pkt i o 59,5 wyprzedził Norwega Mariusa Lindvika i o 63,0 pkt Japończyka Rena Nikaido.

Bardzo długo pracowałem na swoją tegoroczną formę. Jeszcze przed sezonem zapytałem samego siebie, co wybrać - mistrzostwo świata w lotach, zwycięstwo w TCS czy złoto olimpijskie. Osiągnąłem już dwa z tych sukcesów, cieszę się bardzo, gdyż latanie na nartach to jest to, co kocham... Oberstdorf jest dla mnie szczęśliwy, to jest pierwsza skocznia, na której kiedyś osiągnąłem 200 metrów. Teraz czas na igrzyska i nie kryję, że tam także liczę na dobry start - powiedział Prevc na antenie Eurosportu.

10 lat temu na mamucim obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf po tytuł sięgnął jego starszy brat - Peter. Tylko trzem skoczkom w historii udało się dwukrotnie triumfować w MŚ w lotach. Dokonali tego: Szwajcar Walter Steiner (1972, 1977), Niemiec Sven Hannawald (2000, 2002) oraz Norweg Roar Ljoekelsoey (2004, 2006).

Osiem lat temu w Oberstdorfie drugi był Kamil Stoch. Przed nim na podium tej imprezy z Polaków stanął jedynie Piotr Fijas, który w 1979 roku w Planicy wywalczył brązowy medal.

Piotr Żyła w Obersdorfie

Jedynym Polakiem, który w sobotę pojawił się na rozbiegu w Oberstdorfie, był Piotr Żyła. 39-latek zakończył rywalizację na 15. miejscu. Pozostali Polacy odpadli w piątek po pierwszym skoku - 33. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 34. był Kamil Stoch i 35. Dawid Kubacki.

W czwartej próbie podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich Żyła uzyskał 212 metrów, co pozwoliło mu awansować o jedną pozycję. Po lądowaniu nie krył radości.