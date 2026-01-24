Prezydent Donald Trump powiedział, że USA zdobędą suwerenność nad terytorium Grenlandii, na którym zlokalizowane są amerykańskie bazy, przejmując ten teren na własność - poinformował w sobotę dziennik "New York Post".

Donald Trump / Shutterstock

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasugerował, że Waszyngton rozważa działania zmierzające do objęcia kontroli nad Grenlandią. W jego wypowiedzi pojawił się scenariusz przejęcia obszarów o znaczeniu militarnym.

"Tak. (...) Będziemy mieć wszystko, co chcemy. Prowadzimy bardzo ciekawe rozmowy" - podkreślił Trump w rozmowie z dziennikiem "New York Post", którą przeprowadzono w piątek, a opublikowano w sobotę.

Jak podaje gazeta, jedną z omawianych możliwości jest suwerenność USA nad bazami wojskowymi na wyspie, takimi jak Pituffik Space Base.

To rozwiązanie przypominałoby porozumienie dotyczące baz brytyjskich na Cyprze, które są uznawane za terytorium Wielkiej Brytanii.

Spór o Grenlandię

Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Królestwa Danii, stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi a Danią i kilkoma popierającymi ją państwami NATO.

Trump powrócił w styczniu do wygłaszanych od dawna zapowiedzi przejęcia wyspy, czemu stanowczo sprzeciwiają się władze w Kopenhadze i Nuuk.



Amerykański przywódca podczas środowego przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zażądał natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA. Zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie użyją siły, by zająć wyspę.



Później, po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, Trump ogłosił, że uzgodnił ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i całego regionu Arktyki. Dodał, że wycofał się z zapowiedzi nałożenia ceł na państwa europejskie, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię. W rozmowie z mediami zapowiedział też, że Amerykanie będą współpracować z NATO w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii i przekazał, że planowane porozumienie dotyczące wyspy nie będzie miało ram czasowych; będzie "na zawsze".



Pytany, czy Dania zgadza się z tą koncepcją, odparł, że wydaje mu się, iż wszystkim się to podoba i że udzieli informacji w tej sprawie za około dwa tygodnie.

Grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen pytany, czy Grenlandia byłaby skłonna oddać USA fragmenty swojego terytorium, odpowiedział, że jest otwarty na dyskusję na wiele tematów.

Jednak nasza suwerenność i integralność to "czerwone linie" - podkreślił.