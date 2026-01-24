Premier Donald Tusk ostro skomentował reakcję prezydenta Karola Nawrockiego na kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa dotyczące żołnierzy państw NATO walczących w Afganistanie. "Czas wstać z kolan panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą" - napisał szef rządu na platformie X, uderzając zarówno w głowę państwa, jak i lidera PiS.

Donald Tusk, Karol Nawrocki / NICOLAS TUCAT / East News

Donald Tusk skrytykował Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego za zachowawczą reakcję na słowa Donalda Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie.

Wypowiedź szefa rządu spotkała się z kolejnymi reakcjami. Głos zabrał m.in. Roman Polko i Mateusz Morawiecki, który uderzył w Tuska.

Wpis Donalda Tuska jest odpowiedzią na - jak oceniają komentatorzy - mało stanowczą i spóźnioną reakcję prezydenta Nawrockiego na wypowiedź prezydenta USA. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych z NATO co prawda walczyli w Afganistanie, ale żołnierze mieli rzekomo "trzymać się z dala od linii frontu". Choć Trump nie wymienił wprost Polski, słowa te zostały odebrane jako uderzające również w polskich wojskowych, którzy brali udział w misji.

Prezydent Karol Nawrocki przez wiele godzin nie odnosił się do tej wypowiedzi. Dopiero w piątek późnym wieczorem, o godzinie 22:32, opublikował wpis w serwisie X.

"Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał prezydent, a następnie zamieścił identyczny komunikat w języku angielskim.