Premier Donald Tusk ostro skomentował reakcję prezydenta Karola Nawrockiego na kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa dotyczące żołnierzy państw NATO walczących w Afganistanie. "Czas wstać z kolan panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą" - napisał szef rządu na platformie X, uderzając zarówno w głowę państwa, jak i lidera PiS.

  • Donald Tusk skrytykował Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego za zachowawczą reakcję na słowa Donalda Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie.
  • Wypowiedź szefa rządu spotkała się z kolejnymi reakcjami. Głos zabrał m.in. Roman Polko i Mateusz Morawiecki, który uderzył w Tuska.
Wpis Donalda Tuska jest odpowiedzią na - jak oceniają komentatorzy - mało stanowczą i spóźnioną reakcję prezydenta Nawrockiego na wypowiedź prezydenta USA. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych z NATO co prawda walczyli w Afganistanie, ale żołnierze mieli rzekomo "trzymać się z dala od linii frontu". Choć Trump nie wymienił wprost Polski, słowa te zostały odebrane jako uderzające również w polskich wojskowych, którzy brali udział w misji.

Prezydent Karol Nawrocki przez wiele godzin nie odnosił się do tej wypowiedzi. Dopiero w piątek późnym wieczorem, o godzinie 22:32, opublikował wpis w serwisie X. 

"Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał prezydent, a następnie zamieścił identyczny komunikat w języku angielskim.

Choć Nawrocki podkreślił bohaterstwo polskich żołnierzy, w swoim wpisie nie zwrócił się bezpośrednio do Donalda Trumpa ani nie skrytykował wprost jego słów. To właśnie ten brak jednoznacznej reakcji stał się przedmiotem ostrej krytyki w mediach społecznościowych oraz wśród polityków i dziennikarzy.

Donald Tusk do Nawrockiego i Kaczyńskiego: Czas wstać z kolan

Słowa Karola Nawrockiego skomentował w swoim wpisie na portalu X Donald Tusk. "Czas wstać z kolan panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą" - napisał premier, sugerując zbyt uległą postawę wobec amerykańskiego polityka i brak obrony honoru polskich żołnierzy na arenie międzynarodowej.

Słowa Tuska wywołały kolejną burzę w sieci. Jedni uznali je za trafną i potrzebną reakcję, inni - za element ostrej, politycznej gry i próbę wykorzystania tematu wojska w bieżącym sporze. 

"Dziękuję za mocny głos w obronie honoru weteranów, żołnierzy WP i ich rodzin" - napisał Roman Polko.

Mateusz Morawiecki uderzył z kolei w Donalda Tuska: "Mocne słowa w ustach człowieka, który wytarł tuzin par spodni przed brukselskimi i niemieckimi panami. Dlaczego to sobie robisz, Donaldzie?".

Krytyka pod adresem prezydenta Nawrockiego nie słabnie od piątku - wielu komentatorów podkreśla, że w sprawach dotyczących honoru i bezpieczeństwa państwa oczekiwana jest szybka i jednoznaczna reakcja głowy państwa.