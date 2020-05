Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną połączenia autobusowe z zagranicą.

Czesi luzują obostrzenia związane z koronawirusem / Vit Simanek / PAP/EPA

Połączenia zostały zawieszone w połowie marca, gdy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze w Pradze podjęły decyzję o czasowym zamknięciu granic i obowiązku przechodzenia kwarantanny przez osoby przybywające do Czech.



Kontrole na granicach będą utrzymane do 13 czerwca br., a działające teraz przejścia graniczne nadal będą otwarte tylko w godzinach od 5:00 do 23:00.



Władze Czech zapowiedziały już, że w najbliższy poniedziałek ogłoszą zniesienie zakazu wjazdu dla pracowników sezonowych i osób zatrudnionych w służbie zdrowia spoza Unii Europejskiej.



Restrykcje narzucone w ramach walki z epidemią nie pozostały bez wpływu na czeską gospodarkę, która skurczyła się do rozmiarów notowanych w pokryzysowym 2009 r. - pisze Reuters.

Czesi walczą ze skutkami pandemii

W ramach odmrażania gospodarki rząd Czech przygotował rozwiązania antykryzysowe dla małych i średnich firm, a także sklepów i punktów usługowych. Państwo pokryje np. połowę kosztów najmu, jeśli właściciel lokalu, zgodzi się na obniżkę o 30 proc. - zapowiedział minister przemysłu i handlu, wicepremier Karel Havliczek. Na wsparcie dla firm przewidziano 1 bln koron (40,2 mld USD) w kredytach i zapomogach.



Zasady, jakie będą obowiązywać podczas odchodzenia od ograniczeń wprowadzonych w handlu, usługach i życiu społecznym w ramach walki z epidemią koronawirusa, zostały przedstawione w ubiegły piątek. Określono sposoby funkcjonowania szkół, galerii handlowych, obiektów sportowych i kin, które zaczną działać 11 maja br.



Zaplanowany na ten czas etap odmrażania gospodarki jest, zdaniem epidemiologów, ryzykowną operacją, która wymaga od wszystkich Czechów odpowiedzialności. Rozwiązania, które mają być stosowane w placówkach handlowych oraz innych lokalach usługowych, przewidują utrzymywanie między ludźmi dystansu dwóch metrów oraz stosowanie środków ochrony osobistej. Galerie handlowe muszą zapewnić, że przynajmniej jedna osoba z personelu będzie kontrolowała respektowanie przepisów - odległości, ale także dostępności środków dezynfekujących.



Po 11 maja będą mogły funkcjonować ogródki przy restauracjach. Hotele, bary i restauracje wznowią działalność pełną parą po 25 maja.





Rząd wydał też zgodę na rozpoczęcie działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w których personel musi jednakże nosić maseczki ochronne oraz przyłbice. Podobne zasady mają obowiązywać rehabilitantów i masażystów oraz obsługę solariów.



Osobne regulacje związane są ze szkołami podstawowymi, do których mogą wrócić uczniowie ostatnich klas. Nauczyciele muszą zapewnić, by uczniowie nie gromadzili się w jednym miejscu - przy szatniach lub przy wejściach do klas. Minister szkolnictwa Roman Plaga zapowiedział, że do poniedziałku każda szkoła otrzyma drogą elektroniczną przygotowany przez resort szczegółowy podręcznik postępowania i ograniczeń. Jednocześnie podkreślił, że powrót uczniów do szkół ma charakter nieobowiązkowy.



Działalność wznowią także galerie sztuki i muzea przy ograniczeniu do 100 osób liczby odwiedzających. Możliwe jest otwarcie kin i teatrów, ale zajęty może być co drugi rząd i zawsze jedno puste krzesło musi oddzielać widzów.



W praktykach religijnych będzie mogło uczestniczyć do 100 osób. Podobne zasady dotyczą ślubów i pogrzebów.