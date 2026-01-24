Na drodze ekspresowej nr 14 w Łodzi - między Retkinią a Lublinkiem - doszło w sobotę do poważnego wypadku. Zderzyły się samochody, spośród których jeden jechał pod prąd, kierowała nim 70-letnia kobieta. Jedna osoba jest poszkodowana. Z kolei na drodze krajowej nr 92 w w miejscowości Niedźwiada zderzyła się osobówka z ciężarówką - zginęła jedna osoba.

Łódzkie. 70-latka wjechała pod prąd na ekspresówkę

70-latka wjechała pod prąd na S14 w Łodzi i spowodowała wypadek.

Na dk 92 w Niedźwiadzie zginęła jedna osoba po zderzeniu z ciężarówką.

70-latka wjechała pod prąd

70-letnia kobieta kierująca Peugeotem wjechała na drogę pod prąd i doprowadziła do zderzenia z innymi samochodami - informuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert.

Ze wstępnych informacji od policji wynika, że ucierpiała jedna osoba i trafiła pod opiekę ratowników medycznych, pozostałe osoby nie wymagały pomocy.

Ruch w tym miejscu skierowano na jeden pas.

Śmiertelny wypadek na dk 92

Z kolei na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Niedźwiada w Łódzkiem - na odcinku między Kutnem i Łowiczem - doszło do śmiertelnego wypadku. Około godz. 16:00 zderzyła się tam osobówka z ciężarówką - podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi. W wypadku zgięła jedna osoba.

Droga została całkowicie zablokowana. Kierowanie ruchem przejęła policja. Na miejscu zdarzenia przybyło też m.in. pięć zastępów straży pożarnej (w tym trzy OSP). Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.

Pojazdy jadące od strony Kutna zostały skierowane objazdem na autostradę A1. Na skrzyżowaniu dk 92 z dk 14 kierowców skierowano na drogę krajową nr 14.