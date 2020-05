Znany bośniacki lekarz Jusuf Szabanović zaszokował opinię publiczną, gdy w klubie golfowym w Sarajewie zorganizował wystawne przyjęcie urodzinowe z udziałem około 20 osób. Wśród gości byli minister, profesorowie i artyści - podaje dziennik "Oslobodjenje".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Uroczystość odbyła się w poniedziałek wieczorem, a sprawa wyszła na jaw, gdy w mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia z imprezy, nazwanej przez media "korona party", jeszcze w trakcie jej trwania. Widać na nich było gości siedzących przy suto zastawionym stole, a wśród świętujących było także kilku znanych piosenkarzy.

Na miejsce przyjęcia natychmiast przyjechała policja, która upomniała jego uczestników i nakazała rozejście się do domów. Jak poinformował portal Klix, grzywnami w wys. 3500 marek bośniackich (8000 zł) ukarano 19 osób, a właściciel klubu będzie musiał zapłacić 6500 marek (15 000 zł).



We wtorek jubilat został zwolniony ze stanowiska szefa chirurgii ogólnej w Centrum Klinicznych Uniwersytetu w Sarajewie i objęty kwarantanną. Zasady są takie same dla wszystkich i wszyscy muszą ich przestrzegać - oświadczyły w komunikacie władze placówki.



Obecny na przyjęciu minister handlu zagranicznego Stasza Koszarac przeprosił publicznie za "bezmyślne zachowanie". Absolutnie przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ten wyczyn - napisał na swoim profilu na Facebooku. Dodał, że jest gotów zapłacić grzywnę za złamanie ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa.