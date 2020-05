Udało się zidentyfikować ludzkie monoklonalne przeciwciało, które zapobiega infekowaniu komórek przez wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19 – informuje pismo „Nature Communications”.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie, Erasmus Medical Center oraz Harbour BioMed (HBM). Może ono być wstępem do opracowania w pełni ludzkiego przeciwciała do leczenia lub zapobiegania COVID-19.

Badania te opierają się na pracy, którą nasze grupy wykonały w przeszłości na przeciwciałach skierowanych przeciwko (wirusowi) SARS-CoV, który pojawił się w latach 2002/2003 - powiedział prof. Berend-Jan Bosch, kierujący badaniami na Uniwersytecie w Utrechcie. Korzystając z tej kolekcji przeciwciał SARS-CoV, zidentyfikowaliśmy przeciwciało, które neutralizuje również zakażenie SARS-CoV-2 w hodowanych komórkach. Takie przeciwciało neutralizujące może potencjalnie zmienić przebieg zakażenia u zainfekowanego gospodarza, wspierać usuwanie wirusów lub chronić niezainfekowaną osobę narażoną na wirusa - opisuje.



Prof. Bosch zauważył, że przeciwciało wiąże się z domeną obecną zarówno w SARS-CoV, jak i SARS-CoV-2, co wyjaśnia jego zdolność do neutralizacji obu wirusów. Ta neutralizująca krzyżowo cecha przeciwciała jest bardzo interesująca i sugeruje, że może ono potencjalnie łagodzić choroby powodowane przez pokrewne koronawirusy, które pojawią się w przyszłości - dodaje.



Jak zaznaczają autorzy, przeciwciało opisane w tej pracy jest "w pełni ludzkie", co pozwala na szybszy rozwój badań, zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z odpornością. Konwencjonalne przeciwciała terapeutyczne są najpierw opracowywane u innych gatunków, a następnie muszą zostać poddane dodatkowej "humanizacji".