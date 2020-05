"Perspektywy są katastrofalne" - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.

Przedstawiciele rzymskiej gastronomii podkreślili w petycji: "Wszyscy chcą jak najszybszego powrotu do normalności, ale w przypadku restauracji, barów i innych lokali nie widać rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania w krótkim terminie".



"Plany wykorzystania pleksiglasu, by oddzielić stoliki, jednorazowe naczynia, (zachowanie) odległości, zmniejszenie liczby nakryć i inne kroki, które - jak się uważa - mogłyby pomóc w powrocie do normalności są jednak przeszkodą uniemożliwiającą ponownie otwarcie" - twierdzą sygnatariusze listu branży gastronomicznej.



Zaznaczają, że funkcjonowanie w takich warunkach byłoby niemożliwe; zarówno z powodu strat poniesionych w ciągu dwóch miesięcy zamknięcia, jak i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.



Ich zdaniem także w drugiej fazie częściowego odmrożenia gospodarki i biznesu, gdzie można sprzedawać jedzenie na wynos, perspektywy są katastrofalne.



Dlatego zwrócili się do władz Wiecznego Miasta o zwolnienie z części opłat, w tym za wywóz śmieci i z gminnego podatku od nieruchomości oraz należności za wykorzystanie przestrzeni publicznej.

Pandemia we Włoszech

195 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna w poniedziałek w codziennym biuletynie. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii w lutym wzrósł do 29 079.



Dane ogłoszone w pierwszym dniu częściowego otwarcia kraju i złagodzenia surowych zasad kwarantanny potwierdzają tendencję spadkową i stałą poprawę sytuacji po ponad dwóch miesiącach.



Obecnie zakażonych jest 99,9 tys. osób. O 199 spadła w ciągu jednego dnia liczba osób zainfekowanych będących pod opieką lekarzy.



Potwierdzono dotąd 211 tys. przypadków koronawirusa. Nowych zakażeń jest ok. 1 200. Wyleczonych jest już ponad 82 tys. osób.



Do 1 proc. spadł odsetek chorych na oddziałach intensywnej terapii - podkreśliła Obrona Cywilna. 82 proc. chorych przebywa w domowej izolacji.



W najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii na północy zanotowano od niedzieli ponad 570 nowych zakażeń i 63 zgony. Po raz pierwszy żadnego nowego przypadku koronawirusa ani zgonu nie potwierdzono na Sardynii.