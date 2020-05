Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną połączenia autobusowe z zagranicą. W Polsce od wczoraj działają m.in. galeria handlowe, hotele, niektóre instytucje kultury. Od 6 maja działalność mają wznowić żłobki i przedszkola. Część samorządowców przyznaje jednak, że do tego czasu nie zdąży przygotować placówek.

Resort zdrowia poinformował w poniedziałek o 313 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Ministerstwo podało także informację o zgonach kolejnych 15 osób. Łącznie odnotowano ponad 14 tys. zakażeń koronawirusem oraz 698 zgonów.



"Perspektywy są katastrofalne" - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.



Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną połączenia autobusowe z zagranicą.





W ciągu minionej doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1015 - wynika z bilansu ogłoszonego przez Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy 24-godzinny przyrost od miesiąca.



Od początku epidemii w USA odnotowano 68 689 zgonów osób, które zachorowały na Covid-19.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 1 mln 180 tys. testów na obecność koronawirusa, które potwierdziły zakażenie. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 23 tys. Od kilku tygodni dobowy przyrost nowych wykrytych przypadków oscyluje w granicach od 20 do 30 tys.



Łącznie w USA wykonano ponad 7,2 mln testów. Z tej liczby ponad milion przypada na stan Nowy Jork, epicentrum epidemii. Na Covid-19 zmarło tu dotychczas 24 999 osób.