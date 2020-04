Mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 24 osoby. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły. Dramatyczne doniesienia napływają z kolejnych DPS-ów w całym kraju. Jest coraz więcej zarażonych, a w części brakuje personelu medycznego. We Włoszech bilans osób, które zmarły z powodu koronawirusa, wzrósł do blisko 20 tys. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson został dziś wypisany ze szpitala. Sama Wielka Brytania stała się piątym krajem, w którym liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa znajdziecie w naszej relacji z 12 kwietnia.

19:32

W ciągu ostatniej doby we Francji na Covid-19 zmarło 561 osób - poinformowała francuska agencja zdrowia publicznego. Łączna liczba ofiar epidemii w tym kraju wzrosła do 14 393.



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 95 403. W domach opieki jest 37 188 potwierdzonych bądź podejrzewanych zakażeń.

18:54

Komisja Europejska obserwuje jak kraje członkowskie reagują na pandemię Covid-19. "Ze względu na krytyczne doświadczenia z przeszłości, szczególnie dokładnie przygląda się Węgrom" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



18:49

We Włoszech w ciągu minionej doby zmarło 431 osób zakażonych koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Bilans ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrósł do około 19 899. Od soboty zanotowano prawie 2 tysiące nowych chorych.



Liczba zmarłych w ciągu jednego dnia jest najniższa od dłuższego czasu. W Lombardii, epicentrum epidemii spadła liczba zmarłych i hospitalizowanych chorych. W ciągu doby zanotowano w tym regionie 110 zgonów, czyli znacznie mniej niż w minionych tygodniach.





18:33

Piękny gest załogi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu. W tym niełatwym okresie walki z epidemią z koronawirusa - w którym sytuacja domów pomocy jest wyjątkowo trudna - pracownicy tarnobrzeskiej placówki postanowili podziękować rodzinom, przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom miasta za wsparcie. Nie mogąc, z oczywistych względów, zrobić tego osobiście, wywiesili na ogrodzeniu ośrodka własnoręcznie wykonane, kolorowe plakaty.

Czytamy na nich m.in.: "Bądźmy razem. Cieszmy się każdą chwilą", "Z całego serca życzymy wszystkim Mieszkańcom zdrowia i siły w pokonywaniu trudności" oraz "Dziękujemy, że jesteście z nami".

18:25

23 nowe zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w Łódzkiem. Nowe zakażenia stwierdzono u kolejnych 15 mieszkańców i 8 pracowników - sześcioro z nich przebywa i pracuje w DPS w zbiorowej kwarantannie, dwoje przebywa w kwarantannie domowej.W tej chwili w domu pomocy społecznej w Drzewicy przebywa 67 mieszkańców i 21 pracowników, w tym 2 pielęgniarki.

17:43

Podczas minionej doby na Covid-19 zmarły w Portugalii 34 osoby. Łączna liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa powiększyła się do 504 - poinformowała szefowa resortu zdrowia Marta Temido. Minister dodała, że pomiędzy sobotą a niedzielą zanotowano 598 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie na Covid-19 zachorowało już w całym kraju prawie 16,6 tys. osób.

17:41

W związku z koronawirusem 12 kwietnia hospitalizowanych było 2481 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało 439 osób. Na kwarantannie przebywały w tym czasie 162 tys. 974 osoby, a 30 tys. 982 objęte były nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.



17:40

Wielka Brytania stała się piątym krajem, w którym liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy. Ministerstwo zdrowa podało, że w ciągu ostatniej doby zmarło kolejne 737 osób, w efekcie czego liczba zgonów wynosi 10612.



17:01

Mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 24 osoby. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły.



16:48

Dramatyczny apel z Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. "Zróbcie nam testy, mamy sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu wielu podopiecznych" - podkreślają pracownicy placówki. Przed świętami, w związku z wykryciem koronawirusa u części z pracowników administracyjnych, sanepid zdecydował o kwarantannie ośrodka.

16:36

Prezydent Czech Milosz Zeman powiedział w niedzielę w wywiadzie telewizyjnym, że należy kontynuować restrykcyjny sposób walki z pandemią koronawirusa. Ocenił też, że w krajach, które wprowadziły zbyt liberalne ograniczenia, epidemia rozprzestrzenia się, podczas gdy w Czechach maleje.



W wywiadzie dla stacji "Prima" Zeman porównywał między innymi sytuację w Szwecji i w Czechach. "Powinniśmy kontynuować to, co przynosi pozytywne efekty, ponieważ już dzisiaj widzimy, że epidemia ustępuje". Dodał też, że za kilka tygodni będzie można wychodzić bez masek, których noszenie obowiązuje w Czechach od miesiąca.



Zeman odniósł się także do transportów z środkami ochrony osobistej, okularami, ubraniami ochronnymi, respiratorami z Chin i uznał, że były one jedynym krajem, który mógł wysłać te materiały do Pragi. Ocenił, że za takie dostawy należało "grzecznie podziękować", a domaganie się, by były one darmowe uważa za nierozsądne.





15:55

W Demokratycznej Republice Konga, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy w związku z pandemią koronawirusa, zmarła druga osoba zakażona wirusem eboli - poinformowała w niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ofiarą wirusa padła 11-letnia dziewczynka.



W sumie dwie osoby zmarły w ostatnich dniach z powodu eboli, po sześciotygodniowym okresie, kiedy nie odnotowano żadnego nowego przypadku zakażenia tym wirusem, co - jak pisze Reuters - budziło nadzieje na koniec epidemii.



Ze względu na drugą epidemię - koronawirusa - pod koniec marca prezydent Demokratycznej Republiki Konga Felix Tshisekedi ogłosił stan wyjątkowy i zamknął stolicę kraju, Kinszasę.



Epidemia eboli została ogłoszona 1 sierpnia 2018 roku i od tamtej pory wirus ten zabił ponad 6 tys. osób. Natomiast w listopadzie 2019 roku, na miesiąc przed początkiem epidemii koronawirusa, Światowa Organizacja Zdrowia opisywała rozprzestrzenianie się odry w DRK jako największą i najszybciej rozwijającą się epidemię na świecie.



15:43

U 24 osób w Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach na Dolnym Śląsku potwierdzono zakażenie koronawirusem. Placówka czeka na kolejne wyniki testów. Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Czmiel, zakażenie potwierdzono też u jednego pensjonariusza Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Mężczyzna przebywa w oleśnickim szpitalu.

15:35

Dzięki zmartwychwstałem Chrystusowi możemy żyć bez rozpaczy i zwątpienia - mówił podczas mszy w Niedzielę Wielkanocną metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Jak podkreślił, Chrystus daje m.in. wzór postawy służby i pomocy drugiemu człowiekowi - widocznej także w tych dniach.



Wspólnota kościoła, podążając za dobrym pasterzem, żyje prawdą o zmartwychwstaniu i spełnia obowiązek jej głoszenia. Jak kiedyś Piotr dziś, w tych szczególnych okolicznościach, głosimy ją w każdym domu, każdym mieszkaniu, każdej osobie i dokąd docierają transmisje - stwierdził metropolita.

15:20

Najwyżsi duchowni Kościoła Anglii, arcybiskup Canterbury Justin Welby oraz Kościoła Katolickiego Anglii i Walii arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols w odprawionych przez internet mszach wielkanocnych podkreślili, że nawet w czasach pandemii Wielkanoc daje nadzieję.



Welby w nabożeństwie odprawionym z kuchni swojego domu podziękował personelowi NHS, publicznej brytyjskiej służby zdrowia, oraz wszystkim kluczowym pracownikom za ich heroiczny wysiłek podejmowany w czasie epidemii.



Po tak wielu cierpieniach, tak wielkim heroizmie kluczowych pracowników i NHS, nie będziemy mogli być zadowoleni z powrotu do tego, co było wcześniej, jak gdyby wszystko było normalne - powiedział w kazaniu.



15:12

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił, aby właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego zapewniły natychmiastowe wsparcie dla DPS-ów. Natychmiastowym wsparciem objęte mają zostać domy pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Dotyczy to m.in. placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów samopomocy. Polecenie wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu.

14:55

Mimo nakazu wojewody mazowieckiego, kolejne cztery osoby nie zgłosiły się do pracy w prywatnym zakładzie opiekuńczym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej. Już trzecią dobę prawie 50 ciężko schorowanymi, starszymi osobami zajmuje się jeden lekarz i jedna pielęgniarka. Tylko oni stawili się w ośrodku na wezwanie wojewody, po tym jak personel medyczny zakładu opuścił placówkę.



14:41

Brytyjski premier Boris Johnson, u którego pod koniec marca stwierdzono zakażenie koronawirusem, opuścił szpital. W oficjalnym oświadczeniu zaznaczono jednak, że szef rządu w Londynie będzie kontynuował leczenie i nie wróci natychmiast do pracy.



14:40

Mecze włoskiej ekstraklasy piłkarskiej mogą odbywać się przy pustych trybunach nawet do końca roku - poinformował serwis Sport Mediaset. Rozgrywki są wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa i nie wiadomo, kiedy wystartują ponownie.



"W chaosie, w którym znalazł się nasz futbol, tylko jedna rzecz jest (prawie) pewna: mecze Serie A będą rozgrywane za zamkniętymi drzwiami przynajmniej do Bożego Narodzenia" - napisano.



Piłkarskie rozgrywki we Włoszech są zawieszone od miesiąca.





14:13

W ciągu ostatniej doby w Iranie z powodu Covid-19 zmarło 117 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 4474 - poinformował w niedzielę rzecznik resortu zdrowia Kijanusz Dżahanpur.



W Iranie potwierdzono ponad 71,6 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.



Jak podała agencja Reutera, prezydent Hasan Rowhani ogłosił w niedzielę, że zniesiono ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy miastami w obrębie jednej prowincji. Poinformował też, że 20 kwietnia zostanie zniesiony zakaz podróżowania między prowincjami. Wezwał także Irańczyków do opuszczania odmów tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.



Agencja Reutera oceniła, że rząd irański musi się mierzyć nie tylko z epidemią koronawirusa, ale także z konsekwencjami ekonomicznymi tego kryzysu, który - jak podkreśla agencja - może zniszczyć i tak już dotkniętą sankcjami gospodarkę tego kraju.



13:24

13:10

1629 nowych przypadków koronawirusa i 268 zgonów odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - podało w niedzielę centrum kryzysowe. W sumie w tym kraju wykryto obecność koronawirusa u 29 647 osób. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło ponad 3600 osób.



Od ogłoszenia poprzedniego raportu dzień wcześniej do szpitali przyjęto 392 pacjentów, a 477 osób mogło zostać wypisanych. W sumie w Belgii hospitalizowanych z powodu Covid-19 jest 5353 osób - o 282 mniej niż w sobotę. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków wynosi 29 647.



12:39

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 619 osób. Łączna liczba zgonów z powodu epidemii koronawirusa wzrosła do 16 972 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Pomiędzy sobotą a niedzielą liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła o 4437- do 166 019.

Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

12:33

Papież w wielkanocnym orędziu mówił, że wierzący zwracają wzrok ku zmartwychwstałemu Chrystusowi, by uleczył rany "ludzkości udręczonej" pandemią. Modlił się za zmarłych i apelował o pomoc dla potrzebujących. Nie jest to czas na obojętność - dodał.



W przesłaniu wygłoszonym po mszy odprawionej w pustej bazylice Świętego Piotra Franciszek mówił: "Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła: +Jezus Chrystus zmartwychwstał!+".



Jak nowy płomień, ta Dobra Nowina rozpaliła się w nocy: w nocy świata zmagającego się już z wyzwaniami epokowymi, a teraz udręczonego pandemią, która wystawia na próbę naszą wielką ludzką rodzinę - podkreślił papież.

/ ANDREAS SOLARO / POOL / PAP/EPA

12:01

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 619 osób. Łączna liczba zgonów z powodu epidemii koronawirusa wzrosła do 16 972 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.



Pomiędzy sobotą a niedzielą liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła o 4437- do 166 019.



11:50

Ta msza, podobnie jak wszystkie uroczystości tegorocznego Wielkiego Tygodnia, przejdzie do historii Kościoła - zaznaczają watykaniści.







11:24

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem na Białorusi wzrosła do 2578. Zmarło 26 osób, 203 uznano za wyleczone, a 50 pacjentów wymaga podłączenia do aparatów wspomagających oddychanie - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia.



11:04

W Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek dane o nowych przypadkach zakażeniach koronawirusem przekazane zostaną raz na dobę, o godz. 17 - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



"Od wtorku wracamy do raportowania dwa razy na dobę" - poinformowano we wpisie resortu zdrowia zamieszczonym na Twitterze.

11:00

55-letni szef brytyjskiego rządu trafił na oddział intensywnej terapii w St Thomas' Hospital w Londynie w poniedziałek wieczorem



10:34

Sportowe zacięcie 69-latka



10:28

Zobacz również: Ponad 250 nowych zakażeń koronawirusem na Ukrainie

10:14

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 266 zakażeń koronawirusem oraz odnotowano 10 kolejnych zgonów osób zainfekowanych - poinformowało w niedzielę Centrum Zdrowia Publicznego tego kraju. Łącznie bilans zakażonych wzrósł do 2777, a zmarłych - do 83.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

10:10

186 nowych przypadków koronawirusa wykryto w Rosji w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę sztab powołany do walki z infekcją. Zmarły w ciągu doby 24 osoby i łączna liczba zgonów sięgnęła 130. W Rosji ogólna liczba zachorowań wynosi teraz 15 770.



Przyrost o ponad 2 tysiące zakażeń w ciągu doby to najwyższy dotąd wskaźnik nowych zachorowań w Rosji.



Najwięcej chorych - 1306 - przybyło w Moskwie; tu również odnotowano 14 spośród 24 przypadków śmiertelnych.



Ze szpitali wypisano w ciągu ostatniej doby 246 pacjentów; ogółem od początku pandemii wyzdrowiało w Rosji 1291 osób z Covid-19.



Nowe zachorowania odnotowano w 52 regionach Rosji. Ogółem wirus obecny jest teraz w 82 regionach Rosji, a więc praktycznie w całym kraju, przy czym rosyjskie władze zaliczają do wszystkich 85 podmiotów Federacji Rosyjskiej także anektowany Ukrainie Krym i Sewastopol.



Służby sanitarne informują, że kraju przeprowadzono dotąd ponad 1,2 mln testów na obecność koronawirusa.



10:06

14 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. To największy dzienny wzrost liczby zgonów od początku epidemii w tym kraju - wynika z danych opublikowanych w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła tym samym do 99. Wszystkie zmarłe w ciągu ostatniej doby osoby to starsi ludzie cierpiący na choroby przewlekłe.

10:04

Zakażony koronawirusem Szkot Kenny Dalglish, jeden z najlepszych piłkarzy w historii Liverpoolu, po trzech dniach opuścił szpital - poinformował klub z Anfield.



W środę, jak przekazała rodzina Dalglisha, trafił on do kliniki. Musiał poddać się leczeniu infekcji z zastosowaniem antybiotyków. Przeprowadzono wtedy testy pod kątem Covid-19, chociaż pacjent nie miał objawów choroby. Test dał nieoczekiwanie wynik pozytywny.

10:00

Ponad 240 próbek pobrały służby sanitarne od osób przebywających w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie stwierdzono zakażenie koronawirusem. Dziś ich pobieranie ma być kontynuowane.



09:40

W Rosji dziś Niedziela Palmowa



09:00

Wielkanocne śniadanie jest symbolicznym podziękowaniem służbom medycznym - lekarzom, pielęgniarkom, salowym, personelowi technicznemu za olbrzymi wysiłek i zaangażowanie w walkę z koronawirusem - powiedział prezydent Krakowa.



08:46

Zużycie energii elektrycznej w Belgii stale spada w wyniku przymusowej kwarantanny narzuconej przez władze w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa. W niektórych porach dnia zużycie prądu jest nawet o 25 proc. mniejsze.



Zużycie prądu spadło średnio o 16 proc. w porównaniu z pierwszym tygodniem marca. W niektórych porach dnia różnice mogą być jeszcze większe, sięgające 25 proc. - podała firma Elia, belgijski dostawca energii elektrycznej.



08:38

129 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o 42 przypadki śmiertelne.



Koronawirus w Niemczech / RMF FM / RMF FM

08:24

08:02

Mieszkańcy Korei Południowej poświęcają średnio dwie godziny dziennie na poszukiwanie informacji o koronawirusie - wynika z ankiety badaczy z Uniwersytetu Yonsei w Seulu. Naukowcy przestrzegają, że obsesyjne szukanie informacji może szkodzić zdrowiu psychicznemu.



07:08

06:58

Koronawirus w Stanach Zjednoczonych / RMF FM / RMF FM

06:24

06:22

Narodowa Komisja Chin poinformowała w sobotę o 99 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwięcej od 25 marca. 97 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Raport z poprzedniego dnia mówił o 46 przypadkach nowych zakażeń, z których 42 były "zaimportowane". W sumie liczba osób zakażonych, które wróciły z zagranicy, wynosi obecnie 1280.

Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 052. Od początku epidemii 3339 osób zmarło.

06:15

1920 osób zmarło w USA na koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii śmierć poniosło w Stanach Zjednoczonych łącznie 20 506 osób.



Dane obejmują okres 24 godzin od 2:30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę. W poprzednim dobowym bilansie odnotowano w Stanach Zjednoczonych rekordowe 2108 zgonów. Sobota była czwartym dniem z rzędu z ponad 1,9 tys. ofiar śmiertelnych.