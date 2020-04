Komisja Europejska obserwuje jak kraje członkowskie reagują na pandemię Covid-19. "Ze względu na krytyczne doświadczenia z przeszłości, szczególnie dokładnie przygląda się Węgrom" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Na Węgrzech potwierdzono dotąd 1410 przypadków zakażenia koronawirusem / MARTON MONUS / PAP/EPA

Większość krajów UE podjęła środki nadzwyczajne. Jest to zasadniczo w porządku w czasach kryzysu - von der Leyen powiedziała w rozmowie opublikowanej w dzienniku "Bild am Sonntag".

Środki te muszą być odpowiednie, tymczasowe i demokratycznie kontrolowane - dodała.



Komisja obserwuje reakcje wszystkich państw członkowskich na kryzys. Ze względu na krytyczne doświadczenia z przeszłości, szczególnie dokładnie przygląda się Węgro" - stwierdziła.



Szefowa KE podkreśliła, że jest gotowa do działania, jeśli ograniczenia wprowadzone na Węgrzech przekroczą “dozwolony poziom". W takim przypadku Budapesztowi grozi postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - dodała.



W rozmowie z "Bild am Sonntag" szefowa KE poradziła także, aby wstrzymać się z planowaniem letnich wakacji. Obecnie nikt nie jest w stanie sporządzić wiarygodnych prognoz na lipiec i sierpień - powiedziała.



Dodała, że KE “w najbliższych dniach" przedstawi zalecenia dotyczące stopniowego znoszenia nadzwyczajnych restrykcji jakie kraje UE wprowadziły, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.



Będziemy musieli nauczyć się żyć z wirusem przez wiele miesięcy, prawdopodobnie do przyszłego roku - dodała.

Pod koniec marca Węgry przyjęły ustawę o ochronie przed koronawirusem, zgodnie z którą rząd będzie mógł w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej". Za umyślne rozpowszechnianie kłamstw podczas stanu zagrożenia grozi kara od roku do 5 lat więzienia.

Na Węgrzech potwierdzono dotąd 1410 przypadków zakażenia koronawirusem. 99 osób zmarło, a 118 uznano za wyleczone.