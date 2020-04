W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 619 osób. Łączna liczba zgonów z powodu epidemii koronawirusa wzrosła do 16 972 – poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Chema Moya / PAP/EPA

Pomiędzy sobotą a niedzielą liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła o 4437- do 166 019.

Najwięcej osób z powodu epidemii koronawirusa zmarło dotychczas we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Pomiędzy piątkiem a sobotą liczba zgonów wzrosła tam z 5972 do 6084. Zwiększyła się też liczba zakażeń: z 44,8 do 45,8 tys.

Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

Największa liczba ofiar śmiertelnych i zachorowań na Covid-19 wciąż notowana jest w stołecznej aglomeracji. Liczba nowych zgonów w wyniku epidemii zwiększyła się we wspólnocie autonomicznej Madrytu o 194 - do 6278, a zakażonych o ponad 700 - do 46 587.

Wzrost liczby nowych zgonów i zakażeń zanotowano również w Katalonii, drugim najbardziej doświadczonym przez epidemię regionie Hiszpanii. W ciągu ostatniej doby liczba przypadków śmiertelnych wzrosła tam o 111 - do 3442, zaś infekcji o ponad 1,1 tys. - do 34 027.

Ze statystyk służb sanitarnych wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin z Covid-19 zostały wyleczone na terenie Hiszpanii 3282 osoby. Łącznie w całym kraju zanotowano już 62 391 przypadków wyleczenia z tej choroby.