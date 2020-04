W stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby przybyło 758 ofiar śmiertelnych koronawirusa, spadło jednak tempo, w jakim rozprzestrzenia się pandemia - powiedział podczas codziennej konferencji prasowej gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Gubernator oznajmił, że w całym stanie odnotowano od wybuchu pandemii łącznie 9385 zgonów. Liczba ofiar śmiertelnych w ciągu minionego tygodnia zawsze przekraczała 700 dziennie.

W całym stanie odnotowano od wybuchu pandemii łącznie 9385 zgonów / US NAVY/CHIEF MC BARRY RILEY HANDOUT / PAP/EPA

Cuomo zwrócił uwagę, że pewne wskaźniki dowodzą spowolnienia tempa z jakim się rozprzestrzenia się epidemia. Liczba osób przyjmowanych do szpitali, dodał, wciąż spada.

W Wielkanoc gubernator ponownie wystąpił z krytyką władz federalnych za niesprawiedliwy rozdział funduszy dla stanów cierpiących z powodu Covid-19. Jego zdaniem mniej dotknięte kryzysem stany otrzymały proporcjonalnie większą pomoc w ramach pakietu stymulacyjnego aniżeli np. stanowiący epicentrum Covid-19 Nowy Jork.



Nikt nie chce wybierać między strategią zdrowia publicznego a strategią ekonomiczną, a jako gubernator tego stanu nie zamierzam przedkładać jednej ponad drugą. (...) Potrzebujemy bezpiecznej strategii zdrowia publicznego, to znaczy zgodnej ze strategią ekonomiczną - wskazał Cuomo.



Oszacował, że deficyt spowodowany batalią z wirusem sięga w stanie Nowy Jork od 10 do 15 mld dol.



W jaki sposób gospodarka w stanach ma znowu ruszyć bez pomocy federalnej? Jak faktycznie zaczniemy finansować szkoły? (...) To musi się zacząć na szczeblu federalnym - oznajmił.



Cuomo poinformował, że wraz z gubernatorem Marylandu Larry Hoganem, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Gubernatorów (NGA), podpisał wspólne oświadczenie wzywające do ustanowienia funduszu w wysokości 500 mld dol. na finansowanie potrzeb władz stanowych. Z gubernatorem New Jersey Philem Murphym i Connecticut Nedem Lamontem ma natomiast podjąć wspólne inicjatywy w celu uruchomienia gospodarki.



Potrzebujemy strategii koordynującej działalność gospodarczą, szkolnictwa transportu i siły roboczej - wskazał Cuomo.



Gubernator zapowiedział podpisanie kilku zarządzeń wykonawczych, nakazujących między innymi pracodawcom zapewnienie niezbędnym dla funkcjonowania stanu pracownikom narażonych na kontakt z ludźmi odzieży ochronnej lub masek chirurgicznych. Maski powinny być dostarczane bezpłatnie.