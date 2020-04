Kolejne 24 osoby nie żyją, 318 przypadków nowych zakażeń - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia nt. pandemii koronawirusa w Polsce. Najmłodsza z ofiar miała 32 lata, najstarsza 94. Oznacza to, że do tej pory koronawirusem zaraziły się 6674 osoby. 232 z nich zmarły.

REKLAMA