8742 zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło niemal 350 osób [NA ŻYWO]

8742 przypadki zakażeń, 347 ofiar śmiertelnych- to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Do naszego kraju dotarły szybkie testy z Korei Południowej, które mają posłużyć do sprawdzania stanu zdrowia m.in. medyków. Wciąż nie wiadomo w jakim trybie odbędą się wybory prezydencie. W Europie wciąż najbardziej dotknięte kryzysem są Włochy i Hiszpania. Na świecie przodują Stany Zjednoczone, gdzie zachorowało już niemal 700 tys. osób, zmarło 31 tys. z nich.

"Wszystkie prognozy mówią, że jesienią może pojawić się druga fala zachorowań na koronawirusa; co gorsza może się ona skumulować z epidemią grypy" - stwierdził dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Minister zdrowia poinformował, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie możliwe będzie nie wcześniej niż za dwa lata.

O wyborach w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM mówił Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Senatu stwierdził, że jeśli wybory odbędą się 10 maja, to nie można ich bojkotować. "Wszystko musi mieć początek i koniec. 10 maja nie powinno być wyborów. Jak będą, to trzeba iść i rozwalić po prostu PiS i Andrzeja Dudy - w sensie politycznym oczywiście. I tyle" - stwierdził.

W Hiszpanii już 20 tys. osób zmarło z powodu koronawirusa. 565 - to ostatnia dobowa liczba zgonów.

Od początku pandemii w Europie stwierdzono ponad milion zakażeń koronawirusem, na całym świecie - blisko 2,2 miliona.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że nadciągająca globalna recesja, związana z pandemią koronawirusa, może doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci. Apelował o działania, aby temu zapobiec w obliczu powszechnego kryzysu.

18:25 Niemcy: Sądy podtrzymały decyzję władz

Sądy w Berlinie i Greifswaldzie podtrzymały decyzję władz landowych, które ze względu na pandemię Covid-19 przedłużyły okres zamknięcia sklepów wielkopowierzchniowych co najmniej do 3 maja. Według "Bilda" część krajów związkowych RFN planuje odstępstwa.

Na podstawie przepisów uzgodnionych w środę przez niemiecki rząd federalny i władze krajów związkowych, sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych mogą od najbliższego poniedziałku wznowić działalność.

Sieć domów handlowych Galeria Karstadt Kaufhof złożyła w piątek w sądach poszczególnych landów pozwy przeciwko nowym przepisom. Sieć zatrudniająca 28 tys. osób argumentowała, że wykluczenie sklepów o powierzchni przekraczającej 800 metrów jest “poważnym ciosem dla codziennego biznesu i całej sprzedaży firmy".





18:14 Włochy: Spadek liczby zgonów i zachorowań

W ciągu minionej doby we Włoszech zmarły 482 osoby zakażone koronawirusem - poinformowała w sobotę Obrona Cywilna w wydanym biuletynie. Łączny bilans ofiar śmiertelnych od początku epidemii Covid-19 wzrósł do 23 227.



Do tej pory potwierdzono we Włoszech 175 tysięcy przypadków zakażeń wirusem. Wyleczonych jest już prawie 45 tysięcy osób.



Dane z soboty wskazują na spadek liczby zgonów i kolejnych zachorowań.





18:02 Nowy Jork - 540 ofiar śmiertelnych w ciągu doby

540 osób zmarło w piątek w stanie Nowy Jork na Covid-19 - poinformował w sobotę gubernator Andrew Cuomo. To najniższa liczba zgonów w ciągu doby od 1 kwietnia. W czwartek z powodu koronawirusa zmarło w tym stanie 630 osób.



W piątek w stanie Nowy Jork trafiło do szpitali 2 tys. nowych pacjentów z koronawirusem. Łączna liczba hospitalizowanych w związku z tym patogenem spadła jednak z 17 316 do 16 967 - oświadczył Cuomo.





17:54 Restauratorzy przygotowują się do nowej rzeczywistości

Kolejne tygodnie zamknięcia restauracji, to kolejne firmy, która upadną - tak mówią przedstawiciele branży gastronomicznej.

Wczoraj na konferencji premier razem z ministrem zdrowia ogłosili, że najwcześniej restauracje mogą zostać otwarte po majówce. Zaznaczyli że może się to znacznie opóźnić.

Restauratorzy liczą na to, że lokale zostaną otwarte w drugiej połowie maja lub w czerwcu. Wiedzą jednak, że bary i kawiarnie nie będą mogły działać jak kiedyś. Konieczne będą maski i rękawiczki, a być może nawet - mierzenie każdemu temperatury.

"Być może będziemy musieli zrezygnować z odpowiedniej liczby stolików i krzeseł, i nawet o połowę zmniejszyć liczbę przyjmowanych gości. Pewnym ratunkiem mogą być ogródki. Tam być może obostrzenia będą troszeczkę mniejsze" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM jeden z warszawskich restauratorów.





17:45 Jerozolima

Coroczna ceremonia zstąpienia Świętego Ognia w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie odbyła się w sobotę bez tysięcy wyznawców prawosławia, którzy zwykle uczestniczą w tym rytuale - poinformowała agencja Reutera.

W prawie pustej świątyni zabiły dzwony, kiedy patriarcha Teofil III wyszedł z krypty ze świecą zapaloną od Świętego Ognia. Ze względu na pandemię koronawirusa towarzyszyło mu tylko kilka osób, głównie duchownych. Niektórzy z nich mieli na twarzach maseczki.

Prawosławni wierzą, że w Wielką Sobotę w kaplicy Grobu Pańskiego w cudowny sposób pojawia się ogień. Ceremonia przyciąga zwykle dziesiątki tysięcy wiernych, którzy odpalają świece jedni od drugich. W tym roku patriarcha przekazał płomień tylko kilku duchownym.

17:32 POLSKA NOWE ZAKAŻENIA

Ministerstwo Zdrowia: 179 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 9 kolejnych osób; łącznie 8742 przypadki i 347 zgonów.





Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą 53 osób z woj. mazowieckiego, 33 z łódzkiego, 23 z małopolskiego, 19 ze śląskiego, 13 z dolnośląskiego, 12 z zachodniopomorskiego, 9 ze świętokrzyskiego, 4 z podkarpackiego, 4 z podlaskiego, 4 z opolskiego, 3 z kujawsko-pomorskiego oraz po jednym z lubelskiego i pomorskiego.



Jednocześnie resort poinformował o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 59-letni mężczyzna zmarły w Grudziądzu, kobiety w wieku 84, 81, 89 i 74 lat oraz mężczyzna w wieku 59 lat zmarli w Warszawie, 83-letnia kobieta w Radomiu, 89-letnia kobieta w Zwoleniu i 85-letnia kobieta w Tychach.





17:27 Minister edukacji o powrocie do szkół

Być może nie będzie powrotu do szkół przed wakacjami. Teraz nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego na 100 proc. Trzeba jeszcze trochę poczekać. W jakimś momencie, w uzgodnieniu z ministrem zdrowia, wydamy odpowiednie decyzje. Najważniejsze zdanie w tym temacie mają minister zdrowia i główny inspektor sanitarny - mówi Interii minister edukacji Dariusz Piontkowski.









17:19 Kazachstan: Polityk oskarżony o rozprzestrzenianie fake newsów

Polityk i krytyk rządu Kazachstanu Arman Szorajew został zatrzymany za "wielokrotne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" w czasie stanu wyjątkowego - poinformowała w sobotę kazachstańska policja.

"Korzystając z mediów społecznościowych, obywatel Szorajew (...) wielokrotnie rozpowszechniał świadomie fałszywe informacje" - napisano w oświadczeniu policji. Według sił bezpieczeństwa działania Szorajewa zagrażały porządkowi publicznemu w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z epidemią Covid-19 i mogą podlegać karze do siedmiu lat więzienia.

We wpisie na Facebooku, opublikowanym w sobotę około południa, Szorajew oskarżył wysoko postawionego urzędnika o korupcję. W innych opublikowanych niedawno postach krytykował rządowe plany pożyczkowe i koszty budowy specjalistycznego szpitala dla pacjentów z koronawirusem.





17:10 Czechy: Rośnie liczba wyleczonych z Covid-19

Od piątku w Czechach wyleczono z Covid-19 ponad 200 osób, a łącznie 1183 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii zakaziły się w tym kraju koronawirusem 6553 osoby. Resort poinformował także o sześciu ofiarach śmiertelnych: w piątek zmarła jedna, pięć to wcześniejsze zgony.











16:58 DPS w Łodzi

Czterdziestu darczyńców wsparło łódzkie domy pomocy społecznej, gdzie przebywają osoby starsze oraz schorowane i z niepełnosprawnościami - poinformował Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu.

Jak wyjaśnił dostarczyli oni do tej pory 10 tys. maseczek ochronnych, 3,5 tys. par rękawiczek jednorazowych, 200 litrów płynów do dezynfekcji oraz blisko 100 przyłbic. Także kilkadziesiąt par fartuchów i kombinezonów ochronnych.

Wśród darczyńców są zarówno duże spółki, firmy i organizacje, które podarowały nawet tysiąc maseczek, jak i osoby prywatne. Ci ostatni - jak informuje Gawlik - przynosiły paczkę czy dwie rękawiczek jednorazowych tłumacząc, że "tu się przyda bardziej".





16:51 Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Czy zakrywanie twarzy jest obowiązkowe również na terenie prywatnym?









16:44 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem w Bułgarii zwiększyła się o 40 i na sobotę rano wynosiła 865 - podał Krajowy Sztab Operacyjny. Bilans zgonów pozostaje na poziomie piątkowym - 41. Delegacja Cerkwi prawosławnej nie pojechała do Jerozolimy po święty ogień.

Szef Krajowego Sztabu Operacyjnego prof. Wencisław Mutafczijski poinformował, że ogółem najwięcej zakażonych odnotowano w Sofii - 511. Niepokój budzi też stwierdzenie koronawirusa u lekarzy w szpitalu w mieście Widin na północnym zachodzie Bułgarii. Trzeba tam było zamknąć oddział neurologiczny, którego cały personel został zakażony. Łącznie w kraju zarażonych medyków jest 69.

Wśród nowych zarażonych koronawirusem jest dwoje dzieci - dwumiesięczne niemowlę i 9-letni chłopiec.





16:37 Hiszpania: Spacer z owcą

W popularnym kurorcie Marbella na południu Hiszpanii żandarmeria zatrzymała mężczyznę za złamanie obowiązkowej kwarantanny wprowadzonej z powodu epidemii koronawirusa. Rezydent położonego koło Malagi miasta spacerował z owcą.









16:24 Archdiecezja poznańska pomaga szpitalowi

Niemal 104 tys. zł zebranych w ramach jałmużny postnej kapłanów przekazała archidiecezja poznańska szpitalowi zakaźnemu w Poznaniu. Jak podkreślił rzecznik poznańskiej kurii ks. Maciej Szczepaniak, to tylko część wsparcia udzielonego przez lokalny Kościół w związku z epidemią.

Rzecznik kurii podał, że w związku z koronawirusem do soboty przekazano służbie medycznej pomoc o łącznej wartości ponad 324 tys. zł.

Wyjaśnił, że są to pieniądze zebrane przez Caritas na respirator dla poznańskiego szpitala zakaźnego, na dezynfekcje karetek i na środki higieniczne i dezynfekujące dla czterech domów pomocy społecznej.





16:17 Trudna sytuacja pensjonariuszy DPS-u

Pensjonariusze bytomskiego Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", którzy mieli trafić do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach (GCR), mieli przygotowaną pełną dokumentację medyczną - zapewnia bytomski magistrat, odnosząc się do oświadczenia GCR.

GCR nie przyjął pensjonariuszy DPS, tłumacząc to brakiem dokumentacji medycznej pacjentów i niezapewnieniem przez władze Bytomia osób do opieki nad nimi.

Wykonane w ostatnich dniach testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 62 osób z DPS w Bytomiu - 52 pensjonariuszy i 10 osób z personelu. Samorząd Bytomia, chcąc oddzielić zdrowych od chorych, zamierzał tych pierwszych przewieźć do innych placówek. 40 z nich miało trafić do Tarnowskich Gór.





16:08 Dymisja w szpitalu

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwołał ze skutkiem natychmiastowym Komendanta 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Jak podkreśla MON, powodem była decyzja o nieprzyjęciu do placówki pacjentów zakażonych Covid-19 z pobliskiego Domu Pomocy Społecznej.









15:55 Apel o pomoc dla DPS-u

To już ten moment, żeby zwrócić się z apelem o wsparcie załogi Domu Pomocy Społecznej w Psarach - poinformował na swoim profilu społecznościowym starosta ostrowski Paweł Rajski. W placówce zamkniętych jest 200 oób, w tym 166 pensjonariuszy.

Rajski poinformował, że pracującym w DPS w Psarach ludziom "zaczyna po ludzku brakować sił. Oni pilnie potrzebują wsparcia i podmiany w codziennych obowiązkach" - zaapelował. Podał, że w dziale gospodarczym DPS brakuje 3-4 osób, w dziale socjalnym i administracyjnym po 2-3 pracowników oraz w kuchni 2 osób.

Wyjaśnił, że praca polega na przygotowywaniu i rozwożeniu posiłków, utrzymaniu budynków i infrastruktury oraz prowadzeniu spraw księgowo-administracyjnych."Mile widziani są wolontariusze, ale jesteśmy gotowi zapłacić za pracę. Zapewniamy wszystkie środki ochrony osobistej" - podkreślił starosta i zaprosił do kontaktu na Facebooku.





15:42 POLSKA: Zapaść w turystyce

Polskie biura podróży próbują się ratować przed upadkiem. Klienci dzwonią do nich to głównie po to, żeby anulować rezerwację. Prawie nikt nie wykupuje nowych wycieczek.









15:34 WATYKAN

W związku z pandemią koronawirusa Watykan wysyła w imieniu papieża Franciszka dziesięć respiratorów do szpitali w Syrii i trzy do Jerozolimy - poinformowała Stolica Apostolska. Do Gazy w Autonomii Palestyńskiej przekazane zostaną zestawy diagnostyczne.

Jak wyjaśniono, są to pierwsze inicjatywy dobroczynne w ramach nowego funduszu kryzysowego dla Kościołów wschodnich i ludności na terenach ich działania, powołanego w Watykanie. Fundusz utworzony został przez Kongregację ds. Kościołów Wschodnich, która wyjaśniła, że to odpowiedź na apel Franciszka, by w obecnym kryzysie "nie zostawiać cierpiących samym sobie", zwłaszcza zaś osób najuboższych.





15:26 IRAN

Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o 73 i wyniósł w sobotę 5 031 - poinformował w państwowej telewizji rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur. Jak dodał, to jeden z najniższych wzrostów liczby zgonów w ostatnich dniach.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła 80 868 - oświadczył Dżahanpur.

Z raportu parlamentarnego, przygotowanego przez ekspertów wynika, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Iranie jest prawdopodobnie prawie dwukrotnie wyższa niż ta, którą podaje ministerstwo zdrowia, a liczba zakażonych jest od ośmiu do 10 razy wyższa.





15:17 HOLANDIA

W Holandii kolejne 142 osoby zmarły na Covid-19, a łącznie epidemia pochłonęła już 3601 ofiar - poinformował w sobotę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Wykryto też 1140 nowych infekcji SARS-CoV-2.

W ciągu ostatniej doby 129 kolejnych chorych hospitalizowano. Jak dotąd do szpitali trafiły 9594 osoby.

W Holandii od początku pandemii stwierdzono 30 449 przypadków infekcji. Rzeczywista liczba zakażeń jest wyższa, niż podaje RIVM, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom.

Liczba nowych hospitalizowanych pacjentów wciąż spada. Liczba tych, którzy zmarli z powodu choroby, również maleje, ale wolniej niż nowe hospitalizacje.





15:09 WIELKA BRYTANIA

Kolejnych 888 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 15 464 - poinformowało w sobotę po południu ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek.



Jest on nieznacznie wyższy niż ten podany w czwartek, gdy poinformowano o 847 zmarłych.

15:03 SZWAJCARIA

W ciągu ostatniej doby w Szwajcarii zmarły 52 osoby zakażone koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrósł do 1111 - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w sobotę wyniosła 27 404 - o 326 więcej niż w piątek.

W czwartek Szwajcaria zapowiedziała stopniowe odchodzenie od restrykcji, które ma przebiegać etapami. Najpierw, od 27 kwietnia, mają zostać otwarte zakłady kosmetyczne i salony fryzjerskie. Od 11 maja ponownie zaczną działać szkoły podstawowe, a od 8 czerwca wznowią działalność uniwersytety i szkoły zawodowe, muzea, biblioteki i ogrody zoologiczne.





14:48 POLSKA

Ratownicy, strażacy, policjanci są niezwykle narażeni na zakażenie koronawirusem. Dlatego apelują, aby kontaktując się ze służbami nie ukrywać, że mogliśmy mieć kontakt z osobą chorą. Robią to śpiewając... posłuchajcie piosenki kapeli PSP Sieradz.









14:46 WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dobre wieści z Warmii i Mazur. Wójt gminy Biskupiec (Warmińsko-mazurskie) Arkadiusz Dobek poinformował w sobotę, że wyzdrowiał z COVID-19. Samorządowiec uczestniczył w marcu w posiedzeniu zespołu kryzysowego w starostwie nowomiejskim, po którym u kilku osób wykryto zakażenie koronawirusem.







14:23 FRANCJA

Burza wokół kontrowersyjnej hipotezy, która wysnuł francuski współodkrywca wirusa HIV. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny profesor Luc Monatgnier przypuszcza, że koronawirus z Wuhanu został stworzony przez przypadek przez chińskich specjalistów, którzy wykorzystali część materiału genetycznego wirusa HIV.









14:00 BIAŁORUŚ

Kolejne trzy osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia SARS-CoV-2 - wynika z komunikatu resortu zdrowia Białorusi z soboty. Ministerstwo nie podało, o ile wzrosła ogólna liczba zakażeń. Podano tylko, że w szpitalach przebywają 3282 osoby z Covid-19.



W sumie liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 45, z czego wynika, że w ciągu minionej doby zmarły trzy osoby.





13:51 WIELKOPOLSKIE









13:48 WIELKA BRYTANIA

Podczas domowej kwarantanny w czasie pandemii koronawirusa Juergen Klopp wykonuje rzeczy, które są zupełnie normalnego dla zwykłego człowieka... Po raz pierwszy usmażył jajecznicę i nauczył się obsługiwać zmywarkę. Kolejnym celem jest umiejętność wiązania krawata.



Pierwszy raz w życiu usmażyłem jajecznicę, a ponadto jestem teraz mistrzem w obsłudze zmywarki do naczyń. W następnym tygodniu nauczę się wiązać krawat. Zapewne mi to zajmie cały tydzień, gdyż mam niezdarne ręce. A jeśli chodzi o jedzenie, zobaczymy jak długo potrwa kwarantanna, bo może coś jeszcze ugotuję - przyznał były szkoleniowiec m.in. Borussii Dortmund, który chce zaimponować swojej żonie.





13:45 WIELKA BRYTANIA

Pierwszy raz za czasów panowania Elżbiety II urodziny królowej nie zostaną uczczone salutem armatnim - podaje BBC.

13:35 WIELKOPOLSKIE

O tragicznych informacje zebrał nasz dziennikarz Mateusz Chłysztun.









13:27 HISZPANIA

Mamy najnowsze dane z Hiszpanii. W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 565 osoby. To oznacza, ze całkowita liczba zgonów na COVID-19 wynosi w tym kraju 20 043. W Hiszpanii na COVID-19 zachorowało 191726 osób.





13:23 POLICJA

Od początku działań policji w okresie epidemii ponad 2 tys. funkcjonariuszy było lub znajduje się jeszcze na kwarantannie. 100 jest zarażonych - poinformował w sobotę rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.





Wspólna kontrola policji i żandarmerii wojskowej na ulicy Sikorskiego w Białymstoku. / Artur Reszko / PAP





13:19 WIELKOPOLSKIE

Cztery respiratory zostaną zakupione dla szpitala za datki od mieszkańców za maseczki ochronne. W ramach zbiórk i" Rozdajemy maski - zbieramy na respiratory" uzbierano ponad 37 tys. zł - poinformował burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.







13:15 LUBUSKIE

Żołnierze z lubuskiej dywizji przywieźli do Zielonej Góry z Warszawy drugą partię środków medycznych zakupionych przez samorząd woj. lubuskiego w Chinach - poinformowała w sobotę ppor. Marta Wieliczko z sekcji prasowej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.





13:10 LUBUSKIE

Pacjenci Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu (Lubuskie), którzy wymagają izolacji oczekując na wynik testu na obecność koronawirusa lub chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby, będą przebywali w przygotowanym przez szpital izolatorium - poinformował Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego.







13:06 CZECHY

Lotnisko w czeskiej Pradze przyznaje, że w ostatnich dniach było celem ataku hakerów usiłujących włamać się do systemu komputerowego. Próby te zostały udaremnione.

Jak informowaliśmy, wczoraj hakerzy usiłowali sparaliżować system informatyczny czeskiej służby zdrowia - ich celem stały się komputery w szpilatach w Ołomuńcu i Ostrawie.



Te incydenty zaniepokoiły Amerykanów. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ostrzegł hakerów że grożą im poważne konsekwencje

13:05 ŚLĄSKIE

Trzy osoby zakażone koronawirusem w kopalni ROW, w Ruchu Jankowice w Rybniku. Kilkanaście osób objęto kwarantanną. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia informuje, że zakład pracuje normalnie.





13:04 USA

Setki osób ruszyły na plażę w Jacksonville w stanie Floryda w USA sekundy po tym, jak gubernator zdecydował o częściowym rozluźnieniu restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.











12:54 IRAN

W Iranie w ciągu doby zmarły 73 osoby zakażone koronawirusem. Łącznie w kraju zmarło 5031 osób, u których wykryto COVID-19. Liczba zakażeń koronawirusem w Iranie wynosi 80868.





12:30 POLSKA

Wszystkie prognozy mówią, że jesienią może pojawić się druga fala zachorowań na koronawirusa; co gorsza może się ona skumulować z epidemią grypy, która co roku w Polsce zbiera swoje śmiertelne żniwo - powiedział w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.







12:15 ŚLĄSKIE

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej zawiesiło przyjmowanie pacjentów na Oddział Onkologii Klinicznej.



U jednej pacjentki oddziału potwierdzono obecność koronawirusa. Kobieta została przewieziona do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Raciborzu.



17 pacjentów oddziału w Dąbrowie Górniczej objęto kwarantanną. Od nich i od personelu, który mógł mieć kontakt z zainfekowaną pacjentką pobierane są wymazy.





12:13 ZACHODNIOPOMORSKIE

U pięciu strażaków z KP PSP Gryfino potwierdzono zakażenie koronawirusem, 10 z kontaktu z chorymi przebywa na kwarantannie domowej. Jednostka ratowniczo-gaśnicza została wyłączona z działań, budynek zamknięto na czas dezynfekcji i kwarantanny - powiedział rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie.







12:09 INDONEZJA

W Indonezji w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła o 325 przypadki, co zwiększyło ogólny bilans do 6248. Z powodu Covid-19 zmarło w od wczoraj 15 osób, co podniosło bilans do 535 zgonów - podał w sobotę minister zdrowia Achmad Yurianto.







11:49 POLSKA

Do Polski po raz pierwszy dotarły tzw. szybkie testy na obecność koronawirusa, które można wykonywać w ciągu 15 minut - poinformował w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że tzw. szybkie testy w pierwszej kolejności trafią m.in. do pracowników służby zdrowia.



Poinformował też, że w ciągu doby w Polsce wykonano 13,2 tys. testów na obecność koronawirusa.





11:47 POLSKA

Dzięki akcji Caritas Poznań, od poniedziałku każdy senior będzie mógł zamówić ciepły obiad z darmową dostawą do domu. W menu przygotowanym przez Bar Caritas znajdą się m.in. zupy, pierogi, naleśniki, a także dania mięsne w zestawie z ziemniakami i surówką.





11:36 WIELKA BRYTANIA

W Wielkiej Brytanii ruszył projekt szkolenia psów do wykrywania COVID-19. Jak podaje dziennik "The Mirror" do eksperymentu wybrano 6 zwierząt.

W ciągu najbliższych tygodni będą im podawane do wąchania fragmenty odzieży osób zakażonych. Psy nie mogą się zarazić tą odmianą koronawirusa, są więc bezpieczne. Natomiast dzięki znakomitemu węchowi są w stanie wyczuć nawet minimalne zmiany w ludzkim zapachu charakterystyczne dla chorych na COVID-19.

Po takim szkoleniu trwającym mniej więcej osiem tygodni pies byłby w stanie badać nawet 750 osób na godzinę - twierdzi profesor James Logan szef departamentu kontroli chorób w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej.

Obecnie odpowiednio wyszkolone psy mogą wykrywać na przykład raka, chorobę parkinsona czy malarię.





11:18 POLSKA

Przypominamy, że od dwóch dni w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.









11:02 ŚLĄSKIE

U 21 pacjentów ośrodka w Czernichowie badanie próbek na obecność koronawirusa przyniosło wynik pozytywny. U 141 osób jest on ujemny. Na 28 pracowników będących obecnie w ośrodku wirusa ma czterech - powiedziała w sobotę dyrektor placówki Adriana Gołuch.





10:54 POLSKA

Niemal 3 tys. strażaków było zaangażowanych minionej doby w walkę z SARS-CoV-2 - wynika z informacji przekazanych w sobotę rano przez rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztofa Batorskiego.





10:34 USA

Coraz więcej dziennikarzy pracuje z domu. Jednym z efektów tej zmiany jest to, że w telewizji można zobaczyć domowe zwierzęta pracowników mediów. W Stanach Zjednoczonych prezenter zdecydował się przedstawić prognozę dla swojego regionu z kotem na rękach. Betty po tym występie stała się popularna w internecie.









10:06 NOWE PRZYPADKI KORONAWIRUSA W POLSCE

Mamy 184 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażenia dotyczą województw: olnośląskiego (43), śląskiego (35), pomorskiego (21), podlaskiego (21), wielkopolskiego (18), opolskiego (13), małopolskiego (11), kujawsko-pomorskiego (8), zachodniopomorskiego (7), podkarpackiego (4), lubelskiego (2), świętokrzyskiego (1).

Jednocześnie resort zdrowia poinformował o śmierci 7 osób, u których wykryto patogen. To: 83-letni mężczyzna ze Zgierza, 70-letni mężczyzna z Kalisza, 84-letni mężczyzna z Bydgoszczy, 74-letnia kobieta z Grudziądza, 80-letnia kobieta z Drzewicy, 84-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla, 86-letni mężczyzna z Bytomia.

10:00 POLSKA - WIĘCEJ KONTROLI NA GRANICACH

Przed weekendem był większy ruch na granicach. Straż Graniczna skontrolowała w piątek pond 9 tys. osób przyjeżdżających do kraju - poinformowała SG na twitterze w sobotę. Przeciętnie w ciągu tygodnia odnotowywano od 6 do 7 tys. osób.







09:51 ROSJA

W prawosławną Wielkanoc, która przypada w Rosji w niedzielę, policja w Moskwie będzie uznawać obecność ludzi w pobliżu cerkwi za łamanie wymogu samoizolacji - podała w sobotę, dzień przed świętem, agencja TASS, powołując się na źródło w służbach ochrony prawa.



Źródło to powiedziało, że osoby naruszające wymogi samoizolacji mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. "Jednak policja przede wszystkim nastawia się na rozmowy wyjaśniające, prewencyjne" - zapewnił rozmówca TASS.

09:43 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 444 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 8 osób - poinformowało w sobotę ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych SARS-CoV-2 wzrósł do 5106, a zmarłych do 133.







09:40 SPORT

Dwukrotny wicemistrz świata w biegu na 800 m Adam Kszczot próbuje podtrzymywać sportową dyspozycję w domu, ale teraz bardziej niż na treningu koncentruje się na... pracy w swojej firmie elektroenergetycznej. Zamawiam, dzwonię, ofertuję - przyznał.



Trochę czasu spędziłem na wsi u mamy, teraz wróciłem do Łodzi. Mam duże problemy z treningiem, skoro legalnie nie można było wejść nawet do lasu, a wszystkie stadiony zamknięte. Teraz tak naprawdę to trenuję i pracuję, bo skoro nie mam do czego trenować, bo raczej mistrzostw Europy też nie będzie, to pracuję w swojej firmie elektroenergetycznej. Zamawiam, dzwonię, ofertuję - powiedział.





09:34 BILANS PANDEMII W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia podało dane dotyczące hospitalizacji osób chorych na COVID-19. Mamy też informacje o kolejnych osobach, które wyzdrowiały.

Według danych przekazanych w sobotę rano przez resort zdrowia, na kwarantannie przebywa 118 tys. 361 osób, a kolejne 25 tys. 273 osoby są objęte nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.



W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2 725 osób. Wyzdrowiało 981 chorych.



Zakażenie koronawirusem od 4 marca br., kiedy poinformowano o pierwszym przypadku, potwierdzono dotąd u 8379 osób, z których 332 zmarło.





09:29 NIEMCY

Mamy najświeższe dane z Niemiec. W ciągu doby z powodu koronawirusa zmarły tam 242 osoby.





09:14 WĘGRY

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła na Węgrzech w ciągu ostatnich 24 godzin do 172. Od początku epidemii zakażenie koronawirusem stwierdzono już u 1834 osób - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii SARS-CoV-2.





09:12 KOREA POŁUDNIOWA

W Korei Południowej naukowcy starają się rozwikłać zagadkę: dlaczego u 163 osób, które wyzdrowiały z COVID-19, ponownie wykryto zakażenie koronawirusem? Do podobnej sytuacji dochodzi z Chinach.

Ponowne zakażenia to duże zmartwienie w krajach, w których wydawało się, że epidemia jest pod kontrolą - podaje CNN.





09:03 NAUKA

Warianty genów decydujące o działaniu naszego układu odpornościowego mogą mieć wpływ na ryzyko powikłań choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem - piszą na łamach czasopisma "Journal of Virology" naukowcy Oregon Health & Science University w Portland.









09:01 DPS W KALISZU

28 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w wielkopolskim Kaliszu, u których potwierdzono COVID-19, trafiło do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu.

Taką decyzję podjął wojewoda wielkopolski po dramatycznych doniesieniach o pogarszającym się stanie pacjentów placówki i pracujących resztą sił opiekunach

Operacja przemieszkania chorych zakończona - informuje nasz reporter Mateusz Chłystun.







08:57 FESTIWAL KWARANTANNY

Wspólna zabawa ale przede wszystkim ....zero nudy! Organizatorzy krakowskiego Festiwalu Kwarantanny do jutra czekają na filmy ....pokazujące jak uczniowie spedzają czas bez lekcji w szkołach, i spotkań z rówieśnikami. Nagrody czekają - mówi Marta Hernik z Fundacji Poland Business Run.









08:52 RYNKI

Faza paniki na rynkach skończyła się - przekonuje prezes Pekao SA Marek Lusztyn w sobotnim wywiadzie dla "Business Insider". Jego zdaniem, niskie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej, dlatego, po krótkim spadku popytu na nieruchomości wartość mieszkań jako inwestycji wzrośnie.







08:51 JAPONIA

W ostatnich dniach w Japonii wszystko wzrasta liczba zakażonych koronawirusem. Wczoraj bilans wynosił 9787 chorych, 190 zgonów. Dziś to już 10 000 chorych,.Dla porównania, 1 marca w Japonii było tylko 243 przypadków koronawirusa. Wielu Japończyków uważa, że odpowiedź państwa na kryzys okazała się niewłaściwa - podaje CNN. Ayako Kajiwara, pielęgniarka ze szpitala w prefekturze Saitama obawia się, że służba zdrowia nie wytrzyma lawinowego wzrostu przyjęć pacjentów w krytycznym stanie.







08:35 WIELKA BRYTANIA

Pamiętacie 99-letniego weterana, który postanowił przejść 100 okrążeń w swoim ogródku, żeby zebrać pieniądze na brytyjską służbę zdrowia? Senior zebrał już 20 milionów funtów!





08:33 POMORSKIE

Powiatowe urzędy pracy mają już pieniądze na pomoc dla przedsiębiorców i NGO-sów wz. z epidemią; do dyspozycji jest dodatkowo 71 mln zł, o które wnioskował do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.





08:23 AUSTRALIA

W stanie Wiktoria w Australii obowiązują restrykcje dotyczące poruszania się. Dozwolone jest przemieszczanie się wyłącznie w niezbędnych sytuacjach. Jak widać, Australijczycy z Melbourne nie wyobrażają sobie życia bez aktywności fizycznej.





08:21 KOLUMBIA

Po wprowadzeniu społecznej kwarantanny do 20 kwietnia mieszkańcy miasta Soacha wyszli protestować na ulicę. Domagają się pomocy finansowej i dostaw żywności.





08:19 POLSKA

W sobotę w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 9045 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1292 jednostek sprzętu - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



Minister w sobotnim wpisie na Twitterze podkreślił, że Wojsko Polskie wspiera w czasie pandemii prawie 40 domów opieki społecznej. "Wczoraj terytorialsi ewakuowali pensjonariuszy DPS w Kaliszu" - zaznaczył.





08:18 USA







08:14 SKUTKI PANDEMII

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że nadciągająca globalna recesja, związana z pandemią koronawirusa, może doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci. Apelował o działania, aby temu zapobiec w obliczu powszechnego kryzysu.

Na szczęście dzieciom choroba w dużej mierze oszczędziła najcięższych objawów. Ale ich życie jest wytrącone z równowagi. (...) Apeluję do rodzin na całym świecie i do liderów na wszystkich szczeblach: chrońcie nasze dzieci - nawoływał Guterres.

Raport sekretarza generalnego stwierdza, że społeczno-gospodarczy wpływ pandemii, wraz ze środkami podjętymi dla zahamowania rozprzestrzeniania koronawirusa, może potencjalnie mieć katastrofalne skutki dla milionów dzieci na całym świecie. Kryzys zagraża im w sferze edukacji, wyżywienia, bezpieczeństwa i zdrowia.







08:00 KONTROLA W SZKOLE GŁÓWNEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

Rusza kontrola w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. U 51 studentów uczelni wykryto koronawirusa. Przez weekend kontrolerzy mają sprawdzić warunki w jakich przebywają zarażeni podchorąży. To 51 osób, które przebywają w izolatorium oraz ci, którzy są objęci kwarantanną - chodzi o 340 studentów odizolowanych w budynku szkoły. W miarę możliwości inspektorzy będą z nimi rozmawiać i pytać jak wyglądała sytuacja jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa w placówce.

Zabezpieczono też dokumenty, które będą analizowane w poszukiwaniu uchybień proceduralnych. W poniedziałek powinny też ruszyć ponowne badania pod kątem koronawirusa u wszystkich podchorążych: chorych i objętych kwarantanną. Chodzi o potwierdzenie wcześniejszych diagnoz.





07:52 SYTUACJA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Nasz reporter Grzegorz Kwolek zebrał dane dotyczące zakażeń w placówkach zajmujących się osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Według Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami nawet co ósma osoba zakażona w Polsce może być pensjonariuszem domu pomocy, zakładu opiekuńczo-leczniczego i innej tego typu placówki. Według Forum śmiertelność w takich miejscach może być nawet czterdzieści razy wyższa.







07:43 NIEMCY

Ponad 3600 nowych przypadków infekcji koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Niemczech. Dane podał właśnie berliński Instytut imienia Roberta Kocha.

Już czwarty dzień z rzędu wzrasta liczba zakażonych. Z powodu COVID-19 zmarły w ciągu doby 242 osoby.





07:36 SPORT

Motocykliści Marc i Alex Marquezowie przygotowali samodzielnie żel do dezynfekcji i za pomocą filmu w sieci uczą tego innych. Broniący barw Repsolu Honda Hiszpanie postępowali zgodnie ze wskazówkami udzielanymi zdalnie przez pracownika laboratorium sponsora ich zespołu.







07:28 ROSJA

W świecie prawosławnym trwa wielkie oczekiwanie na Wielkanoc. W Rosji sklepy spożywcze odnotowały większy popyt na składniki niezbędne do przygotowania w domu kuliczy (bab wielkanocnych). Jak oceniają handlowcy, podczas samoizolacji Rosjanie kupią mniej gotowych ciast.







07:25 GDAŃSK

Kolejne zakażenia koronawirusem w jednym z gdańskich DPS-ów. To osiem osób przebywających obecnie na kwarantannie w placówce.







07:22 PODLASKIE

W ramach akcji społecznych, zamówień lub darowizn wiele podlaskich samorządów włączyło się organizacyjnie lub finansowo w dystrybucję maseczek dla mieszkańców. Niektóre skupiają się na najbardziej zagrożonych grupach, inne starają się dotrzeć do wszystkich, którzy powinni taką ochronę stosować.





07:20 POLSKA

W ramach programu "Cargo dla Polski" przyleciało ponad 40 transportów sprzętu i środków ochronnych z Chin, Korei Płd. i Turcji; planowanych jest jeszcze 20 transportów - poinformował w wywiadzie dla PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz. Dodał, że jeszcze ok. 650 Polaków chce wrócić do kraju.







07:18 WŁOCHY

Niepokój, stres, depresja i bezsenność - to objawy, jakie zanotowano wśród Włochów, którzy drugi miesiąc żyją w zamkniętym kraju z ograniczonym prawem do wychodzenia z domu z powodu pandemii koronawirusa. Takie są wyniki sondażu wśród 18 tysięcy osób, w większości kobiet.







07:15 CHINY

Narodowa Komisja Chin poinformowała w sobotę o 27 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 17 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu. Raport z poprzedniego dnia mówił o 26 przypadkach nowych zakażeń, z których 15 zostało "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 719.





07:14 MEKSYK

Wzrasta liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w Meksyku. Wczoraj poinformowano o śmierci 60 osób, u których wykryto patogen. Całkowita liczba zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju wynosi obecnie 546.



Resort poinformował także o 578 nowych przypadkach zakażenia. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Meksyku to 6875.





07:12 INDONEZJA

Najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa krajem w Azji Południowo-Wschodniej, poza Chinami, jest Indonezja. W piątek poinformowano tam o 407 nowych przypadkach zakażenia, tym samym ilość osób zainfekowanych wzrosła do 5923.



Mimo rozprzestrzeniającej się w tym kraju epidemii duża cześć jego mieszkańców zamierza wkrótce świętować Id al-Fitr, czyli święto dziękczynienia, obchodzone w islamie na zakończenie ramadanu. Ostatnie badania sondażowe wykazały, że ok. 11 procent Indonezyjczyków, czyli ok. 20 mln ludzi, zamierza odwiedzić w tym czasie swoje rodziny.







07:11 BRAZYLIA

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zdecydował o dymisji ministra zdrowia. Luiz Mandetta stracił pracę ze względu na konflikt z brazylijskim prezydentem. Bolsonaro oskarżał Mandettę o "zabijanie złotej kury, jaką jest brazylijska gospodarka" poprzez wprowadzanie w związku z Covid-19 "nadmiernych ograniczeń".







07:10 BYTOM

40 podopiecznych DPS "Kombatant" w Bytomiu, u których testy na koronawirusa dały wynik negatywny, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostało przewiezionych do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach (GCR). Pozostali oni w bytomskiej placówce.







06:57 OSTATNIA DOBA NAJTRAGICZNIEJSZĄ W KALIFORNII

36 773 osób zmarło do tej pory na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W piątek w USA przekroczono 700 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.



To dane do piątku wieczór czasu EST (Eastern Standard Time). W czwartek wieczorem - według ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosiła nieco ponad 32,8 tys. osób. Tak wysoki dobowy przyrost w tym bilansie, o 3856 zgonów, wynika prawdopodobnie z włączania do niego osób, które zmarły z powodu koronawirusa, ale początkowo nie były wliczane do statystyk - pisze agencja AFP.



W Kalifornii miniona doba była dotąd najtragiczniejsza od wybuchu epidemii w USA. W ciągu 24 godzin odnotowano tam 95 zgonów z powodu Covid-19.

6:43 PANDEMIA W USA

06:40 SYTUACJA WE WŁOSZECH

Jak podkreślił przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi, póki nie dojdzie do zjawiska "odporności stada", długo będzie trwała faza "życia z wirusem". Oby były to miesiące, a nie lata - dodał.



06:27 PODSUMOWANIE PIĄTKU. POSŁUCHAJ!

Jako podsumowanie piątkowych wydarzeń polecamy posłuchać podcastu Bogdana Zalewskiego - Podsumowanie Dnia!





06:15 SYTUACJA W KRAJU I NA ŚWIECIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA. ŚLEDŹCIE NASZĄ RELACJĘ NA ŻYWO!