Warianty genów decydujące o działaniu naszego układu odpornościowego mogą mieć wpływ na ryzyko powikłań choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem - piszą na łamach czasopisma "Journal of Virology" naukowcy Oregon Health & Science University w Portland. Ich badania wskazują na to, że różnice genetyczne mogą decydować o tym, czy indywidualna odpowiedź immunologiczna na COVID-19 doprowadzi do ostrej niewydolności oddechowej pacjenta.

