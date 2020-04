W ciągu minionej doby we Włoszech zmarły 482 osoby zakażone koronawirusem - poinformowała Obrona Cywilna w wydanym biuletynie. Łączny bilans ofiar śmiertelnych od początku epidemii Covid-19 wzrósł do 23 227.

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/ANGELO CARCONI /

Od piątku liczba chorych zwiększyła się o 809. 94 procent tych nowych zachorowań zanotowano w Lombardii, na północy Włoch.

Obecnie w całym kraju jest ponad 107 tysięcy chorych. 80 tysięcy z nich kuruje się w domowej izolacji. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 2700 pacjentów i liczba ta stale spada.



Do tej pory potwierdzono we Włoszech ponad 175,9 tys. przypadków zakażeń wirusem. Wyleczonych jest już prawie 45 tys. osób; dobowy wzrost wyniósł 2200.



Najnowsze dane wskazują na spadek liczby zgonów i kolejnych zachorowań. W piątek informowano o 575 zgonach.



Po raz pierwszy od 22 lutego, czyli początku epidemii we Włoszech, nie odbyła się codzienna konferencja prasowa w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie na temat nowego bilansu. Postanowiono, że odtąd konferencje odbywać się będą dwa razy w tygodniu, a dane ogłaszane będą każdego dnia w biuletynach.