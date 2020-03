Uczniowie już drugi tydzień pozostają w domach, realizując naukę online. Wieje nudą? Niekoniecznie! Także w tym czasie dzieci i młodzież mają szansę wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Właśnie wystartował Festiwal Kwarantanny, czyli konkurs na najlepszy krótki film, przedstawiający radzenie sobie z izolacją w domu. Na uczestników czekają nagrody.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Festiwal Kwarantanny to konkurs polegający na przygotowaniu krótkiego filmu o tym, w jaki sposób można uczyć się i spędzać czas w domu. Przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich do 18 roku życia, którzy mieszkają lub uczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konkurs realizowany jest w czterech kategoriach tematycznych: "Uczę się sam", "Po szkole", "Sposób na koronawirusa" oraz "Pomagam".

Aby wziąć udział w zabawie należy wybrać jedną z nich, nagrać krótki film (do 2 min.) i udostępnić go w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube (na profilu swoim lub rodziców) z hashtagami #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu. Post z filmem musi być publiczny.



Konkurs został podzielony na cztery grupy wiekowe (przedszkolaki, szkoła podstawowa klasy 1-4, szkoła podstawowa klasy 5-8, szkoły średnie). W związku z tym, że uczestnicy są niepełnoletni, rodzice muszą udzielić zgody na udział dziecka w konkursie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie festiwalkwarantanny.pl. Należy w nim umieścić także link do opublikowanego filmu.