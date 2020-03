Koronawirus dotarł do 80 krajów. Odnotowano ponad 3,2 tys. zgonów i ponad 95 tys. przypadków infekcji - to najnowsze dane WHO. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają jednocześnie, że 115 państw nie zgłosiło żadnego zakażenia, a 21 krajów zgłosiło tylko jeden przypadek.

06:20

Prestiżowa rywalizacji skialpinistów Pierra Menta rozgrywana we Francji, w rejonie Rodan-Alpy, nie odbędzie się po raz pierwszy w historii. Powodem odwołania czterodniowej narciarsko-wspinaczkowej imprezy (11-14 marca) rozgrywanej od 34 lat jest zagrożeniem koronawirusem.

Dwójkowe zespoły pokonują w cztery dni na nartach, a gdy to nie jest możliwe także biegiem, niezwykle wymagającą trasę długości około 80 km, która ma przewyższenie sięgające 10 km. W tym roku zgłosiło się ponad 600 uczestników.



"Komitet Organizacyjny musiał podjąć decyzję o odwołaniu Pierra Menta 2020, stosując się do wytycznych rządowych. Uczyniono to w porozumieniu z prefekturą Sabaudią i gminą Beaufort" - napisano w oficjalnym komunikacie organizatorów.



05:45

Jeden z deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, izby niższej parlamentu Francji, jest zarażony koronawirusem - informują źródła parlamentarne.



Deputowany przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.



Obecność koronawirusa potwierdzono też u pracownika jednego z barów znajdującego się na terenie parlamentu. Mężczyzna został odizolowany w domu. W przypadku innego pracownika baru istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.



W czwartek wieczorem władze w Paryżu poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do siedmiu, a liczba potwierdzonych zakażeń - do 423.



W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły w czwartek we Francji trzy osoby, potwierdzono też 138 nowych przypadków zakażenia. Stan 23 chorych jest bardzo ciężki.



Prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie Pałacu Elizejskiego oświadczył, że przejście zachorowań w epidemię we Francji jest "nieuniknione".





05:30

Kolejnych 30 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Chinach z powodu koronawirusa - poinformowała w piątek rano czasu lokalnego w Pekinie państwowa komisja zdrowia.

Najwięcej zgonów - 29 - odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii koronawirusa, w tym 23 w jej stolicy, 11-milionowym mieście Wuhan.



Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi 80 552, a łączna liczba ofiar śmiertelnych - 3042.



Według oficjalnych danych wyzdrowiało łącznie ponad 53 tysiące osób.



05:15

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 196 nowych przypadków koronawirusa - podały w piątek rano władze sanitarne tego kraju. Poinformowały także o kolejnych siedmiu zgonach spowodowanych wirusem.



W sumie w Korei Południowej potwierdzono w piątek 6284 przypadki koronawirusa. Według najnowszego bilansu zmarły 42 osoby.



W czwartek wzrost zakażeń był jednak znacznie mniejszy niż podczas poprzedniej doby, kiedy zarejestrowano 438 nowych przypadków.