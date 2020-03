Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wprowadził 30-dniowy stan wyjątkowy na Zachodnim Brzegu w związku z epidemią koronawirusa – podaje agencja Reutera. Władze zdecydowały o zamknięciu Bazyliki Narodzenia Pańskiego i odwołaniu rezerwacji w hotelach wszystkich zagranicznych turystów.

Turyści w Bazylice Narodzenia Pańskiego / ABED AL HASHLAMOUN / PAP/EPA

Wykrycie siedmiu przypadków zarażenia koronawirusem u pracowników hotelu Angel Hotel w Betlejem wywołało natychmiastową decyzję palestyńskich władz o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Zgodnie z orzeczeniem rządzących zamknięto wszystkie szkoły, uniwersytety, odwołano konferencje i imprezy masowe.

Na 14 dni zamknięto też miejsca odwiedzane przez pielgrzymów z całego świata, m.in. Bazylikę Narodzenia Pańskiego.

Premier Autonomii Palestyńskiej zdecydował też o odwołaniu wszelkich rezerwacji dokonanych przez zagranicznych turystów. Cudzoziemcy nie będę mogli przyjeżdżać do hoteli przez najbliższe dwa tygodnie. Izraelskie wojsko we współpracy z Palestyńczykami odcięło Betlejem od świata.

Musieliśmy wprowadzić stan wyjątkowy na wszystkich terenach Palestyny ze względu na koronawirusa i możliwość rozprzestrzeniania się epidemii - powiedział Mohammad Sztajeh, premier Autonomii Palestyńskiej. Dodał, że władze rozważają całkowite zamknięcie granic.

Przypadki koronawirusa wykryto u pracowników Angel Hotel. Obsługa prawdopodobnie zaraziła się od greckich turystów, którzy niedawno odwiedzali Betlejem. Po powrocie do Grecji u niektórych osób zdiagnozowano koronawirusa.

"The Jerusalem Post" podaje z kolei, że co najmniej 40 gości hotelu Angel zostało poddanych kwarantannie. Wśród nich jest 14 Amerykanów.

Decyzja o odcięciu od świata Betlejem uderza w ważną gałąź palestyńskiej gospodarki: turystykę. To dla nas cios - mówi w rozmowie z agencją Reutera menadżer Alexander Hotel w Betlejem Joey Canavati. Mężczyzna potwierdził, że grupy turystyczne z Polski, Stanów Zjednoczonych i Kamerunu anulowały swoje przyjazdy.

W Izraelu koronawirusa zdiagnozowano u 15 osób. Turyści z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii przed przyjazdem do Izraela muszą odbyć domową kwarantannę. Już wcześniej wytycznymi o kwarantannie zostali objęci turyści z Włoch, Chin i Singapuru.

Do czwartku, 5 marca na całym świecie odnotowano 93 315 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 282, czyli o 80 w stosunku do danych środowych. Zgony zgłoszono z: Chin (3014), Włoch (107), Iranu (92), Korei Południowej (35), Stanów Zjednoczonych (11), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 6), Japonii (6), Francji (4), Australii (2), Filipin (1), San Marino (1), Hiszpanii (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.