Sejm opowiedział się za nieodrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach w głosowaniu w piątek po południu. Wcześniej, o poranku, odbyła się utajniona część obrad Sejmu, podczas której Donald Tusk przedstawił informację w sprawie bezpieczeństwa państwa. Nieoficjalnie premier miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

/ RMF FM

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Weto Nawrockiego ws. kryptowalut. Jest decyzja Sejmu

W Sejmie zakończyło się głosowanie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Głosowało 435 posłów, z czego za opowiedziało się 243, a przeciw 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie obradowali w trybie niejawnym. Premier Donald Tusk przedstawił informację ws. bezpieczeństwa państwa. Po przerwie, po godz. 11.30, wznowili prace w trybie jawnym. Według nieoficjalnych informacji szef rządu podczas tajnej części miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

O głosowaniu za odrzuceniem prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptoaktywach powiadomił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Aby to się udało, potrzeba było 3/5 głosów, czyli 276 posłów.

Dlaczego koalicji rządzącej zależało na odrzuceniu weta?

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 600 tys. Polaków zostało oszukanych na tym rynku przez nieuczciwych graczy. Jak informował rząd, podobnie jak w pozostałych państwach europejskich, celem regulacji miała być ochrona inwestorów - szczególnie drobnych - przed nadużyciami i oszustwami ze strony najbardziej agresywnych podmiotów działających na rynku kryptowalut. Kolejnym powodem przygotowania przez rząd tego projektu ustawy są działania prowadzone przez Rosję.

Ustawa z 7 listopada zakłada m.in. implementację unijnych przepisów - rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zakłada ona, że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Zakłada też doprecyzowanie niektórych obowiązków emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Jak prezydent argumentował swoją decyzję, a jak odnieśli się do niej politycy?

O wecie prezydenta informował jego rzecznik Rafał Leśniewicz w poniedziałek. Stwierdził, że przepisy "zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państw".