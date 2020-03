Hospitalizowany we wrocławskim szpitalu pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem to 26-letni mężczyzna – mówi rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu, że w Polsce są cztery nowe przypadki koronawirusa.

Środowe ćwiczenia w związku z koronawirusem przed Szpitalem Uniwersyteckim we Wrocławiu / Aleksander Koźmiński / PAP

Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pacjent to 26-letni mężczyzna. Wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii. Został przyjęty do szpitala dwa dni temu. Jego stan jest dobry - powiedziała rzeczniczka szpitala.

26-latek przyleciał do Polski w środę liniami Ryanair - powiedział dolnośląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jacek Klakočar. Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu; stopniowo docieramy do tych osób - dodał.



Jak poinformował Klakočar, 26-letni mężczyzna w czwartek z objawami przeziębienia zgłosił się do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Na podstawie wywiadu epidemicznego i objawów klinicznych został hospitalizowany. Pacjent czuje się bardzo dobrze, jednak wynik testu okazał się pozytywny, w związku z czym pozostanie w szpitalu - powiedział.



Pięć osób zarażonych koronawirusem w całym kraju

W sumie do tej pory w naszym kraju zarażonych koronawirusem jest pięć osób. Pierwszy zarażony mężczyzna przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Dwóch pacjentów, którzy wrócili z Włoch, leczy się w Szczecinie. Jeden pacjent z pozytywnym wynikiem we Wrocławiu oraz jedna pacjentka w Ostródzie. Osoby te objęte są kwarantanną.

Kolejne osoby, u których stwierdzono koronawirusa są młode i w średnim wieku- poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pacjentka z Ostródy podróżowała autokarem z Niemiec do Polski z pierwszym zarażonym koronawirusem. Wszyscy pacjenci mieli pobrane badania. Mamy wyniki kilkunastu pacjentów, wszystkie są negatywne oprócz tego jednego przypadku. Czekamy na wyniki kolejnych, które zostały puszczone w laboratoriach - poinformował. Zapewnił, że wszystkie kontakty osób z tego autokaru są namierzone, zlokalizowane i objęte kwarantanną.



Sanepid nadzoruje w sumie ponad 6 tys. osób

Pod nadzorem sanepidu jest ponad 6 tys. osób w związku z podejrzeniem koronawirusa, kilkaset jest objętych kwarantanną - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że sytuacja zmienia się "z godziny na godzinę".

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób.