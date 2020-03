W Szczecinie hospitalizowane jest małżeństwo, u którego potwierdzono zarażenie koronawirusem. Para przebywała wcześniej we Włoszech na nartach. Początkowo zostali poddani domowej kwarantannie, jednak po pojawieniu się objawów – trafili na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego. Pozytywne wyniki testów potwierdziły, że są zarażeni koronawirusem.

Hospitalizowane osoby przebywają w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że małżeństwo zachowało się książkowo. Powiadomili sanepid o tym, że byli w rejonie występowania koronawirusa. Choć czuli się dobrze, para została skierowana na kwarantannę domową, w trakcie której wystąpiły objawy choroby. Trafili na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego, przeprowadzone u nich testy dały wynik pozytywny.

Dwójka pacjentów pokazała działanie zgodne z instrukcjami, zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów, w związku z tym po zgłoszeniu się do szpitali zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie telemedycznie zwolnienie z pracy - mówił szef MZ.



Następnie poczuli objawy choroby. W czasie kwarantanny zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną - dodał Szumowski.



Podczas pilnie zwołanej konferencji prasowej, minister Łukasz Szumowski poinformował o czterech kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. W sumie w naszym kraju jest już pięć osób zarażonych koronawirusem.