Wioska Żeglarska w Mikołajkach zmieniła się dziś w krainę Świętego Mikołaja. To właśnie tam rozpocznie się dzisiaj dwudniowa akcja RMF FM - Mikołajki w Mikołajkach. W sobotę w przedświątecznych nastrojach dotrzemy na Rynek Główny w Krakowie. Będziemy się tam bawić na największym świątecznym karaoke w Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Kevin sam w domu", karaoke i mikołajkowe śniadanie

Mikołaja z workiem prezentów od radia powitamy na Placu Wolności w Mikołajkach o godz. 17:00. Godzinę później przy dźwiękach kolęd zapalimy lampki na tamtejszej choince i rozdamy prezenty. Odbędzie się także pokaz fire show. Wspólnie obejrzymy również kultowy film "Kevin sam w domu".

W sobotę o godzinie 9:00 wystartuje Morning Coffee Disco z RMF FM. To wyjątkowa dyskoteka, podczas której nie zabraknie konkursu tanecznego z nagrodami od RMF FM. Najlepsi tancerze otrzymają nie tylko upominki, ale także szansę na udział w konwoju Świętego Mikołaja.

W programie jest też mikołajkowe śniadanie przygotowane przez Szefa Kuchni Wioski Żeglarskiej oraz influencerkę Alicję Nadolską. Rozpocznie się o godz. 10. W menu znajdą się m.in. bułka ze śledziem, pasta z wędzoną rybą oraz sałatka śledziowa - idealne propozycje na zimowy poranek.

Kolejną atrakcją będzie Świąteczne Karaoke z RMF FM, które rozpocznie się o 11:00. Godzinę później na scenie w Mikołajkach pojawi się Jan Piwowarczyk, zwycięzca programu "The Voice of Poland".



W wiosce na uczestników czekać będą także Mikołajkowe Warsztaty w domku Świętego Mikołaja, poczta Mikołaja, Leśna Kraina Elfów, Stajenka Mikołaja, fotobudka, a także Grinch i Elf, którzy zadbają o dobry humor wszystkich gości.

Mikołaj w trasie - od Mazur do Krakowa

Z Mikołajek nasz Mikołaj rusza do Krakowa, by odwiedzić dzieci w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

Wiemy też, że ma w planach spełnienie marzeń seniorów ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza. Marzeń, o których pisali w swoich listach. O tej wyjątkowej akcji przeczytacie więcej [tutaj].

Tuż przed godziną 16.00 Mikołaj pojawi się na Rynku Głównym w Krakowie. Zaprosi wszystkich do świątecznego karaoke.

Na scenie zobaczycie m.in. Wiktora Waligórę, Wiktorię Kidę, Macieja Skibę i Lor. Na uczestników czeka także próba ustanowienia rekordu w śpiewaniu i tańczeniu utworu "Z kopyta kulig rwie" oraz świąteczna potańcówka. Rozświetlimy także jedną z najpiękniejszych choinek w Polsce.

Jadą Święta RMF

W ramach naszej akcji Jadą Święta RMF od 7 do 14 grudnia odwiedzimy 10 miast: Bielsko-Biała, Zator, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Gdynia, Kielce, Przemyśl, Krynica-Zdrój i Kraków.