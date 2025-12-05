Próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zakończyła się niepowodzeniem. Za głosowało 243 posłów, a większość 3/5 konieczna do odrzucenia weta wynosiła 261 osób. Jak głosowali reprezentanci poszczególnych klubów i kół poselskich? Przejrzeliśmy dla Was szczegółowe wyniki.

Posłowie PiS, od góry od lewej: Andrzej Adamczyk, Leonard Krasulski, Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak na sali obrad Sejmu w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Ci posłowie PiS-u nie wzięli udziału w głosowaniu

Przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta głosowało 172 ze 188 posłów Prawa i Sprawiedliwości. 16 reprezentantów tej formacji nie głosowało - to m.in. przebywający za granicą posłowie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, a także Jacek Bogucki, Anita Czerwińska, Katarzyna Czochara, Ewa Malik, Daniel Milewski, Mateusz Morawiecki, Monika Pawłowska, Zbigniew Rau, Rafał Romanowski, Krzysztof Szczucki, Stanisław Szwed, Rafał Weber, Marek Wesoły i Grzegorz Woźniak.

Za odrzuceniem weta Karola Nawrockiego zagłosowało 154 posłów Koalicji Obywatelskiej. Nie głosowały tylko 2 osoby z tego klubu - Katarzyna Piekarska i Robert Wardzała.

Niemal 100-procentową frekwencję miał na głosowaniu klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. 31 posłów tej formacji było za odrzuceniem weta. Nie głosowała jedna osoba - Andrzej Grzyb.

Dwóch posłów z Polski 2050 - Ryszard Petru i Piotr Strach - nie wzięło udziału w głosowaniu nad prezydenckim wetem. Cała reszta klubu - 29 posłów - zgodnie z polityczną linią koalicji głosowała za odrzuceniem.

Cała Lewica za odrzuceniem weta

Pełną dyscyplinę w głosowaniu pokazała Lewica. Cały klub był obecny i zgodnie zagłosował za odrzuceniem weta Karola Nawrockiego.

Politycy Konfederacji byli przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Tylko dwie osoby z 16-osobowego klubu nie wzięły udziału w głosowaniu - to Karina Bosak i Krzysztof Tuduj.

Niemal wszyscy posłowie niezrzeszeniu (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk, Paulina Matysiak i Tomasz Zimoch) poparli koalicję rządzącą w próbie odrzucenia weta. Nie głosował tylko Tomasz Rzymkowski.

Tak jak posłowie rządzących partii głosowało ws. prezydenckiego weta całe koło Razem (100 proc. obecności). Z kolei całe koło Konfederacji Korony Polskiej (również 100 proc. obecności) było przeciw.

Jeśli chodzi o koło Republikanów, nie głosował tylko Paweł Kukiz. Pozostali członkowie (Jan Ardanowski, Marek Jakubiak, Jarosław Sachajko) byli przeciw odrzuceniu weta.