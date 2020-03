O kolejnych przypadkach zarażenia koronawirusem poinformował podczas pilnej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jednym z zarażonych jest osoba, która podróżowała autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce zdiagnozowano zarażenie koronawirusem. Pacjent przebywa w Ostródzie. Pozytywny wynik testów potwierdzono również u pacjentów ze Szczecina, którzy wrócili z północnych Włoch. Czwarty zarażony pacjent przebywa we Wrocławiu, koronawirusem prawdopodobnie zaraził się w Wielkiej Brytanii. W sumie w Polsce zarażonych koronawirusem jest już 5 osób. Na całym świecie koronawirus dotarł już do 96 państw, zarażonych jest już ponad 100 tys. osób, a ponad 3400 osób zmarło.

/ NICOLA FOSSELLA / PAP/EPA

Cztery kolejne przypadki koronawirusa potwierdzono w Polsce - poinformował podczas pilnie zwołanej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jedna z zarażonych osób podróżowała autokarem na trasie Dusseldorf-Olsztyn - tym samym, którym przyjechał zarażony koronawirusem pasażer z Zielonej Góry. Kolejne dwie zarażone osoby są ze Szczecina, wróciły z północnych Włoch, dokąd pojechały na narty. Czwarta osoba, u której testy dały wynik pozytywny, przebywa we Wrocławiu, a z koronawirusem mógł mieć kontakt w Wielkiej Brytanii. W Polsce zarażonych koronawirusem jest już 5 osób.

W sumie w Polsce mamy pięć osób zarażonych koronawirusem, żadna z nich nie jest w stanie zagrożenia życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Dwójka pacjentów pokazała działanie zgodne z instrukcjami, zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów, w związku z tym po zgłoszeniu się do szpitali zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie telemedycznie zwolnienie z pracy - mówił szef MZ.



Następnie poczuli objawy choroby. W czasie kwarantanny zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną - dodał Szumowski.



Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

Podczas konferencji w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Zarażony 66-latek wrócił autokarem z Niemiec, jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze. Jak informował Łukasz Szumowski - pacjent czuje się dobrze, a jego przyjęcie na oddział przebiegło wzorcowo. Pierwszy w Polsce pacjent zarażony koronawirusem ma lekkie objawy choroby, a jego stan się poprawia. Wszystkie osoby, które podróżowały autokarem z zarażonym mężczyzną zostały poddane procedurom GIS.

Autokar firmy Sindbad, którym z Niemiec powrócił mężczyzna zarażony koronawirusem, skończył trasę w niedzielę koło południa w Gdańsku. Od niedzieli nikt nie podróżował tym autobusem. Pojazd cały czas stał na parkingu. Odbyła się procedura dezynfekcji pojazdu - poinformował wiceprezes zarządu spółki Sindbad Bogdan Kurys.

Autokar zabierał pasażerów z niemieckich miast: Bonn, Dusseldorf, Essen, Hamm, Bielefeld na trasie do miast północnej Polski - poinformowała na swojej stronie firma Sindbad.





Polska weźmie udział w unijnych przetargach w związku z koronawirusem

W Brukseli odbyło się w piątek nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią koronawirusa. W spotkaniu uczestniczył polski minister zdrowia Łukasz Szumowski, który przy tej okazji podpisał też przystąpienie Polski do mechanizmu wspólnych zakupów na wypadek pandemii koronawirusa.



Szef resortu zdrowia poinformował, że w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego podpisał dokument, na mocy którego Polska przystąpi do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień, w ramach których państwa członkowskie kupują m.in. środki medyczne. Ma to m.in. zapewnić dostęp do szczepionki przeciwko koronawirusowi, jeśli taka się pojawi.

Na dzień dzisiejszy wiemy, że jeżeli pojawi się szczepionka na koronawirusa, to mechanizm wspólnej dystrybucji zabezpieczy Polskę w równym dostępie, takim jak inne kraje - powiedział Szumowski reporterce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon.

Minister Zdrowia zapytany o to, czy nie obawia się, że w Polsce zabraknie środków ochrony osobistej - takich jak maseczki i rękawiczki ochronne, na które unijny przetarg odbył się bez udziału Polski, odpowiedział: Do tej pory nie ma wyników tego przetargu, ponadto kilka krajów w ogóle do niego nie przystąpiło. Pewnie będzie kolejna tura dla krajów, które do przetargu nie przystąpiły, od dzisiaj możemy wziąć w nim udział.

Rząd uspokaja i przygotowuje ustawę

W poniedziałek Sejm przyjął ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa.



Uchwalona w poniedziałek ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.



Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Badania w kierunku COVID-19 realizowane są m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH oraz laboratoriach Wojewódzkich Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych w Olsztynie i Wrocławiu. Sanepid informował w weekend, że w tym tygodniu uruchamiane będą też laboratoria w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu.

Ponad 100 tys. zarażonych na całym świecie

Na całym świecie stwierdzono już ponad 100 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 80 tysięcy w Chinach, ponad 6500 w Korei Południowej, prawie 5000 w Iranie i prawie 4000 we Włoszech. W sumie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 3400 osób.



Mogłeś zakazić się koronawirusem? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak:

gorączka,

kaszel,

duszność i problemy z oddychaniem;

powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.





Podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i nie zaobserwowali u siebie wskazanych objawów, powinni przez kolejne dwa tygodnie kontrolować swój stan zdrowia. Kontrola ta powinna obejmować codzienny pomiar temperatury ciała oraz zwrócenie uwagi na objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią objawy, można zakończyć kontrolę.

Zaś jeśli się pojawią, należy telefonicznie powiadomić sanepid lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Sanepid wskazuje, że jeśli ktoś był w północnych Włoszech i miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na rządową infolinię dotyczącą koronawirusa. Numer telefonu: 800 190 590.





Wszystko co warto wiedzieć o koronawirusie z Wuhan w raporcie specjalnym. Sprawdź!





Specjaliści podkreślają, by pamiętać o odpowiedniej higienie

Eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń: