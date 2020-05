Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 20 619 osób. Zmarło 982 pacjentów, a wyzdrowiało 8 731. Na całym świecie - od 31 grudnia 2019 r. do 22 maja 2020 r.- odnotowano 5 mln 102 tys. 424 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 332 tys. 924 zgony. Ameryka Południowa stała się nowym epicentrum pandemii Covid-19. Rośnie też liczba przypadków w niektórych krajach Afryki, w których jak dotąd jest stosunkowo niska liczba ofiar śmiertelnych.

Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 20 619 zakażonych i 982 ofiary śmiertelne. Wyzdrowiało już 8 731 osób.

Niemal 3/4 nowych zakażeń w Polsce dotyczy województwa śląskiego.

Na całym świecie potwierdzono już ponad 5,1 mln zakażeń, z których zmarły ponad 332 tys. osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Największą liczbę zakażeń stwierdzono dotąd w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Brazylii.

W Wielkiej Brytanii trwają próby szybkich testów na koronawirusa, których wyniki mają być znane w 20 minut.

Polskie uczelnie dostosują rekrutację na studia do zmienionego harmonogramu egzaminów maturalnych.

Ministerstwo Zdrowia zarekomenduje nowe wytyczne dot. organizacji wesel. Jeśli wejdą w życie, w uroczystości będzie mogło brać uczestniczyć do 50 osób.

22:40 AMERYKA POŁUDNIOWA

Ameryka Południowa stała się nowym epicentrum pandemii Covid-19 - oświadczył ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Mike Ryan. Rośnie też liczba przypadków w niektórych krajach Afryki, w których jak dotąd jest stosunkowo niska liczba ofiar śmiertelnych.





22:22 CZECHY

W danych na temat nowego koronawirusa nie odbija się proces odchodzenia od obostrzeń związanych z pandemią - powiedział w piątek minister zdrowia Czech Adam Vojtiech. Zapowiedział, że epidemiolodzy skupią się teraz na ogniskach lokalnych i konkretnych grupach zawodowych.



22:00 HISZPANIA

Na wycieczkowcu, który od czwartku cumuje w porcie w Barcelonie z powodu potwierdzonego na pokładzie zakażenia koronawirusem, znajduje się 400 osób, w tym 26 obywateli Polski. Jednostka została objęta obowiązkową kwarantanną.





21:35 IRLANDIA

Od 28 maja wszyscy przyjeżdżający do Irlandii będą musieli przekazać policji informację o swoim miejscu pobytu - ogłosił minister zdrowia Simon Harris.

Przyjeżdżający nadal będą proszeni o izolowanie się przez 14 dni, ale na razie nie będzie to obowiązkowe.



21:07 FRANCJA

Po raz pierwszy od wybuchu epidemii Covid-19 francuskie ministerstwo zdrowia nie podało danych, dotyczących śmierci osób zakażonych koronawirusem. Resort poinformował jedynie o wciąż zmniejszającej się liczbie pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.



1701 chorych w ciężkim stanie znajduje się nadal na oddziałach intensywnej terapii, co oznacza spadek o 44 w ciągu 24 godzin.





20:44

Polska znajduje się na liście krajów, których obywatele od 9 czerwca będą mogli przyjechać na Cypr. Warunkiem wpuszczenia na wyspę będzie posiadanie przez podróżnego zaświadczenia, że nie jest zakażony koronawirusem.



20:38 POLSKA

Dzięki szybkim decyzjom ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego jesteśmy w dużo lepszym położeniu niż większość krajów zachodniej Europy; zarówno jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jak i gospodarkę - stwierdził w Malczycach (Dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki.









20:20

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Obecnie - według stanu na 22 maja - na liście jest 131 laboratoriów.



Dane resortu mówią, że na koronawirusa przebadano dotąd ponad 719 tys. próbek pobranych od ponad 660 tys. osób.



Dotychczas - według stanu na piątkowy wieczór - zanotowano 20 tys. 619 przypadków zakażenia koronawirusem i 982 zgony z jego powodu. Wyzdrowiało 8731 chorych.

19:44 BELGIA

W ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali w Belgii przyjęto tylko 56 pacjentów z Covid-19, a 71 chorych je opuściło - informuje belgijska telewizja VRT. Liczba nowych infekcji nieznacznie wzrosła, a zgonów spadła.



Całkowita liczba pacjentów w belgijskich szpitalach spadła do 1415. 268 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Liczba ta spadła o dziewięć osób w porównaniu do czwartku.

19:05 ŚLĄSKIE

Wysokie: gęstość zaludnienia i wskaźnik urbanizacji, koncentracja wielu dużych przedsiębiorstw oraz duża liczba szpitali odgrywają zasadniczą rolę w rozprzestrzenianiu się epidemii w woj. śląskim - regionie z największą liczbą zakażeń koronawirusem - wskazują badacze z Uniwersytetu Śląskiego.



Na poziomie powiatów największą liczbę zachorowań stwierdzono w Bytomiu, gdzie odnotowano 657 przypadków. Wpłynęły na to zachorowania zarówno wśród górników, jak i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS). Tylko w DPS "Kombatant" zachorowało ponad 60 osób, a w Szpitalu Wojewódzkim nr 4 w Bytomiu - ponad 30.



18:38 USA

W oficjalnym piśmie do zarządu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) asystent ds. zdrowia Białego Domu admirał Brett Giroir zaapelował o natychmiastowe wszczęcie śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa oraz odpowiedzi samej WHO na wybuch pandemii.



Tak jak napisał prezydent (USA Donald) Trump w liście z 18 maja do dyrektora generalnego (WHO) Tedrosa (Adhanoma Ghebreyesusa), nie ma czasu do stracenia w sprawie rozpoczęcia reform koniecznych, by pandemia nigdy się nie powtórzyła - napisał Giroir.





18:31 WŁOCHY

Zmarło 130 kolejnych osób zakażonych koronawirusem we Włoszech, co oznacza wzrost bilansu zmarłych do 32 616 - to najnowsze dane z ogłoszonego w piątek biuletynu Obrony Cywilnej. Bilans dobowy z czwartku mówił o 156 ofiarach śmiertelnych.

Liczba obecnie zakażonych w całym kraju spadła o około 1600, do 59 tysięcy.



Wyleczonych jest już 137 tysięcy osób. Dobowy wzrost wyniósł 2160.



Dotychczas potwierdzono 228 tysięcy przypadków wirusa. W ciągu ostatniej doby przybyły 652 zakażenia.







18:11 WIELKA BRYTANIA

Od 8 czerwca wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę, a za jej nieprzestrzeganie grozić będzie kara do 1000 funtów - ogłosiła brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.





18:00 HISZPANIA

56 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało ministerstwo zdrowia. W sumie w kraju zanotowano już 28 628 zgonów spowodowanych tą chorobą.



Według resortu zdrowia w ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii zanotowano 446 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie służby medyczne zanotowały już 234 824 infekcje SARS-CoV-2.



17:48 ZIELONA GÓRA

Ponowne testy na obecność koronawirusa u personelu i pacjentów Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dały wyniki ujemne.

Przeprowadzono je po tym, jak wykryto wirusa u jednej z pielęgniarek. Oddział wyłączono z pracy - poinformowała rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.



17:35 POLSKA

Mamy 240 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Dotyczą one z województw: śląskiego (117), dolnośląskiego (52), łódzkiego (37), mazowieckiego (29), podlaskiego (2), małopolskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1) i podkarpackiego (1).



Resort zdrowia poinformował też o śmierci kolejnych 9 osób. - w wieku od 50 do 92 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Głuchołazach, Bolesławcu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Koszalinie i Warszawie. Większość osób - jak wskazało MZ - miała choroby współistniejące.



Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto łącznie u 20 619 osób. Zmarło 982 pacjentów, a wyzdrowiało 8 731.





17:29 POLSKA

Zachęcam wszystkich do powrotu do restauracji i do polskich hoteli - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji podczas wizyty na Dolnym Śląsku. Szykujemy się do tego, żeby obowiązek noszenia maseczek na powietrzu również zlikwidować - dodał.



Zbliżają się wakacje, więc zachęcam wszystkich do wyjazdów w polskie góry, nad jeziora i w polskie lasy. Dzięki temu odbudujemy szybciej tych kilka utraconych miesięcy z powodu koronawirusa - powiedział premier.

17:17 WŁOCHY

Ryzyko zakażenia koronawirusem w Lombardii spadło z umiarkowanego do niskiego - ogłosił szef władz regionu Attilio Fontana. Tak zinterpretował najnowsze dane włoskiego Instytutu Zdrowia o obniżeniu wskaźnika zakaźności z 0,62 do 0,51.



Wskaźnik poniżej 1 oznacza tłumienie epidemii.



16:42

Blisko 100 wymazów od nauczycieli i opiekunów, którzy po długiej przerwie mają się wkrótce spotkać z uczniami, pobrano w piątek przed budynkiem Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie (Śląskie).



Testy dla pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy jako pierwsi spotkają się z uczniami w ramach przedmaturalnych konsultacji czy zajęć rewalidacyjnych, przeprowadzone zostały z inicjatywy zarządu powiatu będzińskiego - poinformował w piątek starosta będziński Sebastian Szaleniec.

Profilaktyczne badania w kierunku koronawirusa to jeden z elementów reżimu sanitarnego, który postanowiliśmy wprowadzić z myślą o bezpieczeństwie pracowników, ale przede wszystkim uczniów i podopiecznych naszych szkół. Badania przeprowadziliśmy wspólnie i przy wsparciu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - dodał.

16:33 WIELKA BRYTANIA

O 351 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36393 - podało w piątek po południu ministerstwo zdrowia.





16:00 Kolejne przedszkola w Łodzi wracają do pracy

W poniedziałek 25 maja działalność wznowi kolejnych pięć miejskich żłobów i 46 przedszkoli - poinformowała wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. U ponad 150 pracowników tych placówek przebadanych genetycznie nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.



15:58 Koronawirus w Holandii

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 13 osób, stwierdzono też 188 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5788 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 9 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11649 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 44888 ludzi.

15:50 Szef sanepidu złamał przepisy

10 tys. zł grzywny ma zapłacić szef legnickiego sanepidu za to, że złamał przepisy przebywając w parku w okresie, gdy było to zabronione. Sprawę kary administracyjnej rozpatrywała dyrektor innej stacji sanepidu w Środzie Śląskiej.



15:49 Sanepid ostrzega przed produktem do dezynfekcji

W związku z brakiem wymaganych zezwoleń i pozwoleń, sanepid wydal decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania w Polsce produktu biobójczego "ANTYCYD Specjalistyczny Preparat Antybakteryjny".



15:43 Szczepionka na koronawirusa w drugiej fazie testów

Uczeni z uniwersytetu w Oxfordzie rozpoczęli drugi etap badań nad szczepionką przeciwko koroanwirusowi. Zaczęli rekrutację 10 tys osób, które wezmą udział w dalszych testach.



Druga faza badań skupi się na skuteczności podawanego środka, oraz ustali, jakie skutki uboczne może wywołać.





15:37 Centrum pandemii przenosi się do Ameryki Łacińskiej

Podczas gdy krzywa zachorowań na Covid-19 pikuje w Europie i wypłaszcza się w USA, globalnym centrum pandemii staje się Ameryka Łacińska. Mimo że szczyt zakażeń jeszcze nie nastąpił, systemy zdrowotne wielu krajów są bliskie przeciążenia - pisze w piątek BBC.



15:33 Koronawirus w Portugalii

Podczas ostatniej doby w Portugalii na Covid-19 zmarło 12 kolejnych pacjentów. W sumie liczba zgonów z powodu tej choroby wynosi 1289 - poinformował w piątek podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Antonio Sales.



15:30 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

O 351 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36 393 - podało w piątek po południu ministerstwo zdrowia.



15:26 Polscy górnicy zakażeni w Czechach

Wśród zakażonych koronawirusem 120 górników z kopalni Darków koło Karwiny przy granicy z Polską jest w sumie 10 Polaków i Słowak - podały w piątek czeskie służby sanitarne. Zakażonych jest też 12 członków górniczych rodzin. Epidemiolodzy nie mają kontaktu z ok. 30 zainfekowanymi.

15:05 Koronawirus w Lubuskiem

W województwie lubuskim do tej pory wykonano koło 10 tysięcy, z czego tylko 97 u badanych potwierdziło zakażenie.



W Lubuskiem największe ogniska choroby to Zielona Góra 23 i powiat żagański 21. Obecnie 4 osoby zakażone przebywają w szpitalu.

14:43 Były piłkarz reprezentacji Rosji zarażony koronawirusem

Były piłkarz reprezentacji Rosji, VfB Stuttgart czy Fulham Paweł Pogrebniak został zainfekowany koronawirusem. Obecnie występuje w Uralu Jekaterynburg, a zawodnikami tego zespołu są również: Rafał Augustyniak, Michał Kucharczyk i Maciej Wilusz.



14:41 Minister finansów ostrzega przed zwolnieniami

W najbliższych miesiącach dojdzie do bankructw i zwolnień we Francji - ostrzegł minister gospodarki i finansów tego kraju Bruno Le Maire. Chce obniżać podatki dla przemysłu oraz opodatkować gigantów cyfrowych i apeluje o międzynarodowe porozumienie w tej sprawie.



14:32 We Włoszech spada liczba nowych zakażeń

We wszystkich regionach Włoch, także w najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii, spada liczba nowych zakażeń koronawirusem - ogłosił w piątek krajowy Instytut Zdrowia. Ostrzegł zarazem, że w najbliższych tygodniach może dojść do wzrostu przypadków.



14:22 Kwarantanna w szpitalu w Oświęcimiu

Kwarantanna na jednym z oddziałów szpitala powiatowego w Oświęcimiu.

Zostali nią objęci pacjenci oraz personel po tym, gdy badania przesiewowe wykazały, iż dwie osoby zakażone są koronawirusem. Dodatnie wyniki potwierdzono u pacjenta i pracownika firmy zewnętrznej.

14:17 Szkoły przygotowują się do matur

Matury za ponad dwa tygodnie, ale w większości szkół średnich już trwają przygotowania do egzaminów dojrzałości. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, w szkołach obowiązują specjalne rygory sanitarne.

W warszawskim liceum im. Jana Śniadeckiego matury do tej pory odbywały się na sali gimnastycznej i w dwóch największych korytarzach. Teraz kilkudziesięciu maturzystów zajmie prawie całą szkołę.

Przy wejściu do sal staną pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, wszyscy członkowie komisji dostaną maseczki i rękawiczki - tłumaczy dyrektor placówki Marcin Jaroszewski.

14:04 Szczecińskie przedszkole zamknięte. Nauczycielka ma koronawirusa

4 dni po otwarciu, szczecińskie przedszkole numer 31 znów zamknięte. Test potwierdził koronawirusa u jednej z nauczycielek.



Siódemka dzieci wraz z rodzinami i pracownicy przedszkola trafili na kwarantannę.



Kobieta zaraziła się od krewnych z sąsiedniego województwa.

13:58 Kwarantanna w obozie dla uchodźców przedłużona

Środki bezpieczeństwa sanitarnego na terenie obozów dla migrantów ubiegających się o azyl pozostaną w mocy do 7 czerwca - ogłosiło w piątek greckie ministerstwo ds. migracji.



13:51 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Gdyby brytyjski rząd zadziałał o tydzień lub dwa tygodnie wcześniej w kwestii epidemii koronawirusa, zrobiłoby to dużą różnicę, jeśli chodzi o liczbę zgonów - powiedział w piątek prof. Ian Boyd, jeden z członków Naukowej Grupy Doradczej ds. Sytuacji Kryzysowych (SAGE).



13:44 Ponad 22 tysiące testów na koronawirusa

Na koronawirusa przebadano dotąd 719 571 próbek pobranych od 660 800 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 22,3 tys. testów.



Od wybuchu epidemii przebadano 660 800 osób, a u 20 379 z nich wykryto wirusa SARS-CoV-2.

13:21 Koronawirus w Singapurze

Singapur poinformował w piątek o 614 nowych przypadkach zakażenia Sars-CoV-2, co oznacza, że ogólna ich liczba przekroczyła 30 tys.- najwięcej w regionie. Na dzień przed końcem ramadanu trudna sytuacja jest też w największym muzułmańskim kraju, Indonezji.



13:01 Kiedy będzie zdjęty zakaz zgromadzeń?

Bardzo dokładnie analizujemy argumenty za i przeciw, kiedy mogłyby zaistnieć warunki do poluzowanie zakazu zgromadzeń publicznych. Jednak, póki co, proszę, żeby podchodzić do tego zakazu poważnie - powiedział w piątek szef MSWiA Mariusz Kamiński.



Kamiński mówił, że nakazy w związku z pandemią koronawirusa, takie jak zachowanie dystansu społecznego, obowiązują w zdecydowanej większości miast europejskich. To - przekonywał - jest podstawowa rekomendacja dla wszystkich światowych rządów, przedstawiana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).



12:59 Bułgaria otwiera granice. Kwarantanna pozostaje

Rozporządzeniem ministra zdrowia Kiriła Ananiewa od północy z czwartku na piątek zniesiony został związany z pandemią koronawirusa zakaz wjazdu do Bułgarii dla obywateli Unii Europejskiej i mieszkańców strefy Schengen, a także Andory, Monako i Watykanu.

Nie ma też zakazu wjazdu do kraju dla osób posiadających stałe prawo pobytu w Bułgarii i członków ich rodzin. Obywatele bułgarscy mogą wracać swobodnie i bez kwarantanny.

Bez ograniczeń mogą wjechać do kraju pracownicy medyczni i socjalni, jeżeli cel ich pobytu jest związany z walką z epidemią koronawirusa, załogi samolotów i statków, członkowie oficjalnych zagranicznych delegacji, dyplomaci, pracownicy sezonowi oraz osoby, zatrudnione w turystyce. Osoby te, z pewnymi wyjątkami nie muszą przechodzić 14-dniowej kwarantanny, która obowiązuje jednak innych przybyszów, poza kierowcami tirów.





12:56 Białoruś



932 nowe przypadki zakażenia Sars-CoV-2 i pięć kolejnych zgonów spowodowanych przez koronawirusa odnotowano w ciągu minionej doby na Białorusi - poinformowało ministerstwo zdrowia. Ogólna liczba infekcji wynosi ponad 34 tys.

Jak podał resort zdrowia, od początku pandemii odnotowano na Białorusi 34 303 przypadki zakażenia koronawirusem. W ciągu minionej doby liczba zakażonych wzrosła o 932.

Przyrosty dobowe wykrywanych zakażeń powyżej 900 przypadków utrzymują się od 6 maja. Przy podobnej liczbie zakażeń i rosnącej liczbie przeprowadzanych testów (w ciągu ostatniej doby - 15 768) spada odsetek pozytywnych testów w ciągu dnia.





12:54 Białystok: Koronawirus w urzędzie wojewódzkim

U trzech kolejnych pracowników urzędu marszałkowskiego w Białymstoku potwierdzono koronawirusa; łącznie dotychczas COVID-19 potwierdzono u pięciu osób w tym urzędzie - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Dodała, że trzy kolejne osoby, u których potwierdzono zakażenie są z bezpośredniego otoczenia pierwszego zakażonego pracownika w urzędzie. Dodała, że osoby te od razu po potwierdzeniu koronawirusa u pierwszego pracownika były na kwarantannie domowej i tam dalej przebywają.

"Osoby te nie miały kontaktu z pracownikami, którzy aktualnie wykonują swoje zadania w budynkach urzędu marszałkowskiego" - dodała w komunikacie rzeczniczka marszałka.

12:49 Prace społeczne za fałszywe informacje o koronawirusie

Na prace społecznie użyteczne skazano dwóch mężczyzn, którzy w lutym opublikowali w serwisie społecznościowym nieprawdziwe informacje o koronawirusie - poinformowała w piątek prokuratura komitatu Bekes na południowym wschodzie Węgier.

Według informacji prokuratury 32-letni mieszkaniec miasta Bekescsaba zredagował na podstawie fragmentów różnych artykułów i zdjęć informację, którą 2 lutego opublikował w internecie. Głosiła ona, że na międzynarodowym lotnisku w Budapeszcie przebywały gorączkujące osoby, które zostały zabrane przez pracowników służby zdrowia i umieszczone na kwarantannie.

Informację tę mężczyzna umieścił w jednej z grup na największym portalu społecznościowym. 34-letni administrator tej strony z miasta Battonya nie skasował tego wpisu.





12:43 Epicentrum pandemii przenosi się do Ameryki Łacińskiej

Podczas gdy krzywa zachorowań na Covid-19 pikuje w Europie i wypłaszcza się w USA, globalnym centrum pandemii staje się Ameryka Łacińska. Mimo że szczyt zakażeń jeszcze nie nastąpił, systemy zdrowotne wielu krajów są bliskie przeciążenia - pisze w piątek BBC.

Jak wynika ze statystyk Światowej Organizacji Zdrowia, w ubiegłym tygodniu obszar obu Ameryk - głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych - prześcignął Europę jako region z największą liczbą wykrytych zakażeń nowym koronawirusem. Ale podczas gdy w USA liczba nowych zakażeń się stabilizuje, epicentrum pandemii przesunęło się na południe

W Brazylii, Meksyku, Peru i Chile liczba nowych przypadków wciąż rośnie z każdym dniem, nawet mimo stosunkowo niewielkiej liczby wykonywanych badań.





12:38 Częściowe otwarcie granic

Obywatele Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mogą już przekraczać polską granicę. Umożliwia im to najnowsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Obcokrajowcy wjadą do Polski, pod warunkiem, że to tylko transfer przez terytorium.

Przepisy w praktyce dotyczą głównie mieszkańców krajów bałtyckich. Od wczoraj mogą przekroczyć wewnętrzną granicę Unii Europejskiej - np. tę z Niemcami. Przepuszczeni zostaną też ich małżonkowie i dzieci. Rozporządzenie MSWiA daje im 12 godzin na przejechanie przez terytorium Polski.





12:30 Wielka Brytania

U wielu pacjentów z ciężką postacią Covid-19 znacznie spada poziom komórek odpornościowych typu T. Brytyjscy naukowcy sprawdzają, czy zwiększenie ich stężenia poprawia szanse wyleczenia - informuje "BBC News".

Testowane są różne metody leczenia zakażenia wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jedną z najbardziej obiecujących jest wykorzystanie osocza ozdrowieńców, którzy pokonali chorobę. Zawiera ono przeciwciała, które mogą pomóc zwalczyć te patogeny.

Nowa metoda polega na badaniu poziomu limfocytów typu T, ważnych w układzie immunologicznym komórek odpornościowych. Zauważono, że ich poziom znacznie spada u osób z ciężką postacią Covid-19. O ile u osób zdrowych w jednym mikrolitrze jest od 2 tys. do 4 tys. tych komórek, to u chorych z tą choroba może ich być zaledwie od 200 do najwyżej 1200.





12:21 Lek na koronawirusa

Badania nad lekiem na COVID-19, który zostanie wytworzony na bazie osocza ozdrowieńców, będą prowadzone w Lublinie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych. "Jako pierwsi na świecie mamy szanse opracować lek na bazie immunoglobulin swoistych i podać je jako pierwszym pacjentom w Lublinie" - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Lublinie senator Grzegorz Czelej.









12:14 Olsztyn: Sprawy w sądzie za złamanie kwarantanny

Do sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego wpłynęło 167 wniosków policji o ukaranie osób obwinionych o niestosowanie się do ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Do sądów wpłynęło również 14 spraw o uchylenie mandatów nałożonych za tego rodzaju wykroczenia.

Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski wnioski kierowane do sądów przez policję oparte są na art. 54 Kodeksu wykroczeń, mówiącym o tym, że "kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany".





12:01 Katowice przesuwają otwarcie żłobków

Na 1 czerwca przesunęły otwarcie żłobków, przedszkoli i szkolnych świetlic dla uczniów klas I-III władze Katowic. Powodem jest trudna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim, które jest regionem z największą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce.

"Od przyszłego tygodnia mieliśmy otwierać przedszkola, żłobki i szkoły. Niestety, sytuacja, która nas dotyka, na to nie pozwala. Mamy jasne informacje od powiatowego inspektoratu sanitarnego, że nie rekomenduje otwierania szkół, przedszkoli i żłobków" - poinformował prezydent Katowic Marcin Krupa.





11:53 Rekordowa liczba zgonów w Rosji

W Rosji w ciągu minionej doby zmarło 150 osób zakażonych koronawirusem; jest to najwyższy dotąd w tym kraju dobowy przyrost zgonów. Bilans przypadków śmiertelnych wzrósł tym samym do 3249. Od czwartku wykryto 8849 nowych zakażeń, o 45 więcej niż dzień wcześniej.

Łączna liczba zakażeń wynosi teraz w Rosji 326 448 - poinformował w piątek sztab do walki z pandemią. Do tej pory wyzdrowiało 99 825 osób, z których 7144 zostało wypisanych ze szpitali w ciągu ostatniej doby.

Nadal na pierwszym miejscu pod względem liczby zakażeń jest Moskwa, gdzie wykryto od czwartku 2988 infekcji; na Covid-19 zmarły tam 73 osoby. Podczas gdy przyrost zachorowań w stolicy Rosji systematycznie spada, rośnie liczba przypadków śmiertelnych. Mer Siergiej Sobianin ostrzegał w ostatnich dniach, że zgonów będzie więcej, bo w moskiewskich szpitalach przybywa pacjentów z Covid-19 w ciężkim stanie.





11:42 Korea Południowa

Władze Korei Płd. zgłosiły w piątek 20 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 12 lokalnych. Krajowe służby medyczne oceniają, że ognisko infekcji w znanej z nocnych klubów dzielnicy Seulu jest już pod kontrolą, ale zachowują czujność na wypadek wykrycia nowych skupisk.

"Pandemia Covid-19 nie zostanie zwalczona, dopóki nie będzie szczepionki. Będziemy obserwować sporadyczne infekcje" - ocenił wiceminister zdrowia Kim Gang Lip. Wyraził jednak przekonanie, że w Korei Płd. uda się powstrzymać zakażenia, jeśli mieszkańcy będą wciąż przestrzegać podstawowych wytycznych sanitarnych.





11:33 Nowe terminy rekrutacji

W związku z epidemią koronawirusa polskie uczelnie przesuwają terminy rekrutacji, by dostosować je do harmonogramu matur. Listy przyjętych na studia będą ogłaszane w wielu z nich często dopiero we wrześniu. Nowy rok akademicki ma ruszyć jak zwykle w październiku.









11:28 Śląsk

Do ponad 3,2 tys. wzrosła w piątek liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród górników - wynika z danych spółek węglowych. Kolejnym ogniskiem zachorowań staje się należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Zofiówka, gdzie badania potwierdziły prawie sto nowych przypadków.

Jak wynika z danych zebranych w piątek przez PAP, łącznie w trzech spółkach węglowych - Polskiej Grupie Górniczej, Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek - potwierdzono dotąd w sumie 3207 zachorowań, wobec 3093 raportowanych dobę wcześniej. Górnicy to prawie połowa spośród ponad 6,5 tys. wszystkich osób zarażonych w woj. śląskim.





11:21 Indie: Rekordowy wzrost zakażeń

Około 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w piątek w Indiach i jest to największy dobowy wzrost w tym kraju od wybuchu epidemii. Mimo to poluzowano ograniczenia związane z epidemią, a linie lotnicze przygotowują się do wznowienia lotów krajowych.

Ogłoszone w piątek dane oznaczają wzrost o 5 proc. w porównaniu z danymi ogłoszonymi w czwartek - podaje agencja Reutera. W Indiach, gdzie mieszka 1,3 miliarda ludzi, do piątku zdiagnozowano łącznie ponad 118 tys. przypadków koronawirusa; od wybuchu epidemii zmarły 3583 osoby.

Premier Narendra Modi przedłużył do 31 maja rozpoczętą 25 marca kwarantannę w kraju w związku z koronawirusem, ale złagodził przepisy w rejonach z mniejszą liczbą zakażeń; pozwolił także władzom stanowym wydawać własne wytyczne w niektórych sprawach związanych z epidemią.





11:13 Sport wraca do życia

Od poniedziałku 18 maja odmrożone zostały kolejne segmenty gospodarki. Zmiany dotyczą także możliwości uprawiania sportu. Na pełnowymiarowych boiskach znów może rywalizować 22 piłkarzy plus czterech trenerów.

Pod koniec marca rząd zakazał wszelkiej aktywności, wyłączył z użytkowania orliki, boiska szkolne, siłownie na świeżym powietrzu.

Najpierw - w ramach rozluźniania społecznej kwarantanny - od 20 kwietnia zezwolono na bieganie czy jazdę na rowerze.

Od 4 maja zostały otwarte boiska szkolne i orliki, a od 18 maja udostępniono sportowcom i amatorom gier zespołowych hale sportowe.

Sport wraca do życia Karolina Bereza /RMF FM





11:01 Węgry

Troje chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 37 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w piątek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.

Do tej pory zmarło 476 osób chorych na Covid-19, a łączna liczba wszystkich stwierdzonych zakażeń wzrosła do 3 678.

Obecnie jedna trzecia jeszcze niewyleczonych zakażonych, czyli 483 osoby, wymagają opieki szpitalnej, przy czym 23 chorych oddycha przy pomocy respiratorów.





10:53 Koronawirus w Ewangelickim Domu Opieki

Przypadki zakażeń koronawirusem potwierdzono wśród pensjonariuszy oraz pracowników Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Pokoju" w Bytomiu (Śląskie). Wszyscy czują się dobrze - poinformował w piątek dyrektor placówki Waldemar Pawłowski.

"Czekamy w tej chwili na dalsze wyniki, które spłyną prawdopodobnie w ciągu dnia i w zależności od nich przyjmiemy odpowiednią strategię. Oczywiście już podjęliśmy pewne działania. Pracownicy z potwierdzonym zakażeniem są w kwarantannie domowej, a zdrowi pozostali skoszarowani na miejscu" - powiedział PAP dyrektor Pawłowski.





10:46 Tokio

Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego John Coates przyznał, że nawet jeśli uda się opracować szczepionkę na COVID-19, przeniesione z tego na przyszły rok igrzyska w Tokio mogą się nie odbyć.

Olimpiada miała się rozpocząć 24 lipca br., ale z powodu pandemii koronawirusa została przełożona na przełom lipca i sierpnia 2021 roku. Zarówno japońscy organizatorzy, jak i MKOl zapowiedzieli już, że o kolejnej zmianie terminu nie ma mowy i jeśli impreza nie odbędzie się latem przyszłego roku, zostanie odwołana.

Coates, który jest przewodniczącym Komisji Koordynacji igrzysk, w australijskich mediach potwierdził to stanowisko oraz zaznaczył, że kluczowa dla oceny szans na organizację imprezy będzie sytuacja na świecie w październiku.

10:40 "Machina propagandowa" na Twitterze

Autorami 45 proc. spośród ponad dwustu milionów wpisów na Twitterze na temat pandemii są prawdopodobnie zautomatyzowane konta rozsiewające dezinformację. Tak wynika z analizy amerykańskich badaczy z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu.

"Wiemy, że wygląda to jak machina propagandowa i z pewnością wpisuje się w rosyjskie i chińskie strategie" - stwierdziła autorka badania Kathleen Carley. Zaznaczyła jednocześnie, że udowodnienie tego wymagałoby zaangażowania "ogromnych środków".





10:29 Co z weselami?

Ministerstwo Zdrowia w piątek na konferencji prasowej ma ogłosić plany dotyczące częściowego przywracania wesel. To bardzo ważne informacje dla młodych par. Jednocześnie, odpowiednie wytyczne w tej sprawie przygotowuje Ministerstwo Rozwoju.





10:16 Niemcy

Przyjechali z odległej Boliwii do Niemiec na festiwal muzyczny. Z powodu koronawirusa utknęli na zamku w Brandenburgii. Uziemienie samolotów sprawiło, że nie mają jak wrócić do domu.









10:02 POLSKA: NOWE PRZYPADKI

MZ: 236 nowych zakażeń, w tym 168 na Śląsku, zmarła kolejna osoba; łącznie 20 tys. 379 przypadków i 973 zgony.









09:43 Włosi przygotowują się do otwarcia plaż

Na włoskich plażach wielkie przygotowania do sezonu turystycznego. Na plaży Fregene, około czterdziestu kilometrów na zachód od Rzymu, pracownicy w maskach odmierzają przepisowe pięć metrów, które dzielić mają parasole, i dezynfekują powierzchnie.

"Zdezynfekowaliśmy już budki plażowe, restauracje, a także bar na plaży. Wielu z naszych gości uwielbia sport, ale niestety na razie zamknięte pozostają korty tenisowe i boisko do siatkówki" - mówi właściciel jednego z nadmorskich pensjonatów.

Od trzeciego czerwca Włosi planują otwarcie swoich granic. W poniedziałek minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio zapewnił, że jego kraj jest gotowy na przyjęcie turystów.





09:34 Fala zwolnień

Po miesiącu epidemii źródło utrzymania straciło pięć razy więcej osób niż na starcie kryzysu w 2008 r. - informuje "Rzeczpospolita".









09:26 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 442 przypadki zakażenia koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło, a 358 pacjentów wyzdrowiało - podał w piątek resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 148, zgonów do 588, a wyzdrowiałych do 6585.

Ogółem na Covid-19 na Ukrainie zachorowało 1434 dzieci i 3907 pracowników służby zdrowia; 28 pracowników medycznych zmarło.

Łącznie największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (2905) i w Kijowie (2522).





09:18 Policja sprawdza przestrzeganie kwarantanny

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 72 tys. osób poddanych kwarantannie, a w około 460 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał w piątek rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policjanci już 6,3 miliona razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Ostatniej doby przeprowadzili 72 528 tego typu kontroli, a w około 460 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Ciarka dodał, że w około 30 przypadkach zwrócono się do policji z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp.

09:07 RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA









08:56 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono cztery nowe przypadki Covid-19, w tym dwa lokalne i dwa przywleczone z zagranicy, a dodatkowo 35 bezobjawowych zakażeń koronawirusem - poinformowała w piątek państwowa komisja zdrowia.

Dwie infekcje lokalne potwierdzono w graniczącej z Koreą Północną prowincji Jilin na północnym wschodzie ChRL. W związku z wykrytym tam niedawno nowym ogniskiem epidemii władze ponownie ograniczyły mieszkańcom możliwość przemieszczania się.

W Chinach kontynentalnych na Covid-19 chorują obecnie 82 osoby, z czego osiem przypadków określono jako ciężkie - wynika ze sprawozdania komisji zdrowia. Poprzedniej doby żaden z pacjentów nie umarł, a oficjalny bilans zgonów wciąż wynosi 4634.





08:43 Afera meseczkowa

Nie zarobiłem złotówki na pośrednictwie, na ułatwianiu kontaktów, a robię to rutynowo w biznesie. Jeśli sam nie jestem zainteresowany, to kontaktuję firmę A z firmą B i nie oczekuję niczego w zamian - powiedział prezes OncoArendi Therapeutics SA Marcin Szumowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".









08:31 Nowy Jork

Do najbardziej dotkniętych pandemią Covid-19 należą nowojorczycy żyjący w rejonie Far Rockaway, Bayswater i Edgemere w Queens, największej dzielnicy Nowego Jorku. 21 proc. z nich żyje poniżej granicy ubóstwa.

Tamtejszych mieszkańców łączy kod pocztowy 11 691. Wskaźnik śmiertelności z powodu powikłań jest tam drugi co do wielkości w całym mieście - umiera 443 na 100 tys. osób.

Gorsza sytuacja pod tym względem w Nowym Jorku jest tylko w Canarsie i Flatlands na Brooklynie.

W obydwu najbardziej odczuwających skutki koronawirusa rejonach miasta osiadła głównie ludność afroamerykańska i latynoska. W przypadku Far Rockaway, Bayswater i Edgemere jest jej blisko 70 proc.





08:17 Maseczki będą produkowane w Polsce

W wywiadzie dla weekendowego wydania "DGP" Dworczyk powiedział, że teraz produkcja materiałów ochronnych - nawet jeśli ekonomicznie droższa - będzie odbywać się w Polsce. Poinformował, że podpisano już umowy z firmami, które budują linie produkcyjne. "Część to spółki Skarbu Państwa, część to firmy prywatne. Jesienią będziemy samowystarczalni, jeśli chodzi o produkcję tego rodzaju materiałów" - zapewnił.





08:06 Odporność na koronawirusa wpisywana do CV

Wśród osób poszukujących pracy w zmagającej się z coraz większym bezrobociem Hiszpanii, niektórzy zaczynają zamieszczać w swoim curriculum vitae, jako dodatkowy plus, wiadomość o odporności na Covid-19. O sprawie pisały m.in. dzienniki "El Mundo" i "Marca".

Osoby te były wcześniej zakażone i przeszły (zauważalnie albo bez symptomów) chorobę. W związku z tym testy wykazują w ich krwi obecność przeciwciał na koronawirusa, co daje prawdopodobieństwo odporności.

O sprawie stało się głośno po konferencji prasowej naczelnego epidemiologa kraju, Fernando Simona, transmitowanej przez telewizję publiczną TVE, kiedy dziennikarz telewizji Antena3 zapytał go o stanowisko w tej sprawie.

07:58 Peru

Peruwiański burmistrz został zatrzymany za naruszanie godziny policyjnej wprowadzonej w ramach walki z epidemią koronawirusa. Mężczyzna, by ukryć się przed policją, postanowił schować się w trumnie i udawać zmarłego.









07:46 Polacy nie chcą nosić maseczek



47 proc. badanych uważa, że obowiązek noszenia maseczek powinien zostać zniesiony. Odmiennego zdania jest 30 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 maja br. na próbie 1089 dorosłych Polaków.





07:35 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w czwartek czasu lokalnego, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2973 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii. Jest też 420 kolejnych zgonów na Covid-19.



Od początku epidemii w Meksyku zmarło 6510 osób zakażonych koronawirusem, zdiagnozowano w sumie 59 567 przypadków infekcji tym patogenem.

07:23 Belgia luzuje obostrzenia

Belgia luzuje obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Podczas długiego weekendu - można między innymi odwiedzić muzea.

Można już odwiedzić ogród zoologiczny, udać się do parku czy rezerwatu przyrody. Kawiarnie i place zabaw pozostaną jednak zamknięte. Belgów ucieszyło zwłaszcza to, że mogą udać się do swoich letnich domów nad morzem czy w górach.





07:12 Kanada boi się drugiej fali pandemii

W Kanadzie znikają kolejne ograniczenia związane z epidemią Covid-19, po pierwszym etapie znoszenia restrykcji na początku maja. Lekarze zastanawiają się jak ograniczyć drugą falę zachorowań i wskazują na konieczność większej liczby testów.

Rząd federalny chce pomóc prowincjom w zwiększeniu liczby testów i identyfikowaniu kontaktów osób zarażonych, by nie było przeszkód logistycznych czy finansowych - powiedział premier Kanady Justin Trudeau, podkreślając, że poszerzenie skali testów jest niezbędne, by można było znosić kolejne ograniczenia i w razie potrzeby szybko reagować.





07:05 Psy mogą pomóc w diagnozie

Psy tresowane do wykrywania zapachów mogą lepiej rozpoznawać osoby z koronawirusem niż wiele testów - twierdzą badacze z Uniwersytetu w Helsinkach. Wstępne wyniki ich prac mają być teraz sprawdzone na dużej grupie ochotników.

Zdaniem naukowców, w przyszłości wytrenowane odpowiednio czworonogi mogą być wykorzystywane między innymi w sprawdzaniu pensjonariuszy domów opieki, pracowników służby zdrowia czy pasażerów samolotów.

06:54 Ułatwienia dla rolnictwa

Rząd wprowadza ułatwienia dla rolników potrzebujących przy zbiorach pomocy pracowników z zagranicy. Zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi.

Rząd wprowadził uproszczoną procedurę sprowadzania pracowników ze Wschodu. Rolnik może sprowadzić pracownika z Ukrainy czy Białorusi. Od momentu przekroczenia granicy taki pracownik podlega kwarantannie, ale już od pierwszego jej dnia będzie mógł pracować, o ile nie opuści terenu gospodarstwa. Taki wyjątek został stworzony specjalnie dla pracy w rolnictwie.

Kwarantanna będzie mogła zostać skrócona, jeżeli obcokrajowiec przejdzie test na koronawirusa. Koszty testu będzie musiał pokryć rolnik zatrudniający zagranicznego pracownika.





06:43 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 460 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 177 212. Na Covid-19 zmarło kolejnych 27 osób.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 8174 - poinformował RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywanych jest w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

06:34 Przymusowa kwarantanna co roku?

Grecki tenisista Stefanos Tsitsipas uważa, że domowa kwarantanna na całym świecie powinna być obowiązkowa co roku. "To byłoby dobre dla przyrody, naszej planety. Poza tym nigdy nie ma czasu dla rodziny" - uważa szósty obecnie zawodnik rankingu ATP.

Turnieje tenisowe są zawieszone co najmniej do końca lipca z powodu pandemii koronawirusa, więc i kariera 21-letniego Tsitsipasa utknęła na razie w martwym punkcie. Tym niemniej młody Grek dopatruje się pozytywów obecnej sytuacji, która zmusza wiele osób do pozostania w domu.

"Wydaje mi się, że powinni nam nakazywać taką kwarantannę raz w roku. To dobre dla natury i całej naszej planety, bardzo pożyteczne dla środowiska. Poza tym życie to ciągły pośpiech i nigdy nie ma się czasu dla rodziny, na pielęgnowanie relacji. Teraz jest na to szansa. Przypominają mi się czasy, gdy byłem młodym dzieciakiem i nie podróżowałem tak wiele" - powiedział Tsitsipas podczas rozmowy transmitowanej na Instagramie.





06:21 Polskie uczelnie przekładają rekrutację

W związku z epidemią koronawirusa polskie uczelnie przesuwają terminy rekrutacji, by dostosować je do harmonogramu matur. Listy przyjętych na studia będą ogłaszane w wielu z nich często dopiero we wrześniu. Nowy rok akademicki ma ruszyć jak zwykle w październiku.

W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Przesunięto również terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur, których rozpoczęcie - z 4 maja - przesunięto na 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Takie zmiany wymusiły modyfikację kalendarza harmonogramu rekrutacji na uczelniach.





06:12 Włochy: Rzym jest bezpieczny

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi zaprasza latem turystów. "Przyjedźcie, miasto jest bezpieczne" - zapewniła. Na turystów czekają właściciele hoteli, barów, restauracji, sklepów, taksówkarze, przewodnicy; tysiące ludzi pracujących w branży usług.



Ponad dwa miesiące od zamknięcia granic regionów i Włoch oraz przed ich ponownym otwarciem 3 czerwca w pierwszym takim apelu od początku epidemii burmistrz podkreśliła, że Wieczne Miasto czeka na gości "z otwartymi ramionami".



Raggi oświadczyła, że dane na temat przebiegu epidemii są w przypadku Rzymu "pocieszające".

06:01 Łódź testuje nauczycieli

W Łodzi trwają badania na koronowirusa pracowników przedszkoli i żłobków.

Sanepid pobrał wymazy od 450 osób, które w testach przesiewowych miały pozytywny lub wątpliwy wynik. Jest pierwszych 41 wyników, wszystkie są negatywne, dlatego od poniedziałku rusza kolejnych 15 przedszkoli.

Natomiast nie ma planów uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3.

"Nie mamy wyników z przedszkoli. Zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przyszłym tygodniu nie uruchomimy. Dopiero jak spłyną wszystkie wyniki, to będziemy mieć pogląd, czy rzeczywiście sytuacja jest w miarę stabilna i tych zakażeń nie ma dużo. Prawdopodobnie klasy 1-3 będą mogły powrócić po 25 maja" - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.

05:48 USA

O 1255 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosi 94 661- wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

To trzecia doba z rzędu w USA z ponad tysiącem zgonów z powodu koronawirusa.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. Z tej liczby (94 661) blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork (28 743).

05:24 Brazylia

Brazylia przekroczyła liczbę 20 tysięcy zgonów z powodu nowego koronawirusa, po rekordowym wzroście liczby zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Według ministerstwa w ostatnich 11 dniach liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Brazylii podwoiła się.

W ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło w tym kraju 1188 osób - to dobowy rekord. Łącznie od początku epidemii koronawirus spowodował tam śmierć 20 047 osób. Łączna potwierdzona liczba przypadków infekcji w Brazylii wynosi obecnie 310 087.





05:06 Trump: Powrotu restrykcji nie będzie

Prezydent Donald Trump zapewnił, że w USA nie będzie powrotu do surowych ograniczeń w przypadku drugiej fali koronawirusa. "Będziemy gasić ogień, ale nie zamkniemy kraju" - powiedział w czwartek Trump podczas wizyty w zakładach Forda w stanie Michigan.

Trump ponownie wezwał gubernatorów, by w swych stanach zaczęli odchodzić od obecnych restrykcji. Zdaniem prezydenta takie działania są konieczne, aby ożywić pogrążoną w kryzysie amerykańską gospodarkę.

"Potrzebujemy sprawnej gospodarki, aby chronić zdrowie naszego społeczeństwa" - powiedział Trump w zakładach Forda w Ypsilanti, w których obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, produkowane są respiratory.

05:00 Wielka Brytania: Trwają próby szybkich testów



W Wielkiej Brytanii trwają próby szybkich testów na koronawirusa, które dają wyniki w ciągu 20 minut - poinformował minister zdrowia Matt Hancock. Ogłosił on też, że od przyszłego tygodnia zaczną być przeprowadzane testy na obecność przeciwciał.

Szybkie testy sprawdzające, czy ktoś jest zakażony mogą być przełomem w powstrzymywaniu epidemii. Obecnie próbki wymazu pobieranego z nosa bądź gardła przewożone są do laboratoriów, gdzie są badane, w efekcie cała procedura może trwać nawet kilka dni. Tymczasem szybkie testy, o których mówił Hancock, nie wymagałyby w ogóle laboratoriów.