​Broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał kwalifikacje przed ostatnim wyścigiem sezonu mistrzostw świata Formuły 1 - Grand Prix Abu Zabi. Z kolejnych pozycji ruszą w niedzielę kierowcy McLarena: Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri.

Max Verstappen / ALI HAIDER / PAP/EPA

Max Verstappen (Red Bull) wygrał kwalifikacje przed ostatnim wyścigiem sezonu F1 - Grand Prix Abu Zabi.

Z drugiego miejsca wystartuje Lando Norris (McLaren), z trzeciego Oscar Piastri (McLaren).

Norris, Verstappen i Piastri to jedyni kierowcy walczący jeszcze o tytuł mistrza świata.

Tylko ta trójka uwikłana jest jeszcze w walkę o tytuł. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norris, który zgromadził 408 punktów, o 12 więcej niż Verstappen. Piastri ma 392 pkt.

Gdyby taka kolejność utrzymała się do mety w niedzielę, mimo zwycięstwa Verstappena mistrzem zostałby Norris. Do końcowego sukcesu Holendrowi potrzebne byłoby jeszcze maksymalnie czwarte miejsce lidera cyklu.

Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position.