"Ryzyko zakażenia koronawirusem w Lombardii spadło z umiarkowanego do niskiego" - ogłosił szef władz regionu Attilio Fontana. Tak zinterpretował najnowsze dane włoskiego Instytutu Zdrowia o obniżeniu wskaźnika zakaźności z 0,62 do 0,51.

Na zdjęciu: Mediolan / PAP/EPA/MATTEO CORNER /

Wskaźnik poniżej 1 oznacza tłumienie epidemii.

Wyrażam satysfakcję z danych ogłoszonych przez Instytut Zdrowia. To pierwszy krok ku tak upragnionej nowej normalności i nagroda za dobrą wolę mieszkańców Lombardii, którym należą się moje podziękowania za to, że przestrzegali reguł - powiedział Fontana.



Szef władz regionalnych ostrzegł jednak, że "będą kłopoty, jeśli obniży się czujność i będzie się myśleć, że wirus został pokonany". Tak nie jest - podkreślił.



Dalej zachowujmy się dzielnie, by nie zaprzepaścić dotychczasowych wysiłków - zaapelował do mieszkańców Lombardii.