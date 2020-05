Zmarło 130 kolejnych osób zakażonych koronawirusem we Włoszech, co oznacza wzrost bilansu zmarłych do 32 616 - to najnowsze dane z ogłoszonego biuletynu Obrony Cywilnej. Bilans dobowy z czwartku mówił o 156 ofiarach śmiertelnych.

REKLAMA