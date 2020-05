Po raz pierwszy od wybuchu epidemii Covid-19 francuskie ministerstwo zdrowia nie podało w piątek danych, dotyczących śmierci osób zakażonych koronawirusem. Resort poinformował jedynie o wciąż zmniejszającej się liczbie pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Paryż / PAP/EPA/IAN LANGSDON /

1701 chorych w ciężkim stanie znajduje się nadal na oddziałach intensywnej terapii, co oznacza spadek o 44 w ciągu 24 godzin.

AFP podaje za francuską Agencja Zdrowia Publicznego, że przerwa w publikacji danych wynika z długiego weekendu, związanego z obchodzonym w czwartek świętem Wniebowstąpienia Pańskiego. Resort zdrowia przekazał, że dane zostaną zaktualizowane w poniedziałek 25 maja.



W czwartek liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 83 do 28215, z czego 17870 osób zmarło w szpitalach, a 10345 - w domach spokojnej starości i placówkach medyczno-społecznych. Według agencji Reutera jest to czwarty najwyższy bilans na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Włochami.



Liczba potwierdzonych przypadków zakażeń zwiększyła się według ostatnich danych przekazanych przez Reutera o 393, do 144556. Dzień wcześniej bilans infekcji wzrósł o 318.