Ministerstwo Zdrowia ogłosiło plany dotyczące częściowego przywracania wesel. Jednocześnie odpowiednie wytyczne przygotowuje Ministerstwo Rozwoju.

Jak informował nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, można się spodziewać stopniowego przywracania zabaw weselnych.

Początkowo te imprezy będą ograniczone do kilkudziesięciu osób z bliższej lub dalszej rodziny. Najpewniej pojawi się konieczność spisania danych wszystkich gości.

Informację naszego dziennikarza potwierdził wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który poinformował, że Ministerstwo Zdrowia zarekomenduje zgodę na organizację wesel do 50 uczestników (nie licząc osób z obsługi). Pracujemy nad dokładnymi wytycznymi . Trzeba mieć na uwadze, że na początku te wesela będą się w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory - stwierdził urzędnik.



Dodał też, że nad dokładnymi wytycznymi pracuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki - poinformował w piątek resort rozwoju. Jak dodano, wytyczne przygotowywane są we współpracy z GIS i Ministerstwem Zdrowia.

Jak przekazano w komunikacie, MR przygotowuje się do 4. etapu odmrażania kolejnych sektorów polskiej gospodarki, który planowany jest na początek czerwca.



Cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk podkreśliła, że po ubiegłotygodniowym uruchomieniu branży gastronomicznej i branży beauty, resort przygotowuje się do kolejnego etapu odmrażania polskiej gospodarki.



Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy i pracownicy z tych sektorów biznesu, które do tej pory ponosiły największe straty w wyniku pandemii koronawirusa, możliwie szybko wrócili do swojej pracy. W tym celu już od kilku dni prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży eventowej, ślubnej i rozrywkowej. Za nami również uzgodnienia wytycznych dotyczących funkcjonowania m.in. salonów piercingu i tatuażu oraz solariów - powiedziała Semeniuk.