Od dziś wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Wymóg ten dotyczy także osób, które zaszczepiły się przeciw Covid-19. W kraju tym zakażenia wariantem Omikron potwierdzono już u osób, które nie podróżowały ostatnio za granicę. To oznacza, że już rozprzestrzenianie się on lokalnie.

REKLAMA