Od 15 czerwca niemieccy turyści będą mogli przyjeżdżać do Włoch - to wynik rozmów, jakie przeprowadził w Berlinie szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio ze swym niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem. Di Maio zabiega o to, by turyści przyjeżdżali do Italii.

REKLAMA