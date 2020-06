Do końca czerwca mają być w Unii Europejskiej zniesione kontrole na granicach wewnętrznych Unii wprowadzone przez kraje członkowskie w związku z pandemia koronawirusa - to rezultat dzisiejszej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych. Poinformowała o nim unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Polska znowu niczego konkretnego nie zadeklarowała w sprawie otwarcia granic wewnętrznych a więc np. z Niemcami czy Słowacją.

Kontrola na niemieckiej granicy / CARSTEN REHDER / PAP/DPA

Nic konkretnego nie mówił polski przedstawiciel, wyliczył tylko działania podjęte do tej pory przez Warszawę - ujawnił rozmówca RMF FM.

Większość krajów UE natomiast zadeklarowała, że od 15 czerwca znosi restrykcje, reszta mówiła, że zniesie je do końca miesiąca. Była niewielka grupa krajów, które podkreślały, że nie są gotowe do podjęcia decyzji teraz - mówiła na konferencji prasowej komisarz Ylva Johansson nie wymieniając o które kraje chodzi. Była wśród nich Polska, która nie potrafiła powiedzieć co i kiedy zrobi - ujawnił jednak dyplomata UE w rozmowie z RMF FM.

Polska utrzymuje restrykcyjne kontrole

Polska utrzymuje obecnie jedne z najbardziej restrykcyjnych kontroli na wewnętrznych granicach UE. Dziennikarka RMF FM ustaliła już wczoraj, że Polska musi podjąć decyzję czy otwiera granice, czy utrzymuje kontrole najpóźniej do 10 czerwca, gdyż musi te decyzje notyfikować Brukseli (oficjalnie do 12 czerwca, jednak wcześniej jest w Polsce Boże Ciało i długi weekend).

Komisja Europejska wyraźnie naciska na przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Komisarz Johansson argumentowała, że utrzymywanie kontroli nie ma sensu, bo we wszystkich krajach utrzymuje się podstawowe zasady higieny i dystans socjalny.

Większość państw członkowskich chce otworzyć swoje granice wcześniej, jeszcze w połowie tego miesiąca. Z kolei otwarcie granic zewnętrznych UE ma nastąpić na późniejszym etapie. Może to nastąpić na początku lipca, ale decyzja ta będzie zależała od sytuacji epidemiologicznej.



