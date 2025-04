W Watykanie trwają przygotowania do pogrzebu papieża Franciszka, a także do konklawe, które wybierze kolejnego zwierzchnika kościoła powszechnego. Wiadomo, że w zgromadzeniu kardynałów weźmie udział czterech Polaków. Okazuje się, że jeden z nich jest nawet wymieniany w gronie kandydatów na nowego biskupa Rzymu. Kto to jest? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny. Pogrzeb Ojca Świętego odbędzie się w sobotę 26 kwietnia, o godz. 10:00. Konklawe to jedno z najbardziej tajemniczych i fascynujących wydarzeń w życiu Kościoła katolickiego. To właśnie podczas tego zamkniętego zgromadzenia kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej wybierany jest nowy papież - biskup Rzymu i głowa Kościoła powszechnego. Dokładna data rozpoczęcia konklawe ma być ogłoszona po zakończeniu uroczystości pogrzebowych papieża. Czterech polskich kardynałów z prawem wyboru papieża W gronie kardynałów, którzy wybiorą nowego papieża, Polacy mają silną reprezentację - aż czterech duchownych z naszego kraju będzie współdecydować o tym, kto stanie na czele Kościoła. Są to: 79-letni kard. Stanisław Ryłko, 75-letni kard. Kazimierz Nycz - były metropolita warszawski, 61-letni kard. Konrad Krajewski - prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia oraz mający 61 lat kard. Grzegorz Ryś - metropolita łódzki. Wśród kardynałów, którzy są brani pod uwagę jako potencjalni kandydaci na papieża jest Konrad Krajewski. Był ona on nazywany "prawą ręką" Franciszka. Jako jałmużnik papieski zyskał uznanie za działania na rzecz ubogich.

Włoski dziennik "La Stampa" napisał, że "choć nie jest głównym faworytem, jego wierność duchowi pontyfikatu Franciszka czyni z niego możliwego kandydata kompromisowego". Konrad Krajewski 3 sierpnia 2013 r. został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim. Święcenia biskupie przyjął 17 września 2013 w bazylice św. Piotra w Watykanie. W 2018 r. został mianowany przez papieża Franciszka kardynałem i członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. W 2022 r. został członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Po reformie Kurii Rzymskiej w 2022 r. został prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. Szymon Hołownia: Chciałbym, żeby kardynał Krajewski został papieżem Postać kardynała Krajewskiego została też przywołana w piątkowej Porannej rozmowie w RMF FM, w której gościem był marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta RP został między innymi zapytany o przyszłego papieża. Jeden ze słuchaczy chciał wiedzieć, kto jest faworytem marszałka Sejmu do objęcia władzy nad Kościołem katolickim. Chciałbym, by ktoś 'franciszkowy' z ducha, np. kardynał Konrad Krajewski, został papieżem - odpowiedział. Watykan szykuje się do jednego z najważniejszych momentów w życiu Kościoła - konklawe. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wybory następcy papieża muszą rozpocząć się między 5 a 10 maja, czyli 15-20 dni po jego śmierci. Jak długo potrwa konklawe - tego nigdy nie wiadomo.