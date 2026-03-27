"Iran jest otwarty na wszelkie prośby ze strony rządu Hiszpanii, dotyczące przepływu statków przez blokowaną od prawie miesiąca cieśninę Ormuz" - oświadczyła w piątek irańska ambasada w Madrycie. Iran wprowadził również "teherańską bramkę opłat", co może być próbą odejścia od konwencjonalnej blokady militarnej cieśniny na rzecz aktywnego zarządzania ruchem statków.
- Iran sygnalizuje gotowość otwarcia cieśniny Ormuz dla Hiszpanii, doceniając jej stanowisko wobec konfliktu z USA i Izraelem.
- Teheran wprowadza także selektywny tranzyt i "teherańską bramkę opłat" w cieśninie Ormuz.
Iran deklaruje gotowość otwarcia cieśniny Ormuz dla hiszpańskich statków. Jak napisała irańska ambasada w Madrycie, "Iran uważa Hiszpanię za kraj przestrzegający prawa międzynarodowego, dlatego też jest otwarty na wszelkie wnioski płynące z Madrytu (w sprawie tranzytu przez Ormuz)".