Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Jeszcze dziś pakiet pod nazwą Ceny Paliw Niżej ma trafić do prezydenta. Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Obie ustawy wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Senat błyskawicznie przyjął dwa projekty ustaw mające obniżyć ceny paliw na stacjach benzynowych. Trafią one do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier Donald Tusk zapowiedział obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy na benzynę i olej napędowy.

Niespełna trzy kwadranse zajęło senatorom przyjęcie dwóch projektów ustaw, które mają doprowadzić do obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jeszcze dziś wieczorem projekty będą przesłane do podpisu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Tempo prac jest zawrotne, by rozwiązania dotyczące tańszych paliw zaczęły obowiązywać przed Wielkim Piątkiem. Sejm przyjął pakiet CPN zaledwie kilka godzin wcześniej.

Premier Donald Tusk w czwartek zapowiedział obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., a także obniżenie akcyzy - na benzynę o 29 gr, na olej napędowy o 28 gr. Codziennie będzie ustalana maksymalna cena detaliczna na paliwa.

Co jest w nowelizacjach ustaw przyjętych przez Senat?

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.



Ustawa zmieniająca ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza mechanizm wyliczania limitów cenowych; zgodnie z propozycją, maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Nowe regulacje zakładają nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem Ministerstwa Energii w celu bieżącej aktualizacji stawek. Całość regulacji ma charakter pilny i wejdzie w życie natychmiast po ogłoszeniu, aby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe państwa.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

W trakcie prac w Sejmie do ustawy została wprowadzona poprawka, która umożliwia sprzedawcom oferowanie paliw po cenie niższej od ceny maksymalnej.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. W trakcie debaty padło pytanie o to, czy obniżka obejmie również olej opałowy.

Obniżamy ceny oleju napędowego i benzyn silnikowych - tylko - odpowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman

Obniżka akcyzy na paliwa ma kosztować budżet 700 mln zł miesięcznie a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie.

Obie ustawy trafią teraz do prezydenta do podpisu.