77 proc. respondentów jest zdania, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela dotycząca ataku na Iran była niesłuszna - wynika z najnowszego badania CBOS. W opinii 49 proc. respondentów wojna na Bliskim Wschodzie zagraża bezpieczeństwu Polski. Uwagę zwracają głosy osób deklarujących poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.

Atak USA i Izraela na Iran, fot. Shutterstock / PAP

77 proc. Polaków uważa, że decyzja o ataku na Iran była niesłuszna.

49 proc. badanych widzi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi , który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.

W najnowszym badaniu CBOS zapytał respondentów, czy ich zdaniem decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była słuszna. Zgodnie z wynikami:

77 proc. badanych uważa, że decyzja ta była niesłuszna; spośród nich 51 proc. wyraziło swój pogląd w sposób zdecydowany, zaś 26 proc. odpowiedziało "raczej nie".

badanych uważa, że decyzja ta była niesłuszna; spośród nich 51 proc. wyraziło swój pogląd w sposób zdecydowany, zaś 26 proc. odpowiedziało "raczej nie". 8 proc. pytanych jest zdania, że USA i Izrael podjęły słuszną decyzję - w tej grupie 5 proc. odpowiedziało "raczej tak", a 3 proc. "zdecydowanie tak".

pytanych jest zdania, że USA i Izrael podjęły słuszną decyzję - w tej grupie 5 proc. odpowiedziało "raczej tak", a 3 proc. "zdecydowanie tak". 15 proc. badanych odmówiło odpowiedzi bądź nie potrafiło jej udzielić.

"Przekonanie, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była niesłuszna, dominuje we wszystkich analizowanych grupach demograficznych i społecznych" - podkreśla CBOS.

Równocześnie, jak zauważył ośrodek, "grupą, która wyróżnia się na tle pozostałych ponadprzeciętnie wysokim odsetkiem przekonanych, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była słuszna, są osoby, które deklarują, że 15 października 2023 roku w wyborach do Sejmu poparły Prawo i Sprawiedliwość". W grupie wyborców PiS-u 22 proc. badanych jest zdania, że zaatakowanie Iranu było słuszne.

Czy konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża Polsce?

CBOS zapytał również, czy zdaniem respondentów konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zagraża bezpieczeństwu Polski.

49 proc. pytanych uważa, że konflikt ten stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski - odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 16 proc. badanych, zaś "raczej tak" 33 proc.

pytanych uważa, że konflikt ten stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski - odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 16 proc. badanych, zaś "raczej tak" 33 proc. 42 proc. respondentów jest przeciwnego zdania - spośród nich 6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 36 proc. "raczej nie".

respondentów jest przeciwnego zdania - spośród nich 6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 36 proc. "raczej nie". 9 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

"Konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem jako zagrażający bezpieczeństwu Polski w większości postrzegają respondenci zamierzający w najbliższych wyborach do Sejmu głosować na Koalicję Obywatelską (57 proc.), Konfederację Korony Polskiej (56 proc.) oraz Razem (54 proc.). Większość (58 proc.) potencjalnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości uważa natomiast, że nie zagraża on naszemu bezpieczeństwu" - zauważyła sondażownia.

Polska nie wyśle wojsk do Iranu

W badaniu spytano także Polaków, jak oceniają zapowiedź polskiego rządu, że nie wyśle wojsk do Iranu.

89 proc. badanych pozytywnie oceniło stanowisko rządu, z czego 60 proc. - "zdecydowanie dobrze", a 29 proc. - "raczej dobrze".

badanych pozytywnie oceniło stanowisko rządu, z czego 60 proc. - "zdecydowanie dobrze", a 29 proc. - "raczej dobrze". 4 proc. ocenia "raczej źle" decyzję rządu, zaś 2 proc. "zdecydowanie źle".

ocenia "raczej źle" decyzję rządu, zaś 2 proc. "zdecydowanie źle". 6 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi.

"Poparcie dla decyzji polskiego rządu o niewysyłaniu wojsk do Iranu dominuje we wszystkich analizowanych grupach demograficznych i społecznych. Opinie w tej kwestii istotnie jednak różnicuje poziom wykształcenia badanych - im jest on wyższy, tym częściej badani dobrze oceniają stanowisko rządu (od 71 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 96 proc. w grupie respondentów z wyższym wykształceniem)" - zauważyła pracownia.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 23 a 25 marca metodą wywiadów telefonicznych (CATI - 80 proc. wywiadów) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.