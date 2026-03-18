Nie żyje Esmaeil Chatib, minister wywiadu Iranu. Taką informację przekazał minister obrony Izraela. Jak podał Izrael Katz, Chatib zginął w atak na Teheran.
- Khatib zginął w izraelskim ataku lotniczym na Teheran w nocy z 17 na 18 marca 2026 roku.
"Wyeliminowany" - taki wpis zamieściło na platformie X izraelskie ministerstwo obrony. Chodzi o Esmaeila Chatiba, ministra wywiadu Iranu.
"Chatib odegrał znaczącą rolę podczas niedawnych protestów w całym Iranie, w tym aresztując i zabijając protestujących, a także przewodził działaniom terrorystycznym przeciwko Izraelczykom i Amerykanom na całym świecie. Podobnie działał przeciwko obywatelom Iranu podczas protestów Mahsy Amini (2022-2023)" - czytamy we wpisie resortu obrony.
"Irańskie Ministerstwo Wywiadu dysponuje zaawansowanymi możliwościami wywiadowczymi, nadzorując inwigilację, szpiegostwo i realizację tajnych operacji na całym świecie, w szczególności przeciwko obywatelom Izraela i Iranu" - dodano.