Minister obrony Izraela zapowiada "niespodzianki"

Minister obrony Israel Katz przekazał, że Chatib zginął w nocy w izraelskim ataku lotniczym w Teheranie. Dodał, że dziś należy spodziewać się "znaczącej niespodzianki".

"W tym dniu spodziewane są poważne niespodzianki na wszystkich arenach, które doprowadzą do eskalacji wojny, jaką prowadzimy z Iranem i Hezbollahem w Libanie" - powiedział.

"Intensywność ataków w Iranie rośnie. Irański minister wywiadu Chatib również został wyeliminowany z dnia na dzień" - mówi.

"Bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody"

Katz twierdzi, że on i premier Binjamin Netanjahu "upoważnili Siły Obronne Izraela do eliminacji każdej wysokiej rangi irańskiej osobistości... bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody".

Chatib to szyicki duchowny. Był ministrem wywiadu od 2021 roku. Wcześniej pełnił funkcje w szeregach irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), był też współpracownikiem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Chamenei zginął 28 lutego, w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem.

Wczoraj Izrael informował, że w ataku zginął przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani . Laridżani był kluczową postacią odpowiedzialną za kształtowanie irańskiej polityki nuklearnej. Rada potwierdziła doniesienia o jego śmierci.

Iran potwierdził też śmierć przywódcy masowej organizacji paramilitarnej Basidż Golamrezy Solejmaniego.

Wcześniej informowano również o śmierci m.in. irańskiego ministra obrony Amira Nasirzadeha i dowódcy IRGC Mohammada Pakpura.