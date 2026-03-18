Rosja rozszerzyła wymianę informacji wywiadowczych i współpracę wojskową z Iranem, aby pomóc Teheranowi utrzymać się w walce z potęgą militarną USA i Izraela - informuje "Wall Street Journal".

Rosja i Iran łączą siły przeciwko USA

Moskiewski i teherański wywiad zacieśniają współpracę. Ze strony Rosji chodzi konkretnie o dostarczanie zdjęć satelitarnych i ulepszonej technologii dronów, aby pomóc Teheranowi w atakowaniu sił USA w regionie. Poinformował o tym "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Rosja stara się utrzymać swojego najbliższego partnera z Bliskiego Wschodu w walce z potęgą militarną USA i Izraela, przedłużając wojnę, która przynosi Rosji korzyści militarne i gospodarcze.

"Przekazywana technologia dronowa obejmuje części do zmodyfikowanych dronów Shahed, które mają usprawniać komunikację, nawigację i celowanie" - powiedziały źródła.

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje

Dziś upływa 19. doba wojny USA i Izraela z Iranem. 28 lutego na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i premiera Izraela Binjamina Netanjaha rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Trump mówił początkowo, że operacja "Epicka Furia" nazywana potocznie "Operacja Dekapitacja" ma na celu obalenie reżimu . Teheran w odpowiedzi atakuje niektóre państwa w regionie, w tym mieszczące się tam bazy amerykańskie. W odwecie za operację Izraela i USA Iran również zamknął cieśninę Ormuz. W warunkach pokoju przez ten szlak przepływa m.in. około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej. Jego blokada przyczyniła się do gwałtownego wzrostu ropy na światowych rynkach.

W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zarekomendowała uwolnienie 400 mln baryłek ropy z rezerw państw członkowskich, a USA dwukrotnie w ciągu tygodnia ogłosiły zwolnienie rosyjskiej ropy naftowej z obowiązujących sankcji.