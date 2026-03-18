Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć swojego przewodniczącego, Alego Laridżaniego. Informacja o zgonie została wcześniej przekazana przez stronę izraelską. Laridżani był kluczową postacią odpowiedzialną za kształtowanie irańskiej polityki nuklearnej.
- Laridżani był kluczowym politykiem w Iranie, bliskim współpracownikiem ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął pod koniec lutego.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
W specjalnym komunikacie Rada poinformowała, że wraz z Laridżanim zginął jego syn oraz inny członek tej instytucji, a także kilku ochroniarzy.
O ataku na Laridżaniego, który przeprowadziła izraelska armia, media w tym kraju informowały jeszcze we wtorek przed południem. Długo Iran nie odnosił się do tych doniesień.
Szef irańskiej armii Amir Hatami zagroził przeprowadzeniem "zdecydowanej" odwetowej akcji za zabicie Laridżaniego - informuje BBC.
"W odpowiednim czasie i miejscu zostanie udzielona decydująca, odstraszająca odpowiedź przestępczej Ameryce i krwiożerczemu reżimowi syjonistycznemu" - powiedział Hatami w oświadczeniu.
Dodał, że śmierć Laridżaniego oraz innych "męczenników zostanie pomszczona".
Już w nocy z wtorku na środę w irańskim ataku rakietowym na miasto Ramat Gan w środkowym Izraelu zginęły dwie osoby - poinformowało pogotowie ratunkowe.
Według izraelskiej armii Iran użył w śmiertelnym ataku rakiet kasetowych, czyli pocisków z głowicami zawierającymi mniejsze ładunki, rozpryskujące się na szerokim obszarze.
Policja przekazała, że fragment takiej rakiety uderzył w blok mieszkalny, zabijając parę siedemdziesięciolatków i raniąc sześć osób. Pociski spadły w sumie na 10 miejsc.
Laridżani był jednym z najważniejszych przedstawicieli irańskich władz; należał do bliskich współpracowników najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego, w pierwszym dniu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.
Po jego śmierci Laridżani uchodził za osobę de facto kierującą krajem.
Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego powstała w 1989 r.; do jej zadań należy m.in. określanie polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego kraju, koordynowanie szerokiego wachlarza działań od polityki i wywiadu przez gospodarkę, na kulturze skończywszy, które mają związek z polityką obronną i bezpieczeństwa narodowego.