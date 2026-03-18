Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć swojego przewodniczącego, Alego Laridżaniego. Informacja o zgonie została wcześniej przekazana przez stronę izraelską. Laridżani był kluczową postacią odpowiedzialną za kształtowanie irańskiej polityki nuklearnej.

Ali Laridżani nie żyje / WAEL HAMZEH / PAP/EPA

Laridżani był kluczowym politykiem w Iranie, bliskim współpracownikiem ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął pod koniec lutego.

W specjalnym komunikacie Rada poinformowała, że wraz z Laridżanim zginął jego syn oraz inny członek tej instytucji, a także kilku ochroniarzy.

O ataku na Laridżaniego, który przeprowadziła izraelska armia , media w tym kraju informowały jeszcze we wtorek przed południem. Długo Iran nie odnosił się do tych doniesień.

Iran zapowiada odwet za śmierć Laridżaniego

Szef irańskiej armii Amir Hatami zagroził przeprowadzeniem "zdecydowanej" odwetowej akcji za zabicie Laridżaniego - informuje BBC.

"W odpowiednim czasie i miejscu zostanie udzielona decydująca, odstraszająca odpowiedź przestępczej Ameryce i krwiożerczemu reżimowi syjonistycznemu" - powiedział Hatami w oświadczeniu.

Dodał, że śmierć Laridżaniego oraz innych "męczenników zostanie pomszczona".

Już w nocy z wtorku na środę w irańskim ataku rakietowym na miasto Ramat Gan w środkowym Izraelu zginęły dwie osoby - poinformowało pogotowie ratunkowe.

Według izraelskiej armii Iran użył w śmiertelnym ataku rakiet kasetowych, czyli pocisków z głowicami zawierającymi mniejsze ładunki, rozpryskujące się na szerokim obszarze.

Policja przekazała, że fragment takiej rakiety uderzył w blok mieszkalny, zabijając parę siedemdziesięciolatków i raniąc sześć osób. Pociski spadły w sumie na 10 miejsc.

Kim był Ali Laridżani?

Laridżani był jednym z najważniejszych przedstawicieli irańskich władz; należał do bliskich współpracowników najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego, w pierwszym dniu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.

Po jego śmierci Laridżani uchodził za osobę de facto kierującą krajem.

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego powstała w 1989 r.; do jej zadań należy m.in. określanie polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego kraju, koordynowanie szerokiego wachlarza działań od polityki i wywiadu przez gospodarkę, na kulturze skończywszy, które mają związek z polityką obronną i bezpieczeństwa narodowego.