Stawka CIT dla sektora bankowego w przyszłym roku ma pójść w górę - z 19 do 30 procent. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób uszczknąć część ogromnych zysków, jakie notują w ostatnich latach banki. W piątek na giełdzie notowany jest gwałtowny spadek kursów akcji banków - informują dziennikarze RMF FM.

Stawka CIT dla sektora bankowego w przyszłym roku ma pójść w górę - z 19 do 30 procent. / Shutterstock

Jak ma wyglądać odświeżony podatek bankowy? Jak informuje Igor Skrzypek, reporter RMF FM, resort finansów chce rozpocząć z wysokiego C, a potem nieco zejść ze stawki. W przyszłym roku ten podatek miałby wynosić 30 procent, w 2027 - 26 proc., a w kolejnych latach - 23 proc.

Ministerstwo Finansów stawia też jasny cel: zysk z podatku ma trafić na rozwój polskiej armii. W grze są duże pieniądze. Według szacunków resortu, po podwyżce podatku w przyszłym roku do budżetu państwa trafiłoby dodatkowe 6 miliardów złotych.

Banki są rozczarowane pomysłem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, analitycy dużych komercyjnych banków spodziewają się obniżenia zysków sektora o kilkanaście procent. Przypomnijmy, w zeszłym roku banki zarobiły na czysto ponad 40 miliardów złotych. W tym roku to może być prawie 50 mld zł.

Informacja o podwyższeniu podatków wywołała w piątek gwałtowny spadek kursów akcji banków na giełdzie.

Kurs akcji największych banków spada o 7 procent - informuje Michał Zieliński, dziennikarz RMF FM.