Spółka Orlen Upstream Norway, we współpracy z partnerami, dokonała przełomowego odkrycia złoża ropy naftowej na Morzu Północnym. Szacowane zasoby wydobywalne wynoszą nawet 134 mln baryłek ekwiwalentu surowca, co czyni to odkrycie największym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2025 roku.

Orlen odkrył duże złoże ropy na Morzu Północnym (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przełomowy projekt Omega Alfa

Najnowsze odkrycie Orlenu w Norwegii zostało zrealizowane w ramach projektu Omega Alfa na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym. W przedsięwzięciu uczestniczyli także Aker BP (operator projektu), Equinor oraz Petoro. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod poszukiwawczych, partnerzy wykonali odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, a następnie kilka odwiertów horyzontalnych, z których trzy przekroczyły 10 km długości, ustanawiając w ten sposób rekord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Nowa technologia i rekordowe odwierty

W trakcie prac wykorzystano technologię geo-steeringu, umożliwiającą precyzyjne prowadzenie odwiertów w warstwie roponośnej. W sumie, w ciągu trzech miesięcy, wykonano odwierty o łącznej długości 45 km, co pozwoliło udokumentować zasoby węglowodorów szacowane na 96-134 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Dzięki tej technologii uzyskano kontakt ze złożem na odcinku aż 40 km.

Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie - poinformował Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Zasoby Omega Alfa zostaną włączone do produkcji wraz z innymi złożami na obszarze Yggdrasil, w których Orlen posiada udziały. Odkrycie to ma istotne znaczenie dla realizacji celów strategii koncernu, zwiększając efektywność wydobycia zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Według szacunków, najnowsze odkrycie zapewni Grupie Orlen dodatkowe 10,5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Kolejne sukcesy na norweskim rynku

Omega Alfa to już drugie odkrycie Orlenu w Norwegii w 2025 roku. Wcześniej koncern poinformował o złożu E-prospect, którego zasoby wydobywalne szacowane są na 3-7 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Oba odkrycia wzmacniają pozycję koncernu na rynku norweskim i wspierają dywersyfikację źródeł surowców energetycznych.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.